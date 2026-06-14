A Tisza-kormány első gazdasági intézkedésével a bankok jártak jól az emberek helyett

A kamatstop intézményét 2022-ben vezették be, ez 4,5 év alatt 500 milliárd forintot hagyott ott az embereknél.

Ez is a brüsszeli csomag része?

„Ez az a pénz, amit Kármán András és a Tisza soha nem adott volna oda az embereknek. Nyilván véletlen az is, hogy Brüsszel évek óta követeli ennek az intézkedésnek a megszüntetését. Magyar Péter kormánya pedig ezt egy hónappal megalakulása után megszünteti. Ez is a brüsszeli csomag része?

És mielőtt megérkeznek a Tiszás-pénzügyesek, hogy ez az intézkedés torzította a versenyt, a bankok agyon vannak adóztatva és drágák a banki díjak: a bankszektor tavaly 1500 milliárd forintos profitot vitt haza, az összeg amiről most beszélünk pedig 60 milliárd forint. A tavalyi profitjuk 4 százaléka. Tehát mielőtt elsiratnánk a bankrendszert: van a bankoknak lehetőségük és mozgásterük díjcsökkentésekre, azt mégse teszik meg. Ezt a kérdést tehát nekik tessenek majd feltenni” – olvasható a bejegyzésben.

Az persze már vita tárgya lehetne, hogy ezt az összeget, amit most megkapnak a bankok, azt díjcsökkentésekre fordítják és ezért az mégiscsak valamilyen formában ott marad az embereknél (persze azoknál, akik többet bankolnak, tehát a vagyonosabbaknál), de ez a szempont egyáltalán nem jelent meg.

A bankok ezt a pénzt bizony zsebre fogják tenni. Ahogyan zsebre teszik a kormányt is.

„Mi szóltunk: Kármán Andrással megérkeznek a bankok is a kormányba. És pontosan ez történik. Jó tudni, hogy a Tisza számára az emberséges Magyarország azt jelenti, hogy az emberek pénzét a bankok kapják. A nyílt és őszinte kommunikáció szellemében pedig erről hallgatnak. Lehet, hogy a Tiszának 3 helyett 6 kormányszóvivőre volna szüksége, és akkor a korábbi fideszes kormány gyalázása helyett jutna lehetőség az embereket érintő dolgokkal is foglalkozni. Esetleg miniszterelnök úr beszéljen kétszer ennyit” – írta Panyi Miklós.



