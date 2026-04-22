idezojelek
Vélemény

Én, az „agymosott birka”

Vállalom. Most, a vereség után még inkább, még büszkébben. Azt is elfogadom – hisz a birkatürelem híres –, hogy ez a „rendszerváltók" szemében nevetséges. Nem baj. Ahogy a volt filozófiatanárom tanította: az igazságoknak világegyeteme van.

Lázár Emese avatarja
Lázár Emese
2026. 04. 22. 12:17
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még fel nem ocsúdva, de már elfogadva a fájó tényeket, színt vallok. Egy vagyok abból a kétmilliónál többet számláló nyájból, amely most csatát vesztett, de a harcot még nem. Egy, akire mint skarlát betűt rásütöttétek a bélyeget: „agymosott birka”. Vállalom. Most, a vereség után még inkább, még büszkébben. Azt is elfogadom – hisz a birkatürelem híres –, hogy ez a „rendszerváltók” szemében nevetséges. Nem baj. Ahogy a volt filozófiatanárom tanította:  

az igazságoknak világegyeteme van.

Ha „agymosás”, hát legyen. Sőt elárulom: ennek kezdete – lévén boomer birka – nem az elmúlt tizenhat évben keresendő, hanem jóval régebbre datálható. Ha úgy tetszik, születésemtől. 

Nem kampányok, nem plakátok és nem is szlogenek „mosták” az agyamat, hanem emberek. A nagyszüleim. A szüleim. A tanáraim. Akik tudták, mit cselekednek. Isten áldja meg őket éltükben és haló poraikban is a „nagy bűnért”, amelyet értem elkövettek. Ők kezdték az agymosásomat azzal, hogy belém nevelték, magyarnak lenni kiváltság, büszkeség. Hogy nem mindig könnyű, de soha, a legsötétebb időkben sem le- és megtagadható. 

A Trianonban átrajzolt térképre mutatva tanítottak arra, hogy bár kiszakították székely szülőföldemet a haza testéből, egy vagyok abból a 15 millióból, akinek egy anyaországa van: Magyarország. Megtanították azt is, hogy világ legnehezebb, de számomra leggyönyörűbb nyelvében is él a nemzet. Abban, amelyet Balassi, Csokonai, Berzsenyi, Kazinczy, Arany, Petőfi, Ady, József Attila, Kosztolányi, Radnóti, Tamási Áron, Márai, Pilinszky, Weöres, Nagy László, Kányádi – és még hosszan-hosszan lehetne folytatni a sort – emeltek a magasba. Az anyanyelvemet, amely a székely tájszavaktól gazdag, és amely alapjaiban közös a tiétekkel. Ezt beszéljük mindannyian, még ha van, hogy mégsem mindig értjük egymást. 

Én, az „agymosott birka” nem szégyellem, hogy Nyirő Józsefet és Wass Albertet olvastam. Hogy felállok, amikor szól a székely és a magyar Himnusz. Hogy elérzékenyülök a Szózatnál. Hogy lelkesít, amikor ezrek éneklik együtt a Nélküledet. Hogy meghatottan állok ma is az ország háza előtt, hogy a nemzeti ünnepen kitűzöm a nemzeti lobogót, hogy reformátusként hiszek egy Istenben, hogy makacsul vallom, bár változik a világ, más a divatos jelszó, hogy a fiaimnak is azt tanítottam, sosem lesz nem idejét múlt, sem avítt és poros a nemzet, haza, család – mindaz, ami megtartott több mint ezer éven át. Magyarnak és európainak. 

Ez nekem nem politika, amelyet elfúj egy-egy kampány szele, hanem meggyőződés, amelyet most, vesztesként sem adok fel.

És nem menekülök szerepek mögé sem. Nem leszek soha báránybőrbe bújt farkas a közösségemben. Maradok az, aki vagyok – nektek tán túl konzervatív. Meglehet, elfogult vagyok, de nem elvakult. Látom a hibákat, és ezt kérem a vezetőimtől is. Láttalak és látlak benneteket is, akik reményekkel telve szavaztatok a változásra. 

Bár sok mindenben nem értek egyet veletek, nem hittem el a hangzatos ígéreteket sem, amelyekre voksoltatok, mégsem gondolom, hogy mind a hárommillióan, kik most örömittasan és szebb, jobb jövőt remélve ünnepeltek, agymosottak vagytok. De nem tudok most veletek együtt örvendeni. 


Tudom, most ti vagytok hangosabbak. Nyertetek. A feladat adott. Adyval üzenem: „És most jöjjetek, győztesek: / Üdvözlet a győzőnek.”

Én pedig, „az agymosott birka”, kinek ereiben olasz, német és háromszéki székely vér is csörgedez, József Attilával megállok a Dunánál: „Én dolgozni akarok. Elegendő / harc, hogy a multat be kell vallani. / A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, / egymást ölelik lágy hullámai. / A harcot, amelyet őseink vivtak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

 

Borítókép: Az 184849-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepség résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Szőcs László avatarja
Sitkei Levente avatarja
Bayer Zsolt avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Odrobina Kristóf avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
