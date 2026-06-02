Kié a BL-döntő? Találkozunk Filippinél!

Érezhető a törekvés, hogy az újsütetű kétharmad mindenhonnan szeretné kiszorítani az egyharmadot, és még négyötödnél sem állna meg, éppen ezért mondjuk ki határozottan: a BL-döntő a miénk, magyaroké. A vesztes fél egyik legismertebb játékosa, Declan Rice aligha vádolható a magyar belpolitikai ügyekben részrehajlással, de ha ő a csalódás keserű perceiben azt találta mondani, hogy Budapest lenyűgöző, akkor nyugodtan elhihetjük neki, hogy így is van. Csak ismételhesse meg ugyanezt négy, nyolc, tizenkét és tizenhat esztendő múltán is!

Érthető, hogy Brutust kísérti Caesar szelleme. Ám azzal hibát követ el, hogy egyre csak azt szajkózza: találkozunk Filippinél! Elszámolni nem úgy kell, hogy azzal nap mint nap fenyegetőzünk. Az elszámolást, azaz elszámoltatást, ha van mivel, miről, el kell végezni, és majd az eredményével előállni. Aki bűnös, hát bűnhődjön.

Ne feledjük, a tizenhatból tizennégy éven át Magyar Péter is a vesztésre ítéltetett „korrupt” csapatban játszott, aztán új mezt húzott és rúgott néhány hatalmas gólt, amivel új klubját vezette győzelemre.

Labdarúgó-vb-t csupán négyévente, BL-döntőt minden évben, rangadókat viszont hétről hétre játszanak. Újra és újra bizonyítani kell. Ez így volt 2026 előtt és így lesz utána is. Láttunk már példát éppen eleget, amikor győztesekből vesztesek, vesztesekből pedig győztesek lesznek. A nagy sportolók szerint – lásd Balczó András – a sikert legalább olyan nehéz feldolgozni, mint a kudarcot. Ma Magyarországon éppen ezt látjuk. A meccset lefújták, a vesztesnek és a győztesnek is össze kell szednie magát és tennie a maga dolgát, készülni az újabb találkozókra.

A BL-döntő beteljesedett álom. Aki többre hivatottnak érzi magát, jó ha tudja, még ennél is van feljebb. Rendezni sem rossz, na de finálét játszani, az volna az igazi!