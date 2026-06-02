Kié a BL-döntő? Találkozunk Filippinél!

Az igazsághoz való hozzáférésünk gyakran részleges, nézőpontfüggő és bizonytalan, az emberek többsége mégis szomjazza az igazságot. Hogy mi az igazság úgy általában a mögöttünk hagyott tizenhat esztendőről? Legőszintébben mondom, nem tudom. Ám abban egészen biztos vagyok, hogy amikor ezt vizsgáljuk, van egy súlyos, elemi igazságtalanság. Jelesül az, hogy egybemosnak tizenhat évet, a közbeszédben a 2010–2026 közötti időszak egységesen úgy jelenik meg, mint a NER, még inkább nevén nevezve, Orbán Viktor korrupt rendszerének tizenhat éve.
Nem is értem, hogy a magát nemzetiként azonosító oldal – ami nem feltétlenül fedi le csupán és pláne nem az egész Fideszt – szószólói miért nem kérnek minden esetben kiigazítást, nyugodtan tegyük hozzá, az igazság érdekében és védelmében.
A tizenhat évet ugyanis nem csupán lehet, fel is kell bontani négyszer négy évre. Persze az sem mindegy, ki végzi el ezt a műveletet, de a nemzeti oldal felől – amelyhez, még ha nem is így gondolnak most magukra, jelenlegi Tisza-szavazók is tartoznak szép számmal –, az elfogultság gyanúját leszerelve, egészen szigorú mérce szerint ezt így tehetjük meg. Első ciklus: már-már parádés, de legalábbis szinte kifogástalan; második ciklus: jó, összességében mindenképpen elfogadható; harmadik ciklus: hibákkal tarkított, de vállalható; negyedik ciklus: önsorsrontó, már-már vállalhatatlan. Ha konszenzust akarunk – nem csak a Fideszen túlmutató nemzeti oldalon –, akkor ebbe az irányba érdemes közös nevezőre jutni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!