Kié a BL-döntő? Találkozunk Filippinél!

Orbán Viktor és Magyar Péter egy időben, egy helyen volt jelen. Hogy hol? A budapesti BL-döntőn, a Puskás Arénában.

futballünnepBL-döntőBudapest 2026. 06. 02. 4:46
Fotó: JURE MAKOVEC/AFP
Az igazsághoz való hozzáférésünk gyakran részleges, nézőpontfüggő és bizonytalan, az emberek többsége mégis szomjazza az igaz­ságot. Hogy mi az igazság úgy általában a mögöttünk hagyott tizenhat esztendőről? Legőszintébben mondom, nem tudom. Ám abban egészen biztos vagyok, hogy amikor ezt vizsgáljuk, van egy súlyos, elemi igazságtalanság. Jelesül az, hogy egybemosnak tizenhat évet, a közbeszédben a 2010–2026 közötti időszak egységesen úgy jelenik meg, mint a NER, még inkább nevén nevezve, Orbán Viktor korrupt rendszerének tizenhat éve. 

Nem is értem, hogy a magát nemzetiként azonosító oldal – ami nem feltétlenül fedi le csupán és pláne nem az egész Fideszt – szószólói miért nem kérnek minden esetben kiigazítást, nyugodtan tegyük hozzá, az igazság érdekében és védelmében. 

A tizenhat évet ugyanis nem csupán lehet, fel is kell bontani négyszer négy évre. Persze az sem mindegy, ki végzi el ezt a műveletet, de a nemzeti oldal felől – amelyhez, még ha nem is így gondolnak most magukra, jelenlegi Tisza-szavazók is tartoznak szép számmal –, az elfogultság gyanúját leszerelve, egészen szigorú mérce szerint ezt így tehetjük meg. Első ciklus: már-már parádés, de legalábbis szinte kifogástalan; második ciklus: jó, összességében mindenképpen elfogadható; harmadik ciklus: hibákkal tarkított, de vállalható; negyedik ciklus: önsorsrontó, már-már vállalhatatlan. Ha konszenzust akarunk – nem csak a Fideszen túlmutató nemzeti oldalon –, akkor ebbe az irányba érdemes közös nevezőre jutni.

S akkor helyezzük el ebben a gondolatmenetben a Puskás Arénában megrendezett budapesti Bajnokok Ligája-döntőt! A Puskás Aréna ötlete szinte rögvest a 2010-es kormányváltás után megfogant. 2013-ban, tehát még az első orbáni ciklusban elfogadták a koncepciót, abban az évben azt is kihirdették, hogy Skardelli György tervei alapján készül el az új nemzeti aréna. A második ciklusban, 2016-ban kezdődött meg az akkor már Puskás Ferenc nevét viselő régi Népstadion bontása, a kivitelezés két cikluson átívelve, 2017–2019 között zajlott, az új arénát a harmadikban, 2019. november 15-én, a Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel avatták fel hivatalosan.

A következő években a Puskás Aréna bezsebelt egy sor szakmai (nemcsak futball-, hanem építészeti) és közönségdíjat, egyre többet emlegették rangos események méltó helyszíneként. Az európai szövetség, az UEFA 2020-ban előbb a 2022-es Európa-liga-döntőt (amit aztán a Covid miatt 2023-ban rendeztek meg általános megelégedésre), 2023-ban, immár tehát a negyedik ciklusban aztán a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőt ítélte Budapestnek. Az előkészületek természetesen jóval 2026. április 12. előtt kezdődtek meg, a babért – legalábbis politikai érdemben – Magyar Péter aratta le 2026. május 30-án.

Most akkor kinek a sikere a budapesti BL-döntő? Ez esetben cseppet sem nehéz a válasz, de úgy általában nehéz szétszálazni az eseményeket, különválasztani azt, ami egyértelmű jó és ami egyértelműen rossz. Így például téves lenne Pósfai Gábor érdemeként feltüntetni úgy általában a budapesti közbiztonságot, aminek felbecsülhetetlen előnyéről mondjuk Párizzsal összevetve éppen a BL-döntő éjszakáján kaptunk csalhatatlan képet, de hiba lenne csakis a jelenlegi belügyminiszter nyakába varrni, hogy a két csapat, a Paris Saint-Germain és az Arsenal megvadult drukkerei randalíroztak, mi több, meg is ütköztek Budapesten. 

(Ezek a fránya futballhuligánok a Király utcai ütközetnél fondorlatosabb módon is képesek megtalálni a módját a túlbuzgó tesztoszteron levezetésére.)

Érezhető a törekvés, hogy az újsütetű kétharmad mindenhonnan szeretné kiszorítani az egyharmadot, és még négyötödnél sem állna meg, éppen ezért mondjuk ki határozottan: a BL-döntő a miénk, magyaroké. A vesztes fél egyik legismertebb játékosa, Declan Rice aligha vádolható a magyar belpolitikai ügyekben részrehajlással, de ha ő a csalódás keserű perceiben azt találta mondani, hogy Budapest lenyűgöző, akkor nyugodtan elhihetjük neki, hogy így is van. Csak ismételhesse meg ugyanezt négy, nyolc, tizenkét és tizenhat esztendő múltán is!

Érthető, hogy Brutust kísérti Caesar szelleme. Ám azzal hibát követ el, hogy egyre csak azt szajkózza: találkozunk Filippinél! Elszámolni nem úgy kell, hogy azzal nap mint nap fenyegetőzünk. Az elszámolást, azaz elszámoltatást, ha van mivel, miről, el kell végezni, és majd az eredményével előállni. Aki bűnös, hát bűnhődjön.

Ne feledjük, a tizenhatból tizennégy éven át Magyar Péter is a vesztésre ítéltetett „korrupt” csapatban játszott, aztán új mezt húzott és rúgott néhány hatalmas gólt, amivel új klubját vezette győzelemre.

Labdarúgó-vb-t csupán négyévente, BL-döntőt minden évben, rangadókat viszont hétről hétre játszanak. Újra és újra bizonyítani kell. Ez így volt 2026 előtt és így lesz utána is. Láttunk már példát éppen eleget, amikor győztesekből vesztesek, vesztesekből pedig győztesek lesznek. A nagy sportolók szerint – lásd Balczó András – a sikert legalább olyan nehéz feldolgozni, mint a kudarcot. Ma Magyarországon éppen ezt látjuk. A meccset lefújták, a vesztesnek és a győztesnek is össze kell szednie magát és tennie a maga dolgát, készülni az újabb találkozókra.

A BL-döntő beteljesedett álom. Aki többre hivatottnak érzi magát, jó ha tudja, még ennél is van feljebb. Rendezni sem rossz, na de finálét játszani, az volna az igazi!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
