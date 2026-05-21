„Magam helyett is őt választanám” – a korábbi főnök és a csapattárs dicsérete
Persze öröm, megkönnyebbülés, de nem bravúr, ez az eredmény várható a csapattól. Így összegezhetjük Ocskay Gábor és Kangyal Balázs véleményét a magyar jégkorong-válogatottról, amely a Nagy-Britannia elleni, keddi győzelemmel lényegében bebiztosította a bennmaradást az A csoportként emlegetett elitben. A magyar hoki sikerkorszakának megalapozója, ma is megkerülhetetlen nagy öregje és válogatottsági rekordere is elismerően beszél Majoross Gergely munkájáról.
Már van mélysége a magyar jégkorongnak
– Régebben, ha kifutott egy-egy sikeres korosztály, rendre kongatták a vészharangot. A mostani csapatban is akadnak az elmúlt évtizedet, sőt évtizedeket meghatározó játékosok, gondolok itt elsősorban Sofron Istvánra és Hári Jánosra, de nem kell aggódni a jövő miatt.
A tao-rendszernek is köszönhetően létszámban nagyságrendet ugrott a magyar hoki, és a mennyiség szerencsére minőséggel is párosul
Kangyal Balázs szakmai felkészültségét mindenki elismeri, éppen ezért okkal merül fel, nem bánja-e, hogy nem tagja a válogatott jelenlegi stábjának.
– Nézzük meg, az öt gólunkból ki szerzett négyet, kik alkotják a hátvédpárokat, kikből áll az edzői stáb. Nem, nincs miért sajnálkoznom. A magyar hoki a mai napig családias közösség, boldoggá tesz, hogy ha bármivel is hozzájárultam a jelenlegi sikerhez.
Majoross Gergely ideális választás a magyar jégkorong-válogatott élére
Ocskay Gábort és Kangyal Balázst sem kell egymásnak bemutatni, a magyar válogatottsági rekorder hosszú éveket át volt a Fehérvár, akkor még Alba Volán játékosa. Az is összeköti őket, hogy mindketten nagyon jól ismerik és szövetségi kapitányként tökéletes választásnak tekintik Majoross Gergelyt.
– Elfogult vagyok vele, játékosként is nagyon kedveltem. Edzőként egyre feljebb lépkedett, kitűnő választásként nevezték ki két éve szövetségi kapitánynak. Nagyon komoly felkészülést vezényelt le, hetven játékosból választotta ki a huszonöt fős világbajnoki keretet. Öröm látni, hogy ismét egységes a csapat, ami annak is köszönhető, hogy nincsenek honosított játékosok – méltatta Majorosst Ocskay Gábor.
Kangyal Balázs is kiemelte a jó felkészülést, megesett, hogy a kettébontott keret ugyanazon a napon két mérkőzést játszott, az egyik Svájccal, a másik Japánnal. Majoross Gergelyt ő is tökéletes választásnak gondolja:
– Nincs alkalmasabb ember nála jelenleg erre a feladatra. Visszakanyarodva a korábbi kérdéshez, hogy jó lenne-e ott lenni, úgy is válaszolhatok:
akkor is Majoross Gergely mellett tenném le a voksom, ha kettőnk közül kellene választanom.
Nagy, őszinte, az ezredfordulót követő évtized érzései jegyében fogant szavak. A magyar hokinak akadtak gyengébb, feledhetőbb évei, de mostanra ismét minden a helyére került. Új, az elődökhöz képest professzionálisabb körülmények között, de a régi eszmék jegyében nevelkedett és újra egységbe kovácsolódott játékosokkal.
