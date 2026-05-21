magyar jégkorong-válogatottKangyal Balázshoki-vbOcskay GáborMajoross Gergely

„Magam helyett is őt választanám” – a korábbi főnök és a csapattárs dicsérete

Persze öröm, megkönnyebbülés, de nem bravúr, ez az eredmény várható a csapattól. Így összegezhetjük Ocskay Gábor és Kangyal Balázs véleményét a magyar jégkorong-válogatottról, amely a Nagy-Britannia elleni, keddi győzelemmel lényegében bebiztosította a bennmaradást az A csoportként emlegetett elitben. A magyar hoki sikerkorszakának megalapozója, ma is megkerülhetetlen nagy öregje és válogatottsági rekordere is elismerően beszél Majoross Gergely munkájáról.

Novák Miklós
2026. 05. 21. 5:20
Majoross Gergely jó munkát végez a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitányaként Forrás: MJSZ/Vörös Dávid
Ocskay Gábor rég visszavonulhatott volna már, de a mai napig szívügye a magyar jégkorong Fotó: Mirkó István / MI

Már van mélysége a magyar jégkorongnak

– Régebben, ha kifutott egy-egy sikeres korosztály, rendre kongatták a vészharangot. A mostani csapatban is akadnak az elmúlt évtizedet, sőt évtizedeket meghatározó játékosok, gondolok itt elsősorban Sofron Istvánra és Hári Jánosra, de nem kell aggódni a jövő miatt.

A tao-rendszernek is köszönhetően létszámban nagyságrendet ugrott a magyar hoki, és a mennyiség szerencsére minőséggel is párosul

– tette hozzá Ocskay Gábor.

 

Kangyal Balázs szakmai felkészültségét mindenki elismeri, éppen ezért okkal merül fel, nem bánja-e, hogy nem tagja a válogatott jelenlegi stábjának.

– Nézzük meg, az öt gólunkból ki szerzett négyet, kik alkotják a hátvédpárokat, kikből áll az edzői stáb. Nem, nincs miért sajnálkoznom. A magyar hoki a mai napig családias közösség, boldoggá tesz, hogy ha bármivel is hozzájárultam a jelenlegi sikerhez.

Kangyal Balázs minden sikernek örül a magyar jégkorongban Fotó: Kurucz Árpád

Majoross Gergely ideális választás a magyar jégkorong-válogatott élére

Ocskay Gábort és Kangyal Balázst sem kell egymásnak bemutatni, a magyar válogatottsági rekorder hosszú éveket át volt a Fehérvár, akkor még Alba Volán játékosa. Az is összeköti őket, hogy mindketten nagyon jól ismerik és szövetségi kapitányként tökéletes választásnak tekintik Majoross Gergelyt.

– Elfogult vagyok vele, játékosként is nagyon kedveltem. Edzőként egyre feljebb lépkedett, kitűnő választásként nevezték ki két éve szövetségi kapitánynak. Nagyon komoly felkészülést vezényelt le, hetven játékosból választotta ki a huszonöt fős világbajnoki keretet. Öröm látni, hogy ismét egységes a csapat, ami annak is köszönhető, hogy nincsenek honosított játékosok – méltatta Majorosst Ocskay Gábor.

Kangyal Balázs is kiemelte a jó felkészülést, megesett, hogy a kettébontott keret ugyanazon a napon két mérkőzést játszott, az egyik Svájccal, a másik Japánnal. Majoross Gergelyt ő is tökéletes választásnak gondolja:

– Nincs alkalmasabb ember nála jelenleg erre a feladatra. Visszakanyarodva a korábbi kérdéshez, hogy jó lenne-e ott lenni, úgy is válaszolhatok:

akkor is Majoross Gergely mellett tenném le a voksom, ha kettőnk közül kellene választanom.

Nagy, őszinte, az ezredfordulót követő évtized érzései jegyében fogant szavak. A magyar hokinak akadtak gyengébb, feledhetőbb évei, de mostanra ismét minden a helyére került. Új, az elődökhöz képest professzionálisabb körülmények között, de a régi eszmék jegyében nevelkedett és újra egységbe kovácsolódott játékosokkal.

