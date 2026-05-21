„Magam helyett is őt választanám” – a korábbi főnök és a csapattárs dicsérete

Kangyal Balázs szakmai felkészültségét mindenki elismeri, éppen ezért okkal merül fel, nem bánja-e, hogy nem tagja a válogatott jelenlegi stábjának.

– Nézzük meg, az öt gólunkból ki szerzett négyet, kik alkotják a hátvédpárokat, kikből áll az edzői stáb. Nem, nincs miért sajnálkoznom. A magyar hoki a mai napig családias közösség, boldoggá tesz, hogy ha bármivel is hozzájárultam a jelenlegi sikerhez.

Kangyal Balázs minden sikernek örül a magyar jégkorongban Fotó: Kurucz Árpád

Majoross Gergely ideális választás a magyar jégkorong-válogatott élére

Ocskay Gábort és Kangyal Balázst sem kell egymásnak bemutatni, a magyar válogatottsági rekorder hosszú éveket át volt a Fehérvár, akkor még Alba Volán játékosa. Az is összeköti őket, hogy mindketten nagyon jól ismerik és szövetségi kapitányként tökéletes választásnak tekintik Majoross Gergelyt.

– Elfogult vagyok vele, játékosként is nagyon kedveltem. Edzőként egyre feljebb lépkedett, kitűnő választásként nevezték ki két éve szövetségi kapitánynak. Nagyon komoly felkészülést vezényelt le, hetven játékosból választotta ki a huszonöt fős világbajnoki keretet. Öröm látni, hogy ismét egységes a csapat, ami annak is köszönhető, hogy nincsenek honosított játékosok – méltatta Majorosst Ocskay Gábor.