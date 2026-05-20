Olaszországgázolástámadó

A modenai támadó minél több embert akart elgázolni

Folytatódik Olaszországban a nyomozás annak a marokkói másodgenerációs férfinak az ügyében, aki autójával szándékosan a gyalogosok közé hajtott, majd késsel támadt a járókelőkre Modenában. A hatóságok tömegmészárlás és súlyos testi sértés miatt emeltek vádat a modenai támadó ellen, az ügy pedig máris heves politikai vitát robbantott ki az olasz állampolgársági törvényekről.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 20. 21:47
Helyszínelők a modenai gázolás után Fotó: - Forrás: AFP
Az ellenzéki politikusok, többek között a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt, valamint a Több Európa párt például képviselői felháborodásuknak adtak hangot. Azzal vádolják Salvinit, hogy egy szörnyű emberi tragédiát és a sérültek szenvedését öncélú politikai propagandára, szavazatszerzésre és gyűlöletkeltésre használja fel. Riccardo Magi, a Több Európa párt elnöke szerint a Liga főtitkára „katasztrófákon és emberi szenvedésen nyerészkedik”, ahelyett, hogy felelős kormányzati tisztviselőként viselkedne. A „terrorista narratívával” elbagatellizálja az olasz mentális egészségügyi rendszer alulfinanszírozottságát és hiányosságait. Az ellenzék szerint nem ideológiai propagandára, hanem a pszichiátriai ellátórendszer megerősítésére lenne szükség, hogy az ilyen veszélyes elmeállapotú embereket időben ki lehessen szűrni.

Borítókép: Helyszínelés a modenai gázolás után (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
