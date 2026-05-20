A modenai támadó minél több embert akart elgázolni

Az ellenzéki politikusok, többek között a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt, valamint a Több Európa párt például képviselői felháborodásuknak adtak hangot. Azzal vádolják Salvinit, hogy egy szörnyű emberi tragédiát és a sérültek szenvedését öncélú politikai propagandára, szavazatszerzésre és gyűlöletkeltésre használja fel. Riccardo Magi, a Több Európa párt elnöke szerint a Liga főtitkára „katasztrófákon és emberi szenvedésen nyerészkedik”, ahelyett, hogy felelős kormányzati tisztviselőként viselkedne. A „terrorista narratívával” elbagatellizálja az olasz mentális egészségügyi rendszer alulfinanszírozottságát és hiányosságait. Az ellenzék szerint nem ideológiai propagandára, hanem a pszichiátriai ellátórendszer megerősítésére lenne szükség, hogy az ilyen veszélyes elmeállapotú embereket időben ki lehessen szűrni.

Borítókép: Helyszínelés a modenai gázolás után (Fotó: AFP)