Pszichés zavar vagy radikalizáció? Vizsgálják az olaszországi gázolás hátterét

Céljuk kideríteni, hogy a háttérben ideológiai radikalizáció, esetleg dzsihadista minták utánzása áll-e, vagy a brutális tett kizárólag a férfi súlyos pszichiátriai állapotának a következménye.

Az egyik helyi forrás hangsúlyozza, hogy miután a férfi szándékosan elgázolta a gyalogosokat, senki sem hallotta őt arabul olyan kifejezéseket kiabálni vagy hangoztatni, mint az Allah akbar! vagy a halál a hitetlenekre. Előállítása után egy zavart fiatalember képe rajzolódott ki, akinek nehézséget okozott egy konkrét gondolat megfogalmazása. Az elkövető 2022 és 2024 között kezelés alatt állt egy Modena megyei mentálhigiénés központban, az utóbbi években azonban nem jelent meg a rendeléseken. A jelek szerint a pszichiátriai problémáira felírt gyógyszereket már nem szedi.

Olasz sajtóértesülések szerint a férfi korábban többször is hangot adott a keresztényekkel szembeni ellenérzéseinek. Gyakran hangoztatta azt a meggyőződését, hogy kizárólag muszlim vallása miatt maradt munkanélküli.

A Liga párt parlamenti képviselője az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a mentális zavarok egyáltalán nem zárják ki a radikalizációt vagy az iszlamista terrorizmust. Hangsúlyozta, hogy a gázolásos merénylet és a kés használata kísértetiesen egybevág azzal a stratégiával, amelyet az Iszlám Állam hirdetett meg az elmúlt évben, válaszul a gázai konfliktusra. A terrorszervezet akkori vezércikke nyíltan arra buzdította a követőit, hogy mérjenek csapást a zsidókra és szövetségeseikre Amerika és Európa utcáin.