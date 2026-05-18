Rendkívüli

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Rendkívüli

Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Pétert egy volt alkotmánybíró

támadásgázolásOlaszországpszichés zavar

Pszichés zavar vagy radikalizáció? Vizsgálják az olaszországi gázolás hátterét

Az olasz hatóságok vizsgálják, lehetett-e terrormerénylet a szombat esti modenai támadás. Egy másodgenerációs fiatalember hajtott autójával a tömegbe. A súlyos pszichés zavarokkal küzdő férfi tette kísértetiesen emlékeztet korábbi terrormerényletekre. A támadásban nyolcan sérültek meg, közülük négyen továbbra is válságos állapotban vannak.

Munkatársunktól
2026. 05. 18. 15:08
A mentők a helyszínen dolgoznak, miután a sofőr hét embert, kettőt közülük súlyosan megsebesített (Fotó: AFP)
A mentők a helyszínen dolgoznak, miután a sofőr hét embert, kettőt közülük súlyosan megsebesített (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Céljuk kideríteni, hogy a háttérben ideológiai radikalizáció, esetleg dzsihadista minták utánzása áll-e, vagy a brutális tett kizárólag a férfi súlyos pszichiátriai állapotának a következménye.

Az egyik helyi forrás hangsúlyozza, hogy miután a férfi szándékosan elgázolta a gyalogosokat, senki sem hallotta őt arabul olyan kifejezéseket kiabálni vagy hangoztatni, mint az Allah akbar! vagy a halál a hitetlenekre. Előállítása után egy zavart fiatalember képe rajzolódott ki, akinek nehézséget okozott egy konkrét gondolat megfogalmazása. Az elkövető 2022 és 2024 között kezelés alatt állt egy Modena megyei mentálhigiénés központban, az utóbbi években azonban nem jelent meg a rendeléseken. A jelek szerint a pszichiátriai problémáira felírt gyógyszereket már nem szedi.

Olasz sajtóértesülések szerint a férfi korábban többször is hangot adott a keresztényekkel szembeni ellenérzéseinek. Gyakran hangoztatta azt a meggyőződését, hogy kizárólag muszlim vallása miatt maradt munkanélküli.

A Liga párt parlamenti képviselője az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a mentális zavarok egyáltalán nem zárják ki a radikalizációt vagy az iszlamista terrorizmust. Hangsúlyozta, hogy a gázolásos merénylet és a kés használata kísértetiesen egybevág azzal a stratégiával, amelyet az Iszlám Állam hirdetett meg az elmúlt évben, válaszul a gázai konfliktusra. A terrorszervezet akkori vezércikke nyíltan arra buzdította a követőit, hogy mérjenek csapást a zsidókra és szövetségeseikre Amerika és Európa utcáin. 

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta, egy olyan személyről van szó, akinél skizoid személyiségzavart diagnosztizáltak, és ez összetettebbé teszi az eset megítélését. Beszámolt arról, hogy az elkövető a múltban több alkalommal mutatott haragot és elégedetlenséget a munkahelyi és társadalmi helyzete miatt. Az egyetemének küldött e-mailben súlyos istenkáromló kifejezéseket használt és a „rohadt keresztények” kifejezést használta. A belügyi tárca vezetője nem zárta ki, hogy a tettest az állítólagos diszkriminációk miatti sértettségből fakadó gyűlölet vezérelte. Piantedosi azt is hangsúlyozta, hogy a támadást nem lehet egyszerűen egy magányos őrült tetteként kezelni. Mégiscsak védtelen civilek elleni szándékos, rendkívül súlyos agresszióról van szó, ami komoly kérdéseket vet fel a társadalmi feszültségekről, az integrációról és a másodgenerációs fiatalok identitáskereséséről.

Borítókép: A mentők a helyszínen dolgoznak, miután egy sofőr hét embert, kettőt közülük súlyosan, megsebesített (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu