Rendkívüli

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Rendkívüli

Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Pétert egy volt alkotmánybíró

bűntettrobbantás

Felrobbantotta a házát a nő, hogy végezzen magával és kislányával

Nem jogerősen hét év börtönre ítélte a Szolnoki Törvényszék azt a nőt, aki tavaly gázrobbanást idézett elő szelevényi házában, hogy végezzen magával és a kilencéves kislányával. A gyermek súlyosan megégett a gázrobbanás után – közölte a bíróság sajtóosztálya.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 18. 15:01
rendőrségi szalag,police illusztráció Police
illusztráció Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nő a gázcsöveket elfűrészelve és a konyhai gáztűzhely szabályozó gombját nyitott állapotba helyezve idézett elő gázrobbanást, amelyben az épület kigyulladt és összedőlt. A nőt és gyerekét a tűzoltók mentették ki a romok közül. A gyermek nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Halálát az idejében érkező egészségügyi ellátás, valamint az azt követő komplex, intenzív terápiás kezelés hárította el.

A bizonyítási eljárás eredményeként a bíróság megállapította, hogy a nő nem tervelte ki előzetesen tettét, hanem hirtelen elhatározásból cselekedett, amit családi, magánéleti, egzisztenciális válsága váltott ki.

A törvényszék a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő a cselekmény elkövetésekor beszűkült tudatállapotban volt, amely közepes fokban korlátozta abban, hogy felismerje cselekményének veszélyességét a társadalomra. Továbbá a büntetlen előéletet, az eljárás során tanúsított megbánó magatartást és azt, hogy az emberölés bűntette kísérleti szakban megrekedt – közölték.

A döntés nem jogerős. Az ügyészség ugyan tudomásul vette az ítéletet és a vádlott sem élt fellebbezéssel, a vádlott védője azonban a büntetés enyhítése iránt fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik – áll a közleményben.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu