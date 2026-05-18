Felrobbantotta a házát a nő, hogy végezzen magával és kislányával

A nő a gázcsöveket elfűrészelve és a konyhai gáztűzhely szabályozó gombját nyitott állapotba helyezve idézett elő gázrobbanást, amelyben az épület kigyulladt és összedőlt. A nőt és gyerekét a tűzoltók mentették ki a romok közül. A gyermek nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Halálát az idejében érkező egészségügyi ellátás, valamint az azt követő komplex, intenzív terápiás kezelés hárította el.

A bizonyítási eljárás eredményeként a bíróság megállapította, hogy a nő nem tervelte ki előzetesen tettét, hanem hirtelen elhatározásból cselekedett, amit családi, magánéleti, egzisztenciális válsága váltott ki.