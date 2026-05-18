Rendkívüli

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Rendkívüli

Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Pétert egy volt alkotmánybíró

késelésNagy-Britanniaszikhegyetemistahalálos késelés

Egy szikh férfi halálra késelt az utcán egy 18 éves egyetemistát Nagy-Britanniában

Megrázó gyilkossági ügy tárgyalása kezdődött meg Nagy-Britanniában: a vád szerint egy 23 éves férfi egy húszcentis szikh ceremoniális késsel halálra szúrt egy 18 éves egyetemistát Southampton utcáin. Az ügy komoly vitát váltott ki a közbiztonságról, valamint a vallási kivételek alapján hordható kések szabályozásáról is.

Magyar Nemzet
Forrás: Daily Mail2026. 05. 18. 14:52
Egy szikh férfi kirpannal az övében Fotó: Artur Widak Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Rossz ember vagyok”

Az ügyészség szerint Digwa egy nagy méretű kést tartott magánál az utcán. A bíróságon bemutatott felvételek alapján a vádlott a találkozás során azt mondta az egyetemistának: „rossz ember vagyok”, nem sokkal a halálos késelés előtt.

A támadás után a megkéselt fiatal megpróbált elmenekülni, még egy kerítésen is átmászott, azonban a vádlott üldözte. A bíróság szerint a helyszínen vérnyomok jelezték, hogy az áldozat már menekülés közben halálos sérüléseket szenvedett.

A fiatal férfi a helyszínen összeesett, majd nem sokkal később életét vesztette.

Késelés után a rendőrök először az áldozatot bilincselték meg

A tárgyaláson elhangzott: amikor a rendőrök kiérkeztek, a vádlott azt állította, hogy rasszista támadás érte, ezért az intézkedő rendőrök kezdetben az áldozatot bilincselték meg. 

A fiú azonban nem sokkal később elvesztette az eszméletét, és hiába próbálták újraéleszteni, már nem tudták megmenteni az életét.

Az orvosi vizsgálatok szerint Henry Nowak több késszúrást szenvedett, köztük egy olyan sérülést, amely átvágta a tüdejét.

This handout picture received in New Delhi, 01 September 2004, show a newly launched product by Swiss knife-maker Victorinox, the Sikh ceremonial dagger known as a Kirpan. Victorinox launched ceremonial daggers carried by Sikhs, 01 September, the 400th anniversary of the installation of the Sikh holy text the Guru Granth Sahib, saying it hoped the high-technology blade will carve itself a market among the 24 million devotees of the religion worldwide. AFP PHOTO (Photo by AFP)
Illusztráció A kirpan néven ismert szikh ünnepi tőr (Fotó: AFP)

A vádlott anyját is bíróság elé állították

Az ügyben Digwa édesanyját is megvádolták, mert a vád szerint a támadás után segített eltüntetni a gyilkos fegyvert. Az ügyészség szerint a nő a helyszínről hazavitte a kést, amelyet később több más fegyver között találtak meg a családi házban.

A pengén az áldozat vére és szövettöredékei is megtalálhatók voltak.

Nagy-Britanniában a szikh vallás követői vallási okokból bizonyos körülmények között hordhatnak úgynevezett kirpant, vagyis ceremoniális kést. A védelem azzal érvel, hogy Digwa önvédelemből cselekedett, és állításuk szerint az egyetemista rasszista megjegyzéseket tett rá.

Az áldozat családja kampányt indított a késes erőszak ellen

Henry Nowak halála után családja kampányt indított a késes erőszak veszélyeire figyelmeztetve. Hozzátartozói szerint a tragédia megmutatta, milyen súlyos következményekkel járhat, ha egyre többen hordanak maguknál kést az utcán. A tárgyalás folytatódik.

Borítókép: Egy szikh férfi kirpannal az övében (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu