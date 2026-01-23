Antwerpenszíriai kurdoktámadástüntetés

Késsel támadtak a tüntetőkre Antwerpenben

A szíriai kurdok elleni erőszak megszüntetéséért tartottak békés tüntetést a Belgium egyik városában. Az Antwerpenben rendezett demonstráció végén, egy férfiakból álló csoport késekkel támadt a résztvevőkre, válogatás nélkül kaszabolva a jelenlévőket. Az eseményen családok, nők és fiatalok is részt vettek. A támadást a belga Kurd Közösségek Tanácsa (NavBel) dzsihadista indíttatású terrorcselekménynek nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 18:38
A késelés lezárt helyszíne Antwerpenben
A késelés lezárt helyszíne Antwerpenben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat embert megkéseltek a belgiumi Antwerpenben a szíriai kurdok elleni erőszak megszüntetéséért tartott tüntetés után; gyilkossági kísérlet miatt vizsgálat indult – ismertette a helyi rendőrség által megosztott információkat a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap pénteken.

Férfiak csoportja késsel támadt a tüntetőkre Antwerpenben
Férfiak csoportja késsel támadt a tüntetőkre Antwerpenben (Fotó: AFP)

Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője péntek reggeli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a késes támadás előző este történt az Antwerpen belvárosában tartott békés tüntetést követően.

 A megmozduláson családok, nők, fiatalok és gyermekek is részt vettek – jegyezte meg.

Röviddel azután, hogy a tüntetés fél nyolc táján véget ért, a résztvevőkre több férfi rontott, akik késekkel válogatás nélkül sebesítettek meg többeket. A támadás után röviddel négy gyanúsítottat előállítottak, otthonukat átkutatták, majd mind a négyüket kihallgatták

 – tájékoztatott.

A sérültek közül kettőt kritikus állapotban szállítottak kórházba, de már nincsenek életveszélyben – mondta a rendőrségi szóvivő, majd hozzátette: a rendőrség vizsgálja a késelés körülményeit. A szakértők átkutatták a helyszínt, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek, valamint végignézik a biztonsági kamerák helyszínen készült felvételeit, illetve a közösségi média felületeire feltöltött videókat. 

A rendőrség a nap folyamán kihallgatja a tanúkat és az áldozatokat is. Az eset jelenleg hivatalosan nem minősül terrorcselekménynek – tette hozzá.

A beszámoló szerint a belga Kurd Közösségek Tanácsa (NavBel) elítélte az antwerpeni kurd közösséget célzó támadást, amit „szélsőséges és dzsihadista indíttatású terrorcselekménynek” nevezett.

„Nyilvánvaló, hogy ez célzott támadás egy közösség ellen, terrorcselekmény a kurdok ellen. Elvárjuk, hogy a belga rendőrség és igazságszolgáltatás ennek megfelelően kezelje az ügyet” – fogalmaztak. A napilap közölte, hogy egy péntek délutánra meghirdetett, szintén Antwerpenben tervezett kurdpárti tüntetést nem tartanak meg „az áldozatokkal való együttérzés” miatt és „a nyugalom megőrzése” érdekében.

Európa migrációs mérlege: erőszak és rendbontás

Mint ismert, a 2015-ös migránsáradat alapjaiban változtatta meg Európát. Az egykor békés kontinens azóta soha nem látott erőszak, gyilkosságok és más bűncselekmények színterévé erodálódott. Egyre több hír lát napvilágot arról, hogy migrációs háttérrel rendelkező egyének támadnak befogadó országaik polgáraira, nem tisztelve senkit és semmit. A potenciális fenyegetésre Magyarország időben és megfelelő eszközökkel reagált, ahogy azóta is következetesen elutasítja a Brüsszel által erőltetett migránskvótát is.

Borítókép: A késelés lezárt helyszíne Antwerpenben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu