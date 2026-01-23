Hat embert megkéseltek a belgiumi Antwerpenben a szíriai kurdok elleni erőszak megszüntetéséért tartott tüntetés után; gyilkossági kísérlet miatt vizsgálat indult – ismertette a helyi rendőrség által megosztott információkat a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap pénteken.
Késsel támadtak a tüntetőkre Antwerpenben
A szíriai kurdok elleni erőszak megszüntetéséért tartottak békés tüntetést a Belgium egyik városában. Az Antwerpenben rendezett demonstráció végén, egy férfiakból álló csoport késekkel támadt a résztvevőkre, válogatás nélkül kaszabolva a jelenlévőket. Az eseményen családok, nők és fiatalok is részt vettek. A támadást a belga Kurd Közösségek Tanácsa (NavBel) dzsihadista indíttatású terrorcselekménynek nevezte.
Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője péntek reggeli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a késes támadás előző este történt az Antwerpen belvárosában tartott békés tüntetést követően.
A megmozduláson családok, nők, fiatalok és gyermekek is részt vettek – jegyezte meg.
Röviddel azután, hogy a tüntetés fél nyolc táján véget ért, a résztvevőkre több férfi rontott, akik késekkel válogatás nélkül sebesítettek meg többeket. A támadás után röviddel négy gyanúsítottat előállítottak, otthonukat átkutatták, majd mind a négyüket kihallgatták
– tájékoztatott.
A sérültek közül kettőt kritikus állapotban szállítottak kórházba, de már nincsenek életveszélyben – mondta a rendőrségi szóvivő, majd hozzátette: a rendőrség vizsgálja a késelés körülményeit. A szakértők átkutatták a helyszínt, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek, valamint végignézik a biztonsági kamerák helyszínen készült felvételeit, illetve a közösségi média felületeire feltöltött videókat.
További Külföld híreink
A rendőrség a nap folyamán kihallgatja a tanúkat és az áldozatokat is. Az eset jelenleg hivatalosan nem minősül terrorcselekménynek – tette hozzá.
A beszámoló szerint a belga Kurd Közösségek Tanácsa (NavBel) elítélte az antwerpeni kurd közösséget célzó támadást, amit „szélsőséges és dzsihadista indíttatású terrorcselekménynek” nevezett.
„Nyilvánvaló, hogy ez célzott támadás egy közösség ellen, terrorcselekmény a kurdok ellen. Elvárjuk, hogy a belga rendőrség és igazságszolgáltatás ennek megfelelően kezelje az ügyet” – fogalmaztak. A napilap közölte, hogy egy péntek délutánra meghirdetett, szintén Antwerpenben tervezett kurdpárti tüntetést nem tartanak meg „az áldozatokkal való együttérzés” miatt és „a nyugalom megőrzése” érdekében.
Európa migrációs mérlege: erőszak és rendbontás
Mint ismert, a 2015-ös migránsáradat alapjaiban változtatta meg Európát. Az egykor békés kontinens azóta soha nem látott erőszak, gyilkosságok és más bűncselekmények színterévé erodálódott. Egyre több hír lát napvilágot arról, hogy migrációs háttérrel rendelkező egyének támadnak befogadó országaik polgáraira, nem tisztelve senkit és semmit. A potenciális fenyegetésre Magyarország időben és megfelelő eszközökkel reagált, ahogy azóta is következetesen elutasítja a Brüsszel által erőltetett migránskvótát is.
Borítókép: A késelés lezárt helyszíne Antwerpenben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megkapta az ultimátumot Zelenszkij: Ukrajnának ki kell vonulnia
Az anchorage-i formula tartalmáról beszélt a Kreml.
„Szó sem lehet róla, hogy Brüsszel a magyarok pénzén finanszírozza az ukrán jólétet”
Az Európai Bizottság új tervére reagált Orbán Balázs.
Elképesztő: Brüsszel horror összeggel tömné Ukrajna zsebét, itt vannak a hajmeresztő részletek
Az európaiak egyre szegényebbek, de Ukrajnára öntik a pénzt.
Robert C. Castel: A világrendszerváltás már elkezdődött
Egyre nagyobb teret kap Trump, Ukrajna lassan lekerül a napirendről.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megkapta az ultimátumot Zelenszkij: Ukrajnának ki kell vonulnia
Az anchorage-i formula tartalmáról beszélt a Kreml.
„Szó sem lehet róla, hogy Brüsszel a magyarok pénzén finanszírozza az ukrán jólétet”
Az Európai Bizottság új tervére reagált Orbán Balázs.
Elképesztő: Brüsszel horror összeggel tömné Ukrajna zsebét, itt vannak a hajmeresztő részletek
Az európaiak egyre szegényebbek, de Ukrajnára öntik a pénzt.
Robert C. Castel: A világrendszerváltás már elkezdődött
Egyre nagyobb teret kap Trump, Ukrajna lassan lekerül a napirendről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!