A rendőrség a nap folyamán kihallgatja a tanúkat és az áldozatokat is. Az eset jelenleg hivatalosan nem minősül terrorcselekménynek – tette hozzá.

A beszámoló szerint a belga Kurd Közösségek Tanácsa (NavBel) elítélte az antwerpeni kurd közösséget célzó támadást, amit „szélsőséges és dzsihadista indíttatású terrorcselekménynek” nevezett.

„Nyilvánvaló, hogy ez célzott támadás egy közösség ellen, terrorcselekmény a kurdok ellen. Elvárjuk, hogy a belga rendőrség és igazságszolgáltatás ennek megfelelően kezelje az ügyet” – fogalmaztak. A napilap közölte, hogy egy péntek délutánra meghirdetett, szintén Antwerpenben tervezett kurdpárti tüntetést nem tartanak meg „az áldozatokkal való együttérzés” miatt és „a nyugalom megőrzése” érdekében.

Európa migrációs mérlege: erőszak és rendbontás

Mint ismert, a 2015-ös migránsáradat alapjaiban változtatta meg Európát. Az egykor békés kontinens azóta soha nem látott erőszak, gyilkosságok és más bűncselekmények színterévé erodálódott. Egyre több hír lát napvilágot arról, hogy migrációs háttérrel rendelkező egyének támadnak befogadó országaik polgáraira, nem tisztelve senkit és semmit. A potenciális fenyegetésre Magyarország időben és megfelelő eszközökkel reagált, ahogy azóta is következetesen elutasítja a Brüsszel által erőltetett migránskvótát is.

Borítókép: A késelés lezárt helyszíne Antwerpenben (Fotó: AFP)