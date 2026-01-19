migrációEurópamigránsbűnözés

Gyilkosság, erőszak, rendbontás – ezt hozta a bevándorlás Európába

A 2015-ös migránsáradat alapjaiban változtatta meg Európát. Az egykor békés kontinens azóta soha nem látott erőszak, gyilkosságok és más bűncselekmények színterévé erodálódott. Egyre több hír lát napvilágot arról, hogy migrációs háttérrel rendelkező egyének támadnak befogadó országaik polgáraira, nem tisztelve senkit és semmit. A potenciális fenyegetésre Magyarország időben és megfelelő eszközökkel reagált, ahogy azóta is következetesen elutasítja a Brüsszel által erőltetett migránskvótát is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:00
Migránsok Párizsban
Migránsok Párizsban Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
Európa-szerte hallani, hogy migráns bűnözők törnek békés polgárok életére. Erőszakolnak, gyilkolnak az őket befogadó országban, miközben kihasználják az ott élők vendégszeretetét és élvezik a rendszer adta támogatásokat. Mára már társadalmi szintű problémát jelent, hogy ezek a csoportok nem akarnak vagy nem képesek integrálódni, amire számos kormány láthatóan nem tud megfelelő megoldást találni. Felmérések igazolják: a bűnözési ráta növekedése összefüggésbe hozható a migrációval.

Migránsok kelnek át a La Manche csatornán Angliába
Migránsok kelnek át a La Manche csatornán Angliába Fotó: AFP

Megdöbbentő adatok láttak napvilágot a migránsbűnözésről

A brit Konzervatív Párt elemzése szerint a La Manche csatornán csónakkal érkező illegális migránsok jelentős arányban kerülnek börtönbe, ráadásul jóval gyakrabban, mint a brit állampolgárok vagy a legális bevándorlók. A baloldali kormány vitatja a migránsokkal kapcsolatos statisztika megalapozottságát. A The Times of London című lap beszámolója szerint a brit Konzervatív Párt adatelemzése alapján az illegálisan, csónakkal érkező migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok. A párt a börtönstatisztikákat és a legfrissebb népszámlálási adatokat összevetve arra a következtetésre jutott, hogy a csatornán átkelő migránsok jelentős bűnözési kockázatot hordoznak.

Csempész csónakra igyekvő migráns csoport
Csempész csónakra igyekvő migráns csoport Fotó: AFP

Az illegális migránsokkal a bűnözés is megérkezik

A 2021-es népszámlálás alapján az 5,9 millió útlevéllel rendelkező külföldi között 0,18 százalékos a bebörtönzöttek aránya, míg a brit állampolgárok esetében ez az arány 0,14 százalék volt. Az elemzés szerint 2025 márciusának végén 10 838 olyan külföldi állampolgár volt börtönben Angliában és Walesben, akik nem rendelkeztek brit útlevéllel. Az elemzők külön kiemelték, hogy azok a nemzetiségek, amelyekből a legtöbb illegális migráns származik – például afgánok, albánok, irániak, irakiak és szomáliaiak –, jóval magasabb börtönaránnyal szerepelnek a statisztikákban. 

Ennek alapján a csónakkal érkezők becsült börtönaránya elérheti a 3,4 százalékot, vagyis 18-szor magasabbat, mint a legális bevándorlók és 24-szer nagyobbat, mint a britek körében mért arány.

Ez azt jelenti, hogy a 2025 eleje óta a csatornán keresztül érkezett több mint húszezer illegális bevándorló közül körülbelül hétszáz esetében várható, hogy valamilyen súlyos, letöltendő börtönbüntetéssel járó bűncselekményt követ el.

A Daily Mail vizsgálata szerint az elmúlt három évben számos szexuális bűncselekményt követtek el illegálisan érkezett menedékkérők. Az elemzés 59 olyan férfit azonosított, akik különböző országokból érkezve követtek el nemi erőszakot, zaklatást vagy pedofil-bűncselekményeket. Az elkövetők többsége kis csónakokon vagy rejtőzködve jutott be az Egyesült Királyságba. A feltárt esetek az egész országot érintik, különösen a nagyvárosokat. Richard Tice, a Reform UK képviselője szerint a nyilvános adatok nem mutatják a teljes képet, és az elítélt külföldiek azonnali kitoloncolását sürgeti. Úgy véli, a migráns férfiak komoly veszélyt jelentenek a brit nők és lányok biztonságára a kulturális különbségekből adódóan. A migráció mértéke közben folyamatosan nő, az elmúlt öt évben több mint 140 ezer ember érkezett kis csónakokon. Az ügyek összességében súlyos kérdéseket vetnek fel a brit menekültügyi rendszer működéséről és hatékonyságáról. 

Migráns rendezett vérfürdőt Németországban

Németország is egyre súlyosabb válsággal küzd. A migráció okozta rendbontások és bűncselekmények egyre gyakrabban fordulnak elő. A legutóbbi borzalmas incidens során egy migráns férfi támadt az ulmi Media Markt két mit sem sejtő alkalmazottjára. Az egyik sérült életveszélyes állapotba került, míg a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. Az elkövető a támadás után elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül utolérték.

Helyszínelők munkában
Helyszínelők munkában Fotó: AFP

A sajtó beszámolói szerint a migráns férfi minden előzmény nélkül elveszítette önuralmát a boltban, majd hirtelen kést vett elő, és két alkalmazottat megszúrt: egyiküket hátba, a másikat a mellkasán érte a támadás. Az egyik sérült egy 25 éves férfi, aki életveszélyes állapotban került kórházba, ahol azonnali operációt hajtottak végre rajta. A másik érintett, egy 22 éves munkavállaló, enyhébb sérüléseket szenvedett, őt szintén ellátták az orvosok. A támadást követően az elkövető elmenekült az üzletből, de rövid időn belül elfogták. 

Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok

A párizsi metróban elkövetett pénteki késes támadás gyanúsítottjáról a francia belügyminisztérium közölte, hogy 2018-ban szerezte meg a francia állampolgárságot és már jól ismert volt a francia hatóságok előtt. A migráns szexuális erőszak és lopás miatt is bajba került az elmúlt években.

Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok
Migráns késelt a párizsi metrón, már jól ismerték a hatóságok Fotó: AFP

A történtek különösen azért kaptak nagy figyelmet, mert a belügyminisztérium péntek esti közleményében még azt írta, hogy az állítólagos elkövető mali állampolgár, aki jogellenesen tartózkodott Franciaország területén.

A tárca akkor arról is beszámolt, hogy a férfi korábban már ismert volt a hatóságok előtt: kábítószer hatása alatt elkövetett rongálás miatt indult ellene eljárás, valamint 2024 januárjában lopás és szexuális erőszak miatt elítélték.

Három migráns erőszakolt meg egy nőt a vőlegénye szeme láttára

Az olasz hatóságok szintén egy rendkívül felkavaró eset részleteit hozták nyilvánosságra nemrég. A római rendőrség közlése szerint letartóztattak három migráns férfit, akik a vádak szerint megerőszakoltak egy fiatal nőt a vőlegénye szeme láttára.

Három migráns férfi erőszakolt meg egy olasz nőt
Három migráns férfi erőszakolt meg egy olasz nőt Fotó: AFP

A pár a hatóság közlése szerint egy félreeső helyre parkolt a Tor Tre Teste parkban. A férfi és a nő is meztelen volt, amikor észrevették, hogy az autót körbeállták a migránsok. A támadók betörték az autó ablakát, majd kirángatták a párt, és miközben a férfit lefogták, a fiatal nőt a szeme láttára megerőszakolták. 

A rendőrség szerint a férfi hiába próbált szabadulni, nem tudott, a migránsok pedig az erőszak után elmenekültek a helyszínről. 

Dublin lángokban: migránsok miatt elszabadult az erőszak

Három egymást követő éjszaka tört ki erőszak egy dublini migránshotel, a Citywest közelében, miután hétfő hajnalban a környéken egy tízéves kislányt feltételezhetően szexuálisan bántalmaztak. A tiltakozások során több száz ember gyűlt össze, és a rendbontások következtében huszonhárom személyt vett őrizetbe a rendőrség. 

A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel és egy rendőrautót is felgyújtottak
A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel és egy rendőrautót is felgyújtottak  (Fotó: AFP)

A demonstrálók összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, akiket tűzijátékokkal, kövekkel és más tárgyakkal dobáltak meg.

Egy 26 éves férfit – akinek nevét az ír jogszabályok szerint nem lehet nyilvánosságra hozni – kedden állítottak bíróság elé a gyereket ért bántalmazás kapcsán. 

A keddről szerdára virradó éjszaka történt súlyos zavargások során több embert őrizetbe vettek, a rendőrség pedig jelezte, hogy keményen fellép, ha az erőszak folytatódik. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter közölte, hogy sokan előzetes letartóztatásban vannak, és további letartóztatásokra is lehet számítani. Elmondása szerint a rendőrök szakszerűen kezelték az erőszakot, és figyelmeztetett, hogy az erőszakos tüntetők súlyos büntetésre számíthatnak. A figyelmeztetések ellenére szerdán ismét több száz tüntető vonult az utcára, akik mintegy negyven rendőrrel kerültek szembe.

Brutális gyilkosság rázta meg Hollandiát

Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a 17 éves holland Lisa brutális meggyilkolása ügyében folyó nyomozás során, erősítette meg az ügyészség. A tárgyakra egy menekülttábor mellett bukkantak, ahol a holland hatóságok elfogták a fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit. 

Virágok azon a helyen, ahol a 17 éves holland Lisát holtan találták
Virágok azon a helyen, ahol a 17 éves holland Lisát holtan találták (Fotó: AFP)

Egy fiatal lány Amszterdamban töltött egy estét barátaival, majd hazafelé indult, ekkor kezdte követni a támadója. Lisa a rendőrséget is értesítette, de a segítség már nem érkezett meg időben: a holttestét másnap egy árokban találták meg. A tragédia sokkolta Hollandiát, ám a nyugati sajtó – szokásához híven – most is igyekszik elhallgatni a migrációs szálat.

Borítókép: Migránsok Párizsban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

