Gyilkosság, erőszak, rendbontás – ezt hozta a bevándorlás Európába

Európa-szerte hallani, hogy migráns bűnözők törnek békés polgárok életére. Erőszakolnak, gyilkolnak az őket befogadó országban, miközben kihasználják az ott élők vendégszeretetét és élvezik a rendszer adta támogatásokat. Mára már társadalmi szintű problémát jelent, hogy ezek a csoportok nem akarnak vagy nem képesek integrálódni, amire számos kormány láthatóan nem tud megfelelő megoldást találni. Felmérések igazolják: a bűnözési ráta növekedése összefüggésbe hozható a migrációval.

Migránsok kelnek át a La Manche csatornán Angliába Fotó: AFP

Megdöbbentő adatok láttak napvilágot a migránsbűnözésről

A brit Konzervatív Párt elemzése szerint a La Manche csatornán csónakkal érkező illegális migránsok jelentős arányban kerülnek börtönbe, ráadásul jóval gyakrabban, mint a brit állampolgárok vagy a legális bevándorlók. A baloldali kormány vitatja a migránsokkal kapcsolatos statisztika megalapozottságát. A The Times of London című lap beszámolója szerint a brit Konzervatív Párt adatelemzése alapján az illegálisan, csónakkal érkező migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok. A párt a börtönstatisztikákat és a legfrissebb népszámlálási adatokat összevetve arra a következtetésre jutott, hogy a csatornán átkelő migránsok jelentős bűnözési kockázatot hordoznak.

Csempész csónakra igyekvő migráns csoport Fotó: AFP

Az illegális migránsokkal a bűnözés is megérkezik

A 2021-es népszámlálás alapján az 5,9 millió útlevéllel rendelkező külföldi között 0,18 százalékos a bebörtönzöttek aránya, míg a brit állampolgárok esetében ez az arány 0,14 százalék volt. Az elemzés szerint 2025 márciusának végén 10 838 olyan külföldi állampolgár volt börtönben Angliában és Walesben, akik nem rendelkeztek brit útlevéllel. Az elemzők külön kiemelték, hogy azok a nemzetiségek, amelyekből a legtöbb illegális migráns származik – például afgánok, albánok, irániak, irakiak és szomáliaiak –, jóval magasabb börtönaránnyal szerepelnek a statisztikákban.

Ennek alapján a csónakkal érkezők becsült börtönaránya elérheti a 3,4 százalékot, vagyis 18-szor magasabbat, mint a legális bevándorlók és 24-szer nagyobbat, mint a britek körében mért arány.

Ez azt jelenti, hogy a 2025 eleje óta a csatornán keresztül érkezett több mint húszezer illegális bevándorló közül körülbelül hétszáz esetében várható, hogy valamilyen súlyos, letöltendő börtönbüntetéssel járó bűncselekményt követ el.