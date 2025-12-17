egyesült királyságillegális migrációbűncselekmény

Illegális migráció: Sötét összefüggések rajzolódnak ki a legújabb adatokból

A brit bíróságok ítéletei és a feltárt adatok szerint a menekültügyi rendszer súlyos közbiztonsági kockázatokat hordoz. Egy brutális szexuális bűncselekmény újra reflektorfénybe helyezte az illegális migráció árnyoldalát Nagy-Britanniában.

2025. 12. 17.
Csempész csónakra igyekvő migráns csoport.
Forrás: AFP
Egy 15 éves brit iskoláslány megerőszakolása újra sokkolta Nagy-Britanniát, miután két afgán menedékkérő fiatalt ítéltek el az ügyben. A Leamington Spa egyik parkjában történt támadás nem elszigetelt eset, és az illegális migrációval összefüggő súlyos közbiztonsági problémákra világít rá.

Az eset az illegális migrációval összefüggő súlyos közbiztonsági problémákra világít rá.
Fotó: AFP

Az illegális migráció mára komoly közbiztonsági veszélyeket rejt

A Daily Mail vizsgálata szerint az elmúlt három évben számos szexuális bűncselekményt követtek el illegálisan érkezett menedékkérők.

Az elemzés 59 olyan férfit azonosított, akik különböző országokból érkezve követtek el nemi erőszakot, zaklatást vagy pedofil bűncselekményeket. Az elkövetők többsége kis csónakokon vagy rejtőzködve jutott be az Egyesült Királyságba. A feltárt esetek az egész országot érintik, különösen a nagyvárosokat. Richard Tice szerint a nyilvános adatok nem mutatják a teljes képet, és az elítélt külföldiek azonnali kitoloncolását sürgeti. Úgy véli, egyes kulturális hátterek komoly veszélyt jelentenek a brit nők és lányok biztonságára. 

A migráció mértéke közben folyamatosan nő, az elmúlt öt évben több mint 140 ezer ember érkezett kis csónakokon. Az ügyek összességében súlyos kérdéseket vetnek fel a brit menekültügyi rendszer működéséről és hatékonyságáról. 

Borítókép: Csempész csónakra igyekvő migráns csoport.(Fotó:AFP)

