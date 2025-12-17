Illegális migráció: Sötét összefüggések rajzolódnak ki a legújabb adatokból

Az illegális migráció mára komoly közbiztonsági veszélyeket rejt

A Daily Mail vizsgálata szerint az elmúlt három évben számos szexuális bűncselekményt követtek el illegálisan érkezett menedékkérők.

Az elemzés 59 olyan férfit azonosított, akik különböző országokból érkezve követtek el nemi erőszakot, zaklatást vagy pedofil bűncselekményeket. Az elkövetők többsége kis csónakokon vagy rejtőzködve jutott be az Egyesült Királyságba. A feltárt esetek az egész országot érintik, különösen a nagyvárosokat. Richard Tice szerint a nyilvános adatok nem mutatják a teljes képet, és az elítélt külföldiek azonnali kitoloncolását sürgeti. Úgy véli, egyes kulturális hátterek komoly veszélyt jelentenek a brit nők és lányok biztonságára.