Szijjártó Péter: Háborús fanatizmus uralkodik Brüsszelben

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a vendége volt az Igazság órája keddi adásának. Németh Balázs műsorvezető és Szijjártó Péter több fontos külpolitikai kérdésről is beszéltek. – Brüsszelben folytatódik a háborús pszichózis, eközben fokozódó iszlamista terrorveszély fenyegeti Nyugat-Európa karácsonyi vásárait. Mi, magyarok a magyar emberek pénzéből egy fillért sem vagyunk hajlandók Ukrajnába költeni. Se az ukrán állam működtetésére, se a hadsereg felfegyverzésére, se a háborúra – jelentette ki a külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 7:28
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
A magyar külgazdasági és külügyminisztert kérdezte a keddi műsorban Németh Balázs. Szijjártó Péter több fontos külpolitikai témában szólalt meg a műsorban. A tárcavezető hétfőn úgy fogalmazott: Brüsszel eltökélt Isztambul és Alaszka után: újra meg akarja ölni a békefolyamatot. 

Mint kiemelte: 

Brüsszel újabb 80 ezermilliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, ebből 46 ezer milliárdot Ukrajna felfegyverzésére. Brüsszel egy nyílt, háborús provokációt folytat, ezzel rendkívüli veszélyt jelentve a kontinensre. Egy Európa–Oroszország háborút nem lehetne túlélni.

Szijjártó Péter az Igazság órájában kiemelte: 

Nemcsak egy háborús pszichózis, hanem egy háborús fanatizmus uralkodik most már Brüsszelben gyakorlatilag az európai vezetők, az európai alapvetően liberális politikusok között.

A külügyminiszter kijelentette: Abból látszik a baj, hogy múlt héten a NATO külügyminiszteri tanácsülésen gyakorlatilag a nyugat-európaiak, az északiak, a baltiak mind arról beszéltek, hogy ha esetleg béke lesz, akkor is hosszú távon ellenséges viszonyra kell berendezkednünk Oroszországgal. A tárcavezető közölte: a külügyi tanácsülésen arról beszéltek, hogy még ha béke is lesz, akkor is arra kell berendezkedni, hogy mi finanszírozzuk Ukrajnát, mi finanszírozzuk az ukrán hadsereget, mi finanszírozzuk az ukrán állam működését, és addig is mi finanszírozzuk az ukránok háborúját az európai emberek pénzéből.

A tárcavezető aláhúzta: Az európai politikai elit most egészen biztosan nem érdekelt abban, hogy béke legyen.

Mégiscsak feltűnő, hogy 2022 áprilisában, amikor Isztambulban az oroszok és az ukránok már megállapodtak, akkor a brit miniszterelnök utazott Kijevbe és tette világossá az ukránok számára, hogy folytatni kell a háborút, amikor idén nyáron az amerikai és az orosz elnök találkozott, és alapvetően egy bizakodó légkör jött létre, akkor, mikor Zelenszkij elutazott Washingtonba Donald Trumphoz, akkor az európaiak őt elkísérték, fogták a kezét, nehogy a végén még béke legyen

– mondta.

Az is világossá vált Brüsszelben, hogy az európai uniós politikusok a saját uniós szabályokat is simán átlépik annak érdekében, hogy egész Európát háborúba tudják vinni.

– Én abban reménykedem, hogy az amerikai–orosz tárgyalások ereje  nagyobb lesz, mint az európaiak aláaknázási kísérletének az ereje – szögezte le Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: tegnap is fanatikus módon beszéltek arról, hogy az orosz befagyasztott vagyon terhére óriási összegeket kell küldenünk Ukrajnába. 

Most a következőről van szó, 80 ezermilliárd forintot akarnak küldeni Ukrajnába

– mutatott rá a miniszter.

Ebből 46 ezermilliárd az ukrán hadsereg felfegyverzését és hadban tartását szolgálná. Egy olyan országba, ahol elképesztő mértékű az államilag szervezett korrupció, ahol egy háborús maffia uralkodik, ahol bizonytalanság van, és amely nem NATO-tag. 

Ez teljes mértékben ellentétes Magyarország érdekeivel, teljes mértékben ellentétes nemzetbiztonsági érdekekkel. Világossá tettem tegnap is, hogy mi, magyarok a magyar emberek pénzéből egy fillért sem vagyunk hajlandók Ukrajnába költeni. Se az ukrán állam működtetésére, se a hadsereg felfegyverzésére, se a háborúra

– közölte Szijjártó Péter.

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját bonyolítottuk, sőt részben még bonyolítjuk is le azzal, ahogyan az Ukrajnából menekülteket vagy menekülőket támogatjuk. Ukrajna energiaellátásában pedig a legnagyobb részt Magyarország játssza. Ukrajna földgázimportjának 58 százaléka Magyarországról érkezik. Ukrajna villamos energia importjának pedig 44 százaléka jön Magyarországról. 

Szijjártó Péter: Az európai–orosz háborút nem lehet túlélni

Szijjártó Péter szerint az európai politikatörténet egyik legordasabb hazugsága az, hogy Ukrajna Európáért harcol. 

Ukrajna nem Európáért harcol, Ukrajna saját magáért harcol. Teszi ezt hősiesen egy nála sokkal nagyobb és sokkal erősebb hadsereggel rendelkező országgal szemben, teszi ezt adott esetben a várakozások fölött, de Ukrajna magáért harcol. Oroszország nem támadott meg egyetlenegy európai uniós tagországot sem, Oroszország nem támadott meg egyetlenegy NATO-tagot sem, így Ukrajna nem a NATO-t, nem az Európai Uniót, nem Magyarországot, nem más európai országot véd, hanem az ukránok saját magukat védik

– húzta alá a tárcavezető. Hozzátette: Az is egy ordas hazugság, hogyha Ukrajna elesik majd Európa jön. Komolyan gondoljuk, hogy Oroszország egy NATO-tagországot megtámadna úgy, hogy akkor a NATO 5-ös cikkelyének értelmében az egész NATO ellen indítana háborút, és a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország, össze se lehet hasonlítani a NATO haderejét Oroszország haderejével – tette hozzá.

Ha Európa és Oroszország összecsap, akkor az már szükségszerűen azt jelenti, hogy a NATO és Oroszország összecsap, és mindenki tudja, hogy ez egy atomháború lenne, és egy atomháborút nem lehet túlélni sehol

– mutatott rá Szijjártó Péter.

Az orosz vagyonra tenné a kezét Brüsszel

Az Orosz Nemzeti Banknak vannak elhelyezett eszközei, pénzeszközei, amelyeket Belgiumban tárolnak. Teljesen világos, hogyha ezt az oroszok által ott tartott vagyont konfiskálja az Európai Unió, akkor abból az következik, hogy a belga és ezen keresztül az európai uniós pénzpiac, azon keresztül az európai gazdaság iránti globális bizalom el fog tűnni – mondta Szijjártó Péter. 

Ha eltűnik a bizalom az európai gazdasági és az európai befektetési környezet iránt, akkor gyakorlatilag az európai gazdaság összeomlását tudja nagyon könnyen jelenteni

 – húzta alá.

Egy ilyen intézkedés nem marad válaszintézkedés nélkül. Szijjártó Péter közölte, hogy feltettek egy kérdést az oroszoknak, a miniszterelnök Vlagyimir Putyin elnöknek. Ez úgy szólt, hogy várható-e orosz válaszreakció egy ilyen esetben. Kiemelte:

A válasz az volt, hogy természetesen nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen ellenséges lépést az Európai Unió megtesz, hogy az oroszoknak az Európai Unió területén lévő vagyonát elveszik, elfogyasztják, felhasználják, akkor nyilvánvalóan az Oroszországban lévő európai tőketulajdonosokhoz kapcsolódó pénzeszközök, vagyonok esetében is várható reakció.

Azt a kérdést is feltették az oroszoknak, hogy az orosz válaszreakció a fűnyíróelv-szerű lesz-e, tehát hogy mindenki beleesik, vagy az oroszok válaszreakciója annak megfelelően kerül előállításra, ahogyan az európai uniós tagországok ebben a kérdésben vélekedtek. Az ő reakciójuk természetesen annak megfelelő, hogy az adott tagországok milyen álláspontot foglaltak el ebben a kérdésben. 

Mi határozottan ellenezzük, hogy az Európai Unió egy ilyen súlyos eszkalációs veszéllyel járó lépést megtegyen. Mert az orosz állami vagyon lenyúlása az az elmúlt négy esztendő egyik legsúlyosabb eszkalációs kockázatát hordozza magával, vagyis az orosz vagyon lenyúlása az Európai Unióban egy olyan döntés, amely a háború kiterjedésének súlyosabbá válásának kockázatát nagyon erőteljesen hordozza magában. Tehát miközben a béketárgyalásokkal a diplomáciai megoldás egyre közelebbnek tűnik, addig az Európai Unió az orosz vagyon teljesen felesleges lenyúlásával gyakorlatilag a háború meghosszabbításának és még súlyosabbá válásának kockázatát idézi elő

– hangsúlyozta.

Brüsszelben a saját európai szabályokat is simán áthágják

Brüsszelben úgy iktatják ki az egyhangúságot, hogy azt mondják, hogy van az Európai Unió működéséről szóló szerződésben egy olyan fejezet, ami arról szól, hogy ha szükséghelyzet van, vagy válsághelyzet van a gazdaságban, akkor az Európai Bizottság magához ragadhat bizonyos jogokat, és akkor már nem egyhangúság szükséges egy döntéshez, hanem elég egy minősített többség.

De miért jön létre vészhelyzet az Európai Unióban? Azért, mert az Európai Unió kitiltja az orosz gázt meg az orosz kőolajat. 

Tehát nem az van, hogy az oroszok egy mesterterv keretében egyik napról a másikra elzárják az olaj meg a gázvezetékek csapjait, és Európában kialakul egy energiahiány, és ez egy óriási válsághelyzetet okoz, hanem az történik, hogy az Európai Unió politikai ideológiai okok miatt kizárja az orosz energiahordozókat, az orosz olajat és az orosz gázt az európai piacról, és azt mondja, hogy húha, hát itt energia-vészhelyzet van. Hát persze, maguk idézték elő szándékosan

– szögezte le a tárcavezető.

Közölte: Brüsszelben folyamatosan áthágják a saját szabályaikat, ezzel teljes mértékben nevetségessé és hiteltelenné tesznek minden jövőbeni megszólalást a demokrácia ügyében. 

Az nem lehet, hogy a magyar emberek pénzét is beletolják az ukrajnai fegyverszállításokba. És itt minden egyes tanácsülésen, minden egyes hónapban, havonta egyszer van külügyi tanács, óriási nyomás volt rajtam tegnap is, hogy ezt most már engedjük el, ne szórakozzunk, ne blokkoljuk a kifizetéseket. Micsoda oroszpárti dolog ez, ugye, jön mindig ez a végső érv. És hogy mi az, hogy a magyarok nem akarnak hozzájárulni az Ukrajnában történő fegyverszállításhoz? És most eljutottunk odáig, hogy innentől kezdve mindenki ezt saját maga oldja meg

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Egy ilyen önkéntesség irányába megy el ez a történet is, tehát egy másfél éves harccal sikerül kibekkelnünk hónapról hónapra, hogy a magyar emberek pénzét odaadják a fegyverszállításokra. 

Orbán Viktor elérte, a magyar kormány elérte, megvétózta, a magyar emberek pénzét nem viszik el Ukrajnába, hát akkor nyissunk egy új fejezetet, nem. Minden egyes nap, minden egyes héten, minden egyes hónapban küzdeni kell ezért. Holnap is, meg holnapután is a miniszterelnöknek Brüsszelben, nekem a Külügyi Tanácsban, és így tovább. Küzdeni kell azért, hogy ezeket a pozíciókat, hogy Magyarországot ne vigyék háborúba, a magyar embereket ne vigyék el Ukrajnába, a magyarok pénzét ne vigyék el Ukrajnába

 – mutatott rá a miniszter.

– Ez egy napi szintű küzdelem, amit mindig meg kell vívni. Ezt megvívjuk mi, mert egy szuverén nemzeti kormány vagyunk. De ez Brüsszel érdekével abszolút ellentétes. És hogyha Brüsszel ide tudja ültetni a bábkormányát Budapestre, akkor az a bábkormány nem fogja megvédeni Magyarországot a háborútól, nem fogja kívül tartani Magyarországot a háborún, nem fogja itthon tartani a magyar emberek pénzét, hanem engedni fogja, hogy elvigyék Ukrajnába, és nem fog a béke mellett kiállni, hanem engedni fogja, hogy egész Európát, benne Magyarországot belevigyék a háborúba, hiszen Brüsszel ezért hozta őket létre, ezért tartja őket a markában, és ezért akarja, hogy ők kormányozzanak – tette hozzá.

A volt magyar vezérkari főnök arról beszél, hogy sorkatonaságra van szükség. A múltkor az egyik francia katonai vezető és a brit vezérkari főnök is háborús nyilatkozatot tett.

Ezért mondom Európa nyugati felében, egy háborús fanatizmus van és ennek a háborús fanatizmusnak vannak Közép-Európában, így Magyarországon is fenntartott képviselői. Nem véletlen az, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője arról beszél, hogy sorkatonaságra van szükség. Nem, nem sorkatonaságra van szükség, hanem béke-erőfeszítésekre van szükség. Békét kell csinálni, nem háborút kell csinálni. És ez jelenti a különbséget egyébként egy szuverén nemzeti kormány és egy Brüsszelből fogott kormány között. A Brüsszelből fogott kormány teret enged Brüsszel háborús nyomulásának, egy szuverén nemzeti kormány pedig megálljt parancsol Brüsszel háborús nyomulásának, ez a fő

 – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Németh Balázs szerint brutális nyilatkozat jelent meg, néhány nappal ezelőtt, Bod Péter Ákos mondta, hogy a Tarr Zoltán-i vonalon nem kell most elmondani a magyar embereknek, hogy milyen intézkedésekkel készülnének, milyen megszorításokkal, majd kiderül a választás után. Erre reagálva Szijjártó elmondta:

Szerintem elképesztő. Nyilvánvalóan egy ilyen embernek nincsen helye a közéletben. Szégyen és gyalázat, hogy így beszéljen valaki. Malachoz hasonlítsa az embereket, meg disznóvágáshoz hasonlítja a választás előtti hazudozást. Ebből is jól látszik, hogy a Tisza Párt és annak a holdudvara minek nézi a magyar embereket.

Sydney kapcsán Szijjártó Péter elmondta: „A biztonságról mindenki azt gondolja, hogy az egyszer el lett intézve és most már rendben van. De nem. Biztonságunkért is minden egyes nap tenni kell. Mert látszik, hogy ide vezet, hogy ha illegális migránsok vagy migránstömegek megérkeznek egy országba. Nyugat-Európában látszik, hogy a párhuzamos társadalmak milyen terrorfenyegetést jelentenek. 

Az izraeli labdarúgó válogatott nem Belgiumban játssza a Belgium–Izrael meccset, hanem Magyarországon. Vagy emlékszünk rá, hogy amikor Hollandiában játszott az izraeli labdarúgó-válogatott, micsoda jelenetek játszottak le utána az utcákon” – emlékeztetett a miniszter. Hozzátette:

Ez a modern kori antiszemitizmus nagyon erőteljesen terjed.

– A nyugati civilizációs körhöz tartozó országok kormányai nem akarnak ez ellen fellépni, mert a szavazóbázisuk olyan mértékben alakult át, hogy a modern kori antiszemitizmussal szembeni erőteljes fellépést politikailag sok esetben kockázatosnak tartja, ami megdöbbentő. 

És itt most Ausztráliában a szegényeket megöltek. Van köztük két magyar nemzetiségű ember is, ráadásul egy hölgy komáromi származású, aki áldozatul esett ennek a terrortámadásnak – jelentette ki.

Németh Balázs a műsorban felhívta a figyelmet, hogy a 444 cikket írta a mohácsi háborúellenes gyűlésről. A szerző megdöbbent rajta, hogy közös ima volt, illetve Miklósa Erika operaénekes egy hatalmas kereszttel a nyakában ült ki beszélgetni.

Álljon már meg a menet, nem? Ezért hol élünk? Azért magyarázkodni kelljen, mert valaki hívő katolikus, hívő keresztény, zsidó származású, magyarázkodni kelljen azért, mert ezt megvallja. Na, azt mondom én, ez az agresszív, szélsőséges, liberális véleményterror 

– reagált a miniszter. Közölte: „Itt az ideje, hogy végleg leszámoljunk ezzel a véleményterrorral.” Szijjártó Péter elmondta: „Zajlik egy nagy patrióta globális forradalom. Ez Budapestről indult azzal, hogy 2010 óta egy folyamatosan nagy társadalmi támogatottsággal zajló, jobboldali, keresztény, szuverenista, nemzeti alapú, patrióta kormányzás zajlik.” 

Ezért jajveszékelnek a liberálisok, hogy hú, ott van a kereszt, meg a feszület, meg ima, csak azért frusztráló nekik, meg azért lett ilyen látványos, mert a világ első számú szuperhatalmának vezetője állt ennek a patrióta világforradalomnak az élére

 – tette hozzá. 

Szijjártó Péter leszögezte: „Mi voltunk egyedül azok eddig, akik patriótaként úgy tudtunk választást nyerni, hogy minden kétséget kizáró győzelmet arattunk.”

Gáspár Evelin szerződtetése kapcsán Szijjártó Péter elmondta: „Itt van megint ennek az extrém, szélsőséges, rosszindulatú, liberális terroroldalnak az elképesztő képmutatása.”

Itt van egy fiatal hölgy, aki 31-32 éves. Magyarországon, Luxemburgban is tanulmányokat végzett. Két nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van. Az Európai Parlamentben is dolgozott már. És csak azért, mert egyesek, az édesapja televíziós karrierjéről így vagy úgy gondolkodnak, ezért ezt a fiatal lányt gyakorlatilag képtelennek gondolják arra, hogy ő saját jogán, a saját felnőtt mivoltában tanulva, nyelvvizsgákat szerezve a külügyminisztériumban dolgozik

 – húzta alá a külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta: Itt van a Győzike lánya, egy roma lány. Ők azok, ezek a liberálisok, akik azt mondják, hogy a gyerekek nem tehetnek az ősök bűneiről, hogy a kommunista diktátorok gyerekei is ugyanolyan eséllyel induljanak az életben, mint azoknak a gyerekei, akiket a kommunista diktátorok tönkretettek. Gyerekek nem tehetnek a szüleik bűnéről, én is ezt gondolom – mondta.

Most, hogyha az Evelin a Tisza Párthoz jelentkezett volna sajtósnak, ugyanez a médiavilág úgy ünnepelné, mint egy világsztárt

– hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette: „Ott dolgozik a kommunikációs stábban és végzi azt a munkát, mint a többiek.”
Borítókép: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

