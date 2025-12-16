Szijjártó Péter: Háborús fanatizmus uralkodik Brüsszelben

A volt magyar vezérkari főnök arról beszél, hogy sorkatonaságra van szükség. A múltkor az egyik francia katonai vezető és a brit vezérkari főnök is háborús nyilatkozatot tett.

Ezért mondom Európa nyugati felében, egy háborús fanatizmus van és ennek a háborús fanatizmusnak vannak Közép-Európában, így Magyarországon is fenntartott képviselői. Nem véletlen az, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője arról beszél, hogy sorkatonaságra van szükség. Nem, nem sorkatonaságra van szükség, hanem béke-erőfeszítésekre van szükség. Békét kell csinálni, nem háborút kell csinálni. És ez jelenti a különbséget egyébként egy szuverén nemzeti kormány és egy Brüsszelből fogott kormány között. A Brüsszelből fogott kormány teret enged Brüsszel háborús nyomulásának, egy szuverén nemzeti kormány pedig megálljt parancsol Brüsszel háborús nyomulásának, ez a fő

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Németh Balázs szerint brutális nyilatkozat jelent meg, néhány nappal ezelőtt, Bod Péter Ákos mondta, hogy a Tarr Zoltán-i vonalon nem kell most elmondani a magyar embereknek, hogy milyen intézkedésekkel készülnének, milyen megszorításokkal, majd kiderül a választás után. Erre reagálva Szijjártó elmondta:

Szerintem elképesztő. Nyilvánvalóan egy ilyen embernek nincsen helye a közéletben. Szégyen és gyalázat, hogy így beszéljen valaki. Malachoz hasonlítsa az embereket, meg disznóvágáshoz hasonlítja a választás előtti hazudozást. Ebből is jól látszik, hogy a Tisza Párt és annak a holdudvara minek nézi a magyar embereket.

Sydney kapcsán Szijjártó Péter elmondta: „A biztonságról mindenki azt gondolja, hogy az egyszer el lett intézve és most már rendben van. De nem. Biztonságunkért is minden egyes nap tenni kell. Mert látszik, hogy ide vezet, hogy ha illegális migránsok vagy migránstömegek megérkeznek egy országba. Nyugat-Európában látszik, hogy a párhuzamos társadalmak milyen terrorfenyegetést jelentenek.

Az izraeli labdarúgó válogatott nem Belgiumban játssza a Belgium–Izrael meccset, hanem Magyarországon. Vagy emlékszünk rá, hogy amikor Hollandiában játszott az izraeli labdarúgó-válogatott, micsoda jelenetek játszottak le utána az utcákon” – emlékeztetett a miniszter. Hozzátette:

Ez a modern kori antiszemitizmus nagyon erőteljesen terjed.

– A nyugati civilizációs körhöz tartozó országok kormányai nem akarnak ez ellen fellépni, mert a szavazóbázisuk olyan mértékben alakult át, hogy a modern kori antiszemitizmussal szembeni erőteljes fellépést politikailag sok esetben kockázatosnak tartja, ami megdöbbentő.

És itt most Ausztráliában a szegényeket megöltek. Van köztük két magyar nemzetiségű ember is, ráadásul egy hölgy komáromi származású, aki áldozatul esett ennek a terrortámadásnak – jelentette ki.

Németh Balázs a műsorban felhívta a figyelmet, hogy a 444 cikket írta a mohácsi háborúellenes gyűlésről. A szerző megdöbbent rajta, hogy közös ima volt, illetve Miklósa Erika operaénekes egy hatalmas kereszttel a nyakában ült ki beszélgetni.

Álljon már meg a menet, nem? Ezért hol élünk? Azért magyarázkodni kelljen, mert valaki hívő katolikus, hívő keresztény, zsidó származású, magyarázkodni kelljen azért, mert ezt megvallja. Na, azt mondom én, ez az agresszív, szélsőséges, liberális véleményterror

– reagált a miniszter. Közölte: „Itt az ideje, hogy végleg leszámoljunk ezzel a véleményterrorral.” Szijjártó Péter elmondta: „Zajlik egy nagy patrióta globális forradalom. Ez Budapestről indult azzal, hogy 2010 óta egy folyamatosan nagy társadalmi támogatottsággal zajló, jobboldali, keresztény, szuverenista, nemzeti alapú, patrióta kormányzás zajlik.”

Ezért jajveszékelnek a liberálisok, hogy hú, ott van a kereszt, meg a feszület, meg ima, csak azért frusztráló nekik, meg azért lett ilyen látványos, mert a világ első számú szuperhatalmának vezetője állt ennek a patrióta világforradalomnak az élére

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte: „Mi voltunk egyedül azok eddig, akik patriótaként úgy tudtunk választást nyerni, hogy minden kétséget kizáró győzelmet arattunk.”

Gáspár Evelin szerződtetése kapcsán Szijjártó Péter elmondta: „Itt van megint ennek az extrém, szélsőséges, rosszindulatú, liberális terroroldalnak az elképesztő képmutatása.”

Itt van egy fiatal hölgy, aki 31-32 éves. Magyarországon, Luxemburgban is tanulmányokat végzett. Két nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van. Az Európai Parlamentben is dolgozott már. És csak azért, mert egyesek, az édesapja televíziós karrierjéről így vagy úgy gondolkodnak, ezért ezt a fiatal lányt gyakorlatilag képtelennek gondolják arra, hogy ő saját jogán, a saját felnőtt mivoltában tanulva, nyelvvizsgákat szerezve a külügyminisztériumban dolgozik

– húzta alá a külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta: Itt van a Győzike lánya, egy roma lány. Ők azok, ezek a liberálisok, akik azt mondják, hogy a gyerekek nem tehetnek az ősök bűneiről, hogy a kommunista diktátorok gyerekei is ugyanolyan eséllyel induljanak az életben, mint azoknak a gyerekei, akiket a kommunista diktátorok tönkretettek. Gyerekek nem tehetnek a szüleik bűnéről, én is ezt gondolom – mondta.

Most, hogyha az Evelin a Tisza Párthoz jelentkezett volna sajtósnak, ugyanez a médiavilág úgy ünnepelné, mint egy világsztárt

– hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette: „Ott dolgozik a kommunikációs stábban és végzi azt a munkát, mint a többiek.”

Borítókép: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)