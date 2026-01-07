Így mosdatja a liberális média a szélsőbaloldali erőszakot

Winston Marshall neve sokaknak a világhírű Mumford & Sons folk-rock zenekar tagjaként cseng ismerősen. A világ egyik legjobb bendzsósaként tartották számon, ám az elmúlt években nem csupán zenészi tehetségével, hanem markáns véleményével és elkötelezett közéleti tevékenységével is felhívta magára a figyelmet.

A fordulópontot az jelentette, amikor nyilvánosan dicsérte Andy Ngo Unmasked című könyvét, amely az Antifa mozgalom radikális módszereit tárja fel. Ez a „bűne” – a kánontól való eltérés – elegendő volt ahhoz, hogy a cancel culture gépezete beinduljon, Marshall pedig végül kénytelen volt otthagyni a zenekart, amit segített felépíteni.

Ez a lépés azonban nemhogy elnémította volna, sokkal inkább felerősítette Marshall hangját. Távozása után új platformokon, például a The Spectator hasábjain, és saját podcastjában, a Marshall Mattersben osztotta meg közéleti témájú gondolatait, olyan értelmiségiként, akit aggaszt a nyugati értékek válsága.

Marshall tevékenysége ma már teljes egészében a modern társadalmakat átható ideológiai vadhajtások kritikájára fókuszál. Élesen bírálja a túlzott politikai korrektséget, a woke-ideológia térnyerését, a kritikai fajelmélet torzító hatásait, és mindenekelőtt a szólásszabadság korlátozását. Elmondása szerint a baloldali „progresszív” narratíva egyre intoleránsabbá válik az eltérő véleményekkel szemben, és ahelyett, hogy intellektuális vitát folytatna, egyszerűen elhallgattatja azokat, akik kérdéseket tesznek fel.