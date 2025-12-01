Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Újabb botrány robbant a BBC-nél — alig egy hónappal az előző után

A georgiai hatóságok nemzetközi pert indítanak a BBC ellen, amiért a médiavállalat, tudósításaiban hamisan számolt be vegyi anyagok bevetéséről a 2024-es tüntetéseken. A helyi kormány szerint a tudósítás kizárólag a demonstrálók és a hatalom ellenzőinek nyilatkozataira támaszkodott, és a cikkben nem szerepelt egyetlen bizonyíték sem. Nigel Farage szerint a csatorna szervezeti kultúráját teljesen át kell alakítani a hitelesség helyreállításához.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 17:45
A BBC londoni központja Fotó: ZEYNEP DEMIR Forrás: ANADOLU
A georgiai hatóságok nemzetközi pert indítanak a BBC ellen, amiért a brit közszolgálati média állításuk szerint valótlanul számolt be arról, hogy a georgiai rendőrség vegyi anyagot vetett be a tüntetők ellen – közölte a Demokratikus Georgia kormánypárt hétfőn. A BBC vasárnap arról számolt be, hogy a georgiai hatóságok az első világháború idején használt vegyi anyagokkal támadták a 2024-es tüntetések résztvevőit. A tudósítás nagy részben a demonstrálók nyilatkozataira épült.

Újabb botrány rajzolódik ki a BBC ellen, nemzetközi pert indítottak ellnük
Újabb botrány rajzolódik ki a BBC ellen, nemzetközi pert indítottak ellenük
(Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU)

A párt a következőt nyilatkozta:

Ez a propaganda a georgiai kormány és rendőrség, valamint Georgia államisága ellen irányul, ezért a nemzetközi bíróságokon jogi lépéseket teszünk, és minden elérhető jogi eszközzel felelősségre vonjuk a hazugságokat terjesztő médiát.

 Még a cikk megjelenése előtt a kormánypárt sajtószolgálata kimerítő válaszokat adott a televíziós társaságnak minden kérdésére, és arra kérte, hogy a hatóságok álláspontját az újságírás normáinak megfelelően tükrözze. A kormánypárt állítása szerint a cikkben nem szerepelt egyetlen bizonyíték sem, csupán a demonstrálók és a hatalom ellenzőinek nyilatkozataira támaszkodott, akik közül többeket elítéltek. A párt sajtószolgálata már a cikk megjelenése előtt részletes válaszokat adott, amelyeket a BBC állítólag teljesen figyelmen kívül hagyott. Nem ez az első komoly botrány a BBC életében. 

Nem ez az első BBC-botrány

A most nyilvánosságra került Prescott-jelentést – a BBC szerkesztői irányelveit vizsgáló független tanácsadó készítette – a pártatlanság súlyos megsértését a „Crowngate-botrányhoz” hasonlította, amikor II. Erzsébet királynő felvételeit úgy vágták, hogy dühösnek tűnt. Emlékezetes volt az 1995-ös Diana-interjú is. Írtunk róla, hogy tőrbe csalhatták Diana hercegnét.

November elején számoltunk be arról, hogy súlyos vádak érték a BBC-t, miután kiszivárgott egy belső dokumentum, amely szerint a csatorna meghamisította Donald Trump capitoliumi beszédét, azt sugallva, hogy az amerikai elnök a washingtoni Capitolium 2021-es ostromára buzdította híveit, miközben az ellenkezőjét mondta. A 19 oldalas jelentés állítja, hogy Trump mondatainak egyes részeit kiragadták és új sorrendbe rakták, ezzel olyan benyomást keltve, mintha lázadást szított volna. A dosszié komoly kétségeket vet fel a brit közszolgálati csatorna pártatlanságával kapcsolatban.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője szerint a BBC szervezeti kultúráját teljesen át kell alakítani. 

Szerinte a korábbi vezetők lemondása csak a kezdet, új, piaci tapasztalattal rendelkező vezetőkre van szükség a pozitív változásokhoz.

Borítókép: A BBC londoni központja (Fotó: AFP)

