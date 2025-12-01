Újabb botrány robbant a BBC-nél — alig egy hónappal az előző után

A georgiai hatóságok nemzetközi pert indítanak a BBC ellen, amiért a brit közszolgálati média állításuk szerint valótlanul számolt be arról, hogy a georgiai rendőrség vegyi anyagot vetett be a tüntetők ellen – közölte a Demokratikus Georgia kormánypárt hétfőn. A BBC vasárnap arról számolt be, hogy a georgiai hatóságok az első világháború idején használt vegyi anyagokkal támadták a 2024-es tüntetések résztvevőit. A tudósítás nagy részben a demonstrálók nyilatkozataira épült.

Újabb botrány rajzolódik ki a BBC ellen, nemzetközi pert indítottak ellenük

(Fotó: ZEYNEP DEMIR / ANADOLU)

A párt a következőt nyilatkozta:

Ez a propaganda a georgiai kormány és rendőrség, valamint Georgia államisága ellen irányul, ezért a nemzetközi bíróságokon jogi lépéseket teszünk, és minden elérhető jogi eszközzel felelősségre vonjuk a hazugságokat terjesztő médiát.

Még a cikk megjelenése előtt a kormánypárt sajtószolgálata kimerítő válaszokat adott a televíziós társaságnak minden kérdésére, és arra kérte, hogy a hatóságok álláspontját az újságírás normáinak megfelelően tükrözze. A kormánypárt állítása szerint a cikkben nem szerepelt egyetlen bizonyíték sem, csupán a demonstrálók és a hatalom ellenzőinek nyilatkozataira támaszkodott, akik közül többeket elítéltek. A párt sajtószolgálata már a cikk megjelenése előtt részletes válaszokat adott, amelyeket a BBC állítólag teljesen figyelmen kívül hagyott. Nem ez az első komoly botrány a BBC életében.