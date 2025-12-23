Orbán Viktorkönyvolvasáskarácsony

Orbán Viktor elárulta, mit fog tenni a karácsonyi szünetben + videó

Olvasni jó! – kommentálta a közösségi oldalán megosztott videót a miniszterelnök. Orbán Viktor azt is elárulta, mi lesz a sorsa az íróasztalán tornyosuló könyveknek.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 23. 7:26
„Olvasni jó!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videóhoz. 

– Olvasásra várnak vagy már elolvasottak? – érdeklődik Kaminski Fanni a kormányfő asztalán tornyosuló nagyon nagy kupac, valamint a mellette levő könyvekről. 

Egy részét elolvastam, egy részét nem is fogom, csak átlapoztam, és van közte négy-öt olyan kötet is, amit ha a Jóisten engedi, akkor a karácsonyi szünetben elolvashatok

 – válaszolja Orbán Viktor

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

