Orbán Viktor elárulta, mit fog tenni a karácsonyi szünetben + videó

„Olvasni jó!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott videóhoz.
– Olvasásra várnak vagy már elolvasottak? – érdeklődik Kaminski Fanni a kormányfő asztalán tornyosuló nagyon nagy kupac, valamint a mellette levő könyvekről.
Egy részét elolvastam, egy részét nem is fogom, csak átlapoztam, és van közte négy-öt olyan kötet is, amit ha a Jóisten engedi, akkor a karácsonyi szünetben elolvashatok
– válaszolja Orbán Viktor.
