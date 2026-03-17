Marozsán Fábián brutális sorsolása, mintha direkt a lehető legnehezebb ágra tették volna Miamiban

Indian Wells után Miami. A szokásos észak-amerikai kemény pályás dupla második állomásán Marozsán Fábián a 19 évesen is már szupersztár Joao Fonseca ellen kezd. Marozsán korábbi egyetlen meccsükön nyert a brazil ellen, ha most is így tesz, akkor a második fordulóban a világelső Carlos Alcaraz ellen játszik. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Gálfi Dalma is főtáblás Miamiban, mindhárman a selejtezőből kapnak ellenfelet.

Koczó Dávid
2026. 03. 17. 15:39
Carlos Alcaraz és Marozsán Fábián zsinórban a negyedik évben is összecsaphat egymással, a magyar teniszezőnek Miamiban ehhez Joao Fonseca ellen kell nyernie Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin
Miamiban már tavaly is őrült hangulatot teremtettek Joao Fonseca rajongói, az idén a mestertornán Marozsán Fábián ellen kezdő, immár tizenkilenc éves brazil játékos ázsiója pedig azóta csak tovább nőtt. Fonsecánál a múlt héten befejeződött Indian Wells-i versenyen senki sem szorongatta meg jobban a végső győztest, Jannik Sinner ugyanúgy két 7:6-os játszmában nyert ellene a nyolcaddöntőben, mint aztán a fináléban Danyiil Medvegyev ellen. Fonseca Miamiban már a második fordulóban a jelen másik legjobbja, a világelső Carlos Alcaraz ellen küzdhet, a nemzetközi szinten sokak által várt összecsapást Marozsán Fábián gátolhatja meg.

Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill

Indian Wells alapján Fonseca az esélyesebb, a brazil három meccset is nyert ott, míg Marozsán már az első fordulóban kiesett.

 

Miami: Alcaraz Marozsán vagy Fonseca ellen kezd

Immár a világranglistán is a fiatal brazil áll előrébb – ő 39., épphogy nem kiemelt Miamiban, míg Marozsán a 46. helyen áll a rangsorban. S tekintve, hogy a világelső Alcaraz vár a győztesre, ennél nehezebb sorsolást készakarva sem lehetett volna összehozni Marozsánnak.

Ugyanakkor szó sincs róla, hogy a magyar teniszező esélytelen lenne: Miamiról szép emlékei vannak Marozsánnak, két éve egészen a negyeddöntőig menetelt a tornán. S Fonseca ellen is pozitív élményekből táplálkozhat: első összecsapásukon, tavaly Rómában Marozsán legyőzte a brazil tinisztárt.

Két évvel korábban a magyar játékos Alcarazt is legyőzte az olasz fővárosban, a spanyol klasszis azóta évente egyszer visszavágott Marozsánnak (2024, Indian Wells, majd 2025, Roland Garros).

Fonseca és Alcaraz viszont még soha nem csapott össze, a nemzetközi teniszvilág inkább erre a meccsre áhítozik. Mi persze abban bízunk, hogy Marozsán megakadályozza – illetve vélhetően csak elodázza – az első Fonseca–Alcaraz mérkőzést.

 

Fucsovics, Bondár és Gálfi hasonló sorsa

Marozsán mellett három magyar játékos szerepel még a főtáblán Miamiban, s mind sokkal jobban jártak az első fordulós sorsolásukkal. A férfiak között Fucsovics Márton, a nők versenyében Bondár Anna, valamint a selejtezőből visszalépések után felléptetett Gálfi Dalma is a kvalifikációból vár ellenfélre. Továbbjutása esetén Fucsovics a hetedik kiemelt Félix Auger-Aliassime, Bondár a 22. kiemelt Anna Kalinszkaja, míg Gálfi a 21. kiemelt Elise Mertens ellen mérkőzne a második fordulóban.

Miamiban, akárcsak Indian Wellsben, a 32 kiemelt játékosnak az első fordulóban nem kell pályára lépnie. A legfontosabb különbség a múlt héten véget ért verseny mezőnyéhez képest, hogy Novak Djokovics a vállsérülése miatt Miamitól visszalépett.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

