Marozsán Fábián brutális sorsolása, mintha direkt a lehető legnehezebb ágra tették volna Miamiban

Miamiban már tavaly is őrült hangulatot teremtettek Joao Fonseca rajongói, az idén a mestertornán Marozsán Fábián ellen kezdő, immár tizenkilenc éves brazil játékos ázsiója pedig azóta csak tovább nőtt. Fonsecánál a múlt héten befejeződött Indian Wells-i versenyen senki sem szorongatta meg jobban a végső győztest, Jannik Sinner ugyanúgy két 7:6-os játszmában nyert ellene a nyolcaddöntőben, mint aztán a fináléban Danyiil Medvegyev ellen. Fonseca Miamiban már a második fordulóban a jelen másik legjobbja, a világelső Carlos Alcaraz ellen küzdhet, a nemzetközi szinten sokak által várt összecsapást Marozsán Fábián gátolhatja meg.

A brazil Joao Fonseca a tenisz egyik legnagyobb ígérete, de a Marozsán Fábián elleni első meccsét elveszítette. Miamiban Carlos Alcaraz vár a továbbjutóra. Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill

Indian Wells alapján Fonseca az esélyesebb, a brazil három meccset is nyert ott, míg Marozsán már az első fordulóban kiesett.

Miami: Alcaraz Marozsán vagy Fonseca ellen kezd

Immár a világranglistán is a fiatal brazil áll előrébb – ő 39., épphogy nem kiemelt Miamiban, míg Marozsán a 46. helyen áll a rangsorban. S tekintve, hogy a világelső Alcaraz vár a győztesre, ennél nehezebb sorsolást készakarva sem lehetett volna összehozni Marozsánnak.