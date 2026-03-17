Marozsán Fábián brutális sorsolása, mintha direkt a lehető legnehezebb ágra tették volna Miamiban

Miamiban már tavaly is őrült hangulatot teremtettek Joao Fonseca rajongói, az idén a mestertornán Marozsán Fábián ellen kezdő, immár tizenkilenc éves brazil játékos ázsiója pedig azóta csak tovább nőtt. Fonsecánál a múlt héten befejeződött Indian Wells-i versenyen senki sem szorongatta meg jobban a végső győztest, Jannik Sinner ugyanúgy két 7:6-os játszmában nyert ellene a nyolcaddöntőben, mint aztán a fináléban Danyiil Medvegyev ellen. Fonseca Miamiban már a második fordulóban a jelen másik legjobbja, a világelső Carlos Alcaraz ellen küzdhet, a nemzetközi szinten sokak által várt összecsapást Marozsán Fábián gátolhatja meg.
Indian Wells alapján Fonseca az esélyesebb, a brazil három meccset is nyert ott, míg Marozsán már az első fordulóban kiesett.
Miami: Alcaraz Marozsán vagy Fonseca ellen kezd
Immár a világranglistán is a fiatal brazil áll előrébb – ő 39., épphogy nem kiemelt Miamiban, míg Marozsán a 46. helyen áll a rangsorban. S tekintve, hogy a világelső Alcaraz vár a győztesre, ennél nehezebb sorsolást készakarva sem lehetett volna összehozni Marozsánnak.
