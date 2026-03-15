Rendkívüli

Személyesen is érintheti Zelenszkijt az aranykonvoj lekapcsolása

Carlos AlcarazteniszJannik SinnerDanyiil MedvegyevIndian Wells

Alcarazt így talán még sohasem lepték meg, véget ért a nagy sorozat

Tizenhat győztes mérkőzés után megvan a férfiteniszezők világelsőjének idei első veresége. Carlos Alcaraz 6:3, 7:6-ra kapott ki Danyiil Medvegyevtől az Indian Wellsben zajló ATP 1000-es torna elődöntőjében, így az orosz klasszis lesz az Alexander Zverevet legyőző Jannik Sinner ellenfele a vasárnapi fináléban.

2026. 03. 15. 9:31
A világelső spanyol nem jutott be a döntőbe Indian Wellsben Fotó: Clive Brunskill Forrás: Getty Images North America/AFP
Az Australian Openen és Dohában is diadalmaskodó Carlos Alcaraz jó úton haladt afelé, hogy Indian Wellsben is döntőt játsszon, ám Danyiil Medvegyev máshogy gondolta: a 11. helyen kiemelt orosznak az első szettben egyetlen brék elég volt ahhoz, hogy előnybe kerüljön, míg a másodikban hiába volt két játszmalabdája is a spanyolnak, ezekkel nem tudott élni, a rövidítésben pedig esélye sem volt.

Danyiil Medvegyev kiválóan teniszezett Carlos Alcaraz ellen
Danyiil Medvegyev kiválóan teniszezett Carlos Alcaraz ellen (Fotó: Matthew Stockman/Getty Images North America/AFP)

Carlos Alcarazt meglepte ellenfele játéka

Ezzel a vereséggel véget ért Alcaraz 16 mérkőzésből álló győzelmi sorozata, a spanyol 2026-ban először veszített el meccset, ráadásul Medvegyevnek volt miért visszavágnia: 2023-ban és 2024-ben is Alcaraz verte meg az Indian Wells-i fináléban.

– Jár az elismerés Danyiilnek, csodálatos mérkőzése volt. Az elejétől a végéig elképesztő volt. Sohasem láttam még őt így játszani. Maximálisan megérdemelte a győzelmet és hogy döntőt játszhat. Csak gratulálni tudok neki – mondta sportszerűen Alcaraz, aki hozzátette, a veretlenségi szériája nem tett rá extra nyomást. – Nem szoktam arra gondolni, hogy nyernem kell. Ez inkább a céljaim eléréséről szól, amiket felállítok magamnak minden torna előtt. Ilyen a mentalitásom, kevésbé érdekel, ha azt várják tőlem, hogy minden meccset megnyerjek.

Medvegyev ellenfele az a Jannik Sinner lesz a vasárnap esti döntőben, aki szűk másfél óra alatt, 6:2, 6:4-re nyert Alexander Zverev ellen. Az olasz klasszis meglepő módon mindössze először jutott el a fináléig Indian Wellsben, az előző két alkalommal az elődöntőben vérzett el, ám ezúttal sikerrel vette ezt a szakaszt.

– Sokat jelent nekem – mondta az első itteni döntőjéről Sinner. – Nagyszerű teljesítmény volt a részemről, Sascha viszont nem játszott nagyon jól érzésem szerint. Az első szettben többször is megtörtem, ami magabiztosságot adott a folytatásra, a fontos pillanatokban pedig jöttek a jó szervák.

A hölgyeknél a világelső Arina Szabalenka és az idei Australian Open-bajnok Jelena Ribakina is két szettben nyert Linda Nosková, illetve Elina Szvitolina ellen. A fehérorosz klasszis harmadik fináléjára készülhet Indian Wellsben, de a trófeát még nem sikerült megszereznie, egyben alkalma nyílik visszavágni Ribakinának a melbourne-i Grand Slam-torna fináléjában elszenvedett vereségért.

Indian Wells, elődöntő

Férfiak

  • Medvegyev (orosz, 11.)–Alcaraz (spanyol, 1.)–Norrie (brit, 27.) 6:3, 7:6 (7-3)
  • Sinner (olasz, 2.)–Zverev (német, 4.) 6:2, 6:4

Nők

  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Nosková (cseh, 14.) 6:3, 6:4
  • Ribakina (kazah, 3.)–Szvitolina (ukrán, 9.) 7:5, 6:4

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu