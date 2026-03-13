Medvegyev megállította a Djokovics-verő Drapert, furcsa balhés pont is segítette az oroszt

Bár a szerb legenda, Novak Djokovics ellen nagy csatában nyert, már akkor lehetett sejteni, hogy Jack Draper esetleges útja a címvédésig túlságosan rögös Indian Wellsben. Végül a brit teniszező már a negyeddöntőben kiesett, Danyiil Medvegyev állította meg, így az orosz lesz az elődöntőben a világelső Carlos Alcaraz ellenfele. Medvegyev az első játszmát simán nyerte Draper ellen (6:1), a második már sokkal szorosabban alakult.

Carlos Alcaraz 2023-ban és 2024-ben a döntőben nyert Daniil Medvegyev ellen, idén már az elődöntőben összecsapnak Indian Wellsben Fotó: AFP/Frederic J. Brown

5:5-nél Draper adogatott, s 0-15 után meg is nyerte a pontot, ám Medvegyev a pont visszanézését kérte, mert szerinte Draper megzavarta őt.

Balhés döntés Medvegyev javára Draper ellen

A brit játékos Medvegyev egyik ütése után valóban tett egy karmozdulatot, mintha furcsálná, hogy az elektronikus vonalfigyelő rendszer nem ítélte hosszúnak az orosz ütését. A labdamenet azonban folytatódott, Medvegyev további három jó ütést mutatott be, mielőtt a negyediket elhibázta.

A székbíró ennek ellenére rendkívül szokatlan módon Medvegyevnek adott igazat és pontot, ami kulcsfontosságú brékhez és a meccs gyors lezárásához vezetett.

Medvegyev a hálónál meg is jegyezte Drapernek: megérti, ha mérges rá, a brit viszont jelezte, hogy ez nincs így, ugyanakkor kitartott amellett, hogy a mozdulata nem jelenthetett valódi zavarást.

This is gonna be on Tennis TV bro 👀😳#TennisParadise pic.twitter.com/3jTSmeb1jO — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2026

A közönség inkább Draper oldalán állt a balhé során, kifütyülte a döntést, de ezzel a balkezes brit nem sokra ment.

Medvegyev vagy Zverev akadályozhatja meg az Alcaraz–Sinner álomdöntőt

Medvegyev sikerével sorozatban a negyedik évben is bejutott az elődöntőbe Indian Wellsben, 2023-ban és 2024-ben finálét is játszhatott, de mindkétszer legyőzte Carlos Alcaraz, aki most a döntőbe jutásért lesz az ellenfele.