Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Danyiil MedvegyevJack DraperIga SwiatekCarlos AlcarazIndian Wells

Medvegyev megállította a Djokovics-verő Drapert, furcsa balhés pont is segítette az oroszt

Kialakultak az elődöntős párosítások Indian Wellsben. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner és Alexander Zverev mellett Danyiil Medvegyev is két játszmában nyert. Jack Draper nem véd címet, Novak Djokovics legyőzése után Medvegyevvel már nem bírt, ráadásul a brit teniszező úgy érezte, hogy a bíró is ellene van. A nőknél a második kiemelt Iga Swiatek kiesése jelentett meglepetést Indian Wellsben.

Koczó Dávid
2026. 03. 13. 7:42
Danyiil Medvegyev és Jack Draper az Indian Wells-i negyeddöntőjük után a hálónál még újra átbeszélték a balhés, sorsdöntő pontot Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill
Bár a szerb legenda, Novak Djokovics ellen nagy csatában nyert, már akkor lehetett sejteni, hogy Jack Draper esetleges útja a címvédésig túlságosan rögös Indian Wellsben. Végül a brit teniszező már a negyeddöntőben kiesett, Danyiil Medvegyev állította meg, így az orosz lesz az elődöntőben a világelső Carlos Alcaraz ellenfele. Medvegyev az első játszmát simán nyerte Draper ellen (6:1), a második már sokkal szorosabban alakult.

Carlos Alcaraz 2023-ban és 2024-ben a döntőben nyert Daniil Medvegyev ellen, idén már az elődöntőben összecsapnak Indian Wellsben, Medvedev, tenisz
Carlos Alcaraz 2023-ban és 2024-ben a döntőben nyert Daniil Medvegyev ellen, idén már az elődöntőben összecsapnak Indian Wellsben Fotó: AFP/Frederic J. Brown

5:5-nél Draper adogatott, s 0-15 után meg is nyerte a pontot, ám Medvegyev a pont visszanézését kérte, mert szerinte Draper megzavarta őt.

Balhés döntés Medvegyev javára Draper ellen

A brit játékos Medvegyev egyik ütése után valóban tett egy karmozdulatot, mintha furcsálná, hogy az elektronikus vonalfigyelő rendszer nem ítélte hosszúnak az orosz ütését. A labdamenet azonban folytatódott, Medvegyev további három jó ütést mutatott be, mielőtt a negyediket elhibázta.

A székbíró ennek ellenére rendkívül szokatlan módon Medvegyevnek adott igazat és pontot, ami kulcsfontosságú brékhez és a meccs gyors lezárásához vezetett.

Medvegyev a hálónál meg is jegyezte Drapernek: megérti, ha mérges rá, a brit viszont jelezte, hogy ez nincs így, ugyanakkor kitartott amellett, hogy a mozdulata nem jelenthetett valódi zavarást.

A közönség inkább Draper oldalán állt a balhé során, kifütyülte a döntést, de ezzel a balkezes brit nem sokra ment.

Medvegyev vagy Zverev akadályozhatja meg az Alcaraz–Sinner álomdöntőt

Medvegyev sikerével sorozatban a negyedik évben is bejutott az elődöntőbe Indian Wellsben, 2023-ban és 2024-ben finálét is játszhatott, de mindkétszer legyőzte Carlos Alcaraz, aki most a döntőbe jutásért lesz az ellenfele.

A másik ágon a kiemelések alapján papírforma, azaz Jannik Sinner és Alexander Zverev elődöntője jött össze, s bármilyen meglepő, mindketten első Indian Wells-i döntőjükért lépnek pályára a szombati elődöntőben.

Szvitolina nyert Swiatek ellen

A női elődöntőket helyi idő szerint pénteken (magyar idő szerint legkorábban szombat 0.00-tól) rendezik. A negyeddöntőkben a világelső Arina Szabalenka, az idei Australian Open-bajnok Jelena Ribakina és a cseh Linda Nosková érvényesítette a papírformát, Elina Szvitolina viszont meglepetést okozott Iga Swiatek legyőzésével.

Az ukrán a meccs előtt kiemelte, mennyire hálás Swiateknek, amiért kiállt a háború során Ukrajna mellett, a folytatásban viszont egy orosz születésű kazah versenyző, majd egy esetleges döntőben jó eséllyel fehérorosz rivális várhat Szvitolinára.

Indian Wells, negyeddöntők

Férfiak

  • Alcaraz (spanyol, 1.)–Norrie (brit, 27.) 6:3, 6:4
  • Medvegyev (orosz, 11.)–Draper (brit, 14.) 6:1, 7:5
  • Zverev (német, 4.)–Fils (francia, 30.) 6:2, 6:3
  • Sinner (olasz, 2.)–Tien (amerikai, 25.) 6:1, 6:2

Nők

  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Mboko (kanadai, 10.) 7:6, 6:4
  • Nosková (cseh, 14.)–Gibson (ausztrál) 6:2, 4:6, 6:2
  • Ribakina (kazah, 3.)–Pegula (amerikai, 5.) 6:1, 7:6
  • Szvitolina (ukrán, 9.)–Swiatek (lengyel, 2.) 6:2, 4:6, 6:4

 

