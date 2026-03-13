Medvegyev megállította a Djokovics-verő Drapert, furcsa balhés pont is segítette az oroszt

Bár a szerb legenda, Novak Djokovics ellen nagy csatában nyert, már akkor lehetett sejteni, hogy Jack Draper esetleges útja a címvédésig túlságosan rögös Indian Wellsben. Végül a brit teniszező már a negyeddöntőben kiesett, Danyiil Medvegyev állította meg, így az orosz lesz az elődöntőben a világelső Carlos Alcaraz ellenfele. Medvegyev az első játszmát simán nyerte Draper ellen (6:1), a második már sokkal szorosabban alakult.
5:5-nél Draper adogatott, s 0-15 után meg is nyerte a pontot, ám Medvegyev a pont visszanézését kérte, mert szerinte Draper megzavarta őt.
Balhés döntés Medvegyev javára Draper ellen
A brit játékos Medvegyev egyik ütése után valóban tett egy karmozdulatot, mintha furcsálná, hogy az elektronikus vonalfigyelő rendszer nem ítélte hosszúnak az orosz ütését. A labdamenet azonban folytatódott, Medvegyev további három jó ütést mutatott be, mielőtt a negyediket elhibázta.
A székbíró ennek ellenére rendkívül szokatlan módon Medvegyevnek adott igazat és pontot, ami kulcsfontosságú brékhez és a meccs gyors lezárásához vezetett.
Medvegyev a hálónál meg is jegyezte Drapernek: megérti, ha mérges rá, a brit viszont jelezte, hogy ez nincs így, ugyanakkor kitartott amellett, hogy a mozdulata nem jelenthetett valódi zavarást.
A közönség inkább Draper oldalán állt a balhé során, kifütyülte a döntést, de ezzel a balkezes brit nem sokra ment.
Medvegyev vagy Zverev akadályozhatja meg az Alcaraz–Sinner álomdöntőt
Medvegyev sikerével sorozatban a negyedik évben is bejutott az elődöntőbe Indian Wellsben, 2023-ban és 2024-ben finálét is játszhatott, de mindkétszer legyőzte Carlos Alcaraz, aki most a döntőbe jutásért lesz az ellenfele.
