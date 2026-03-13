A Tisza Párthoz csatlakozott a baloldal bankja

„Mégis hogyan tud és miért akar beavatkozni egy külföldi bank egy ország választásába?” – tette fel a kérdést Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz budapesti elnöke tájékoztatott: külföldi pénzügyi és politikai hálózatok próbálnak hatást gyakorolni a magyar politikára. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott:

az Erste Bank egyik vezetője a Tisza Párt meghatározó embere, és a párt célja kormányra kerülve a bankadó eltörlése lenne.

Mint mondta, a bankadó bevételeiből finanszírozza a kormány többek között a rezsivédelmet, a családtámogatásokat és a nyugdíjakat.

Szentkirályi Alexandra tájékoztatott: az Erste Bank alapítványa, az Erste Stiftung különböző szervezeteken keresztül pénzeket juttat médiumokhoz és civil szervezetekhez. Példaként említette a Civitates hálózatot, amely szerinte többek között a 444-et, az Átlátszót és a Direkt36-ot, valamint jogvédő szervezeteket is támogat.

A politikus kifejtette, ezek a szereplők a Tisza Párt politikáját erősítik, és külföldi érdekek mentén próbálnak befolyást gyakorolni a magyar közéletre. Szentkirályi Alexandra szerint ezért fontos, hogy Magyarország megőrizze szuverenitását, és az április 12-i választáson Orbán Viktor és a Fidesz mellett döntsön.

Borítókép: Kármán András és Magyar Péter (Fotó: Ellenpont)