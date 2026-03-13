gyászkatonaKárpátaljamunkácsorosz-ukrán háborúfront

Gyász: kárpátaljai fiatal halt meg az orosz–ukrán háborúban

A 32 éves fiatal férfi, Valentin Ulinec 2026 februárjában vesztette életét egy harci feladat teljesítése közben az ukrajnai fronton. Az elesett katonát Munkácson búcsúztatták.

Magyar Nemzet
Forrás: Kárpátinfo2026. 03. 13. 10:20
Az elesett kárpátaljai katona Forrás: Facebook/Munkács Városi Tanács
A gyászszertartásról a Munkácsi Városi Tanács számolt be a hivatalos közösségi oldalán

gyász
Sok az áldozata a háborúnak. Forrás: Munkács Városi Tanács

A közlemény szerint a város közössége közösen búcsúzott az elesett katonától, aki Ukrajna védelmében szolgált, írja a Kárpátinfo.

 

Gyászol a közösség

A búcsúztatási szertartást a munkácsi központi temető ravatalozójában tartották. A megemlékezésen részt vettek a családtagok, barátok, szomszédok, a város vezetői, civil szervezetek képviselői és számos helyi lakos is, hogy leróják tiszteletüket az elesett kárpátaljai katona előtt. A beszámolók szerint a jelenlévők térdre ereszkedve kísérték utolsó útjára a katonát.

 

A fronton vesztette életét

Valentin Ulinec 1993. május 1-jén született. Katonaként az Ukrán Fegyveres Erők A4689-es katonai egységében szolgált. A városi tanács közlése szerint a férfi nehéz gyermekkore ellenére is jólelkű, őszinte és tiszta szívű emberré vált. A fiatal katona 2026. február 20-án halt meg egy harci feladat végrehajtása közben a fronton. Az elesett katonát édesanyja és testvére gyászolja.

 

Borítókép: Az elesett kárpátaljai katona (Forrás: Facebook/Munkács Városi Tanács)

