Gyász: kárpátaljai fiatal halt meg az orosz–ukrán háborúban

A gyászszertartásról a Munkácsi Városi Tanács számolt be a hivatalos közösségi oldalán.
A közlemény szerint a város közössége közösen búcsúzott az elesett katonától, aki Ukrajna védelmében szolgált, írja a Kárpátinfo.
A búcsúztatási szertartást a munkácsi központi temető ravatalozójában tartották. A megemlékezésen részt vettek a családtagok, barátok, szomszédok, a város vezetői, civil szervezetek képviselői és számos helyi lakos is, hogy leróják tiszteletüket az elesett kárpátaljai katona előtt. A beszámolók szerint a jelenlévők térdre ereszkedve kísérték utolsó útjára a katonát.
Valentin Ulinec 1993. május 1-jén született. Katonaként az Ukrán Fegyveres Erők A4689-es katonai egységében szolgált. A városi tanács közlése szerint a férfi nehéz gyermekkore ellenére is jólelkű, őszinte és tiszta szívű emberré vált. A fiatal katona 2026. február 20-án halt meg egy harci feladat végrehajtása közben a fronton. Az elesett katonát édesanyja és testvére gyászolja.
Borítókép: Az elesett kárpátaljai katona (Forrás: Facebook/Munkács Városi Tanács)
