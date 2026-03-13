Varga BarnabásCeljeKonferencialigaAEK Athén

Varga Barnabás fejjátékára a visszavágón már a Magyarországon is megfordult edző kereshet ellenszert

Az AEK Athén ellen a labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjében hazai pályán elszenvedett 4-0-s vereség után menesztette Ivan Majevszkij vezetőedzőt a szlovén Celje. A görög sikert Varga Barnabás korai fejesgólja alapozta meg. A magyar támadó ellenszerét nem könnyű megtalálni, a lefutottnak tűnő párharc athéni visszavágóján újabb szakvezető próbálkozhat Varga semlegesítésével.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 11:21
Már az AEK Athén játékosai és ellenfelei is tudják, milyen veszélyt jelent Varga Barnabás fejjátéka Fotó: Facebook/AEK
Varga Barnabás nem várt sokáig: az AEK Athén színeiben vívott első nemzetközi kupameccsén, a Celje elleni idegenbeli Konferencialiga-találkozón már a harmadik percben gólt fejelt. A magyar támadó gólja megadta az alaphangot, az AEK Athén végül 4-0-ra nyert, s sokat elárul a görög csapat fölényéről, hogy a helyzetkihasználással a nagy különbségű győzelem ellenére sem volt elégedett Marko Nikolics vezetőedző, aki a hajrában lecserélte a meccs legjobbját, Varga Barnabást.

Varga Barnabás gólja után három további találatot is ünnepelhetett az AEK Athén, a Konferencialigában elszenvedett súlyos vereség után kirúgták a Celje edzőjét
Varga Barnabás gólja után három további találatot is ünnepelhetett az AEK Athén, a Konferencialigában elszenvedett súlyos vereség után kirúgták a Celje edzőjét. Forrás: Facebook/AEK

Nikolics azonban még így is biztosan sokkal boldogabb most, mint a fehérorosz Ivan Majevszkij, aki a Celje kispadján ült.

 

Varga Barnabás csapatának sikere után kirúgták az ellenfél edzőjét

Majevszkij a Celje korábbi játékosaként mindössze nyolc meccsen irányította vezetőedzőként a csapatot, februárban lépett elő másodedzőből Albert Riera távozása után.

A Celje utolsó szlovén csapatként áll Európában – vélhetően már csak a jövő heti visszavágóig –, s vezeti hazája bajnokságát, viszont legutóbbi négy bajnoki meccséből hármat elveszített, ezek után jelentette az AEK elleni zakó az utolsó cseppet a pohárban.

Az MTI szlovén forrásra hivatkozva azt írja: Majevszkij utódja a portugál Vitor Campelos lehet, aki a 2013/14-es idényben a Videoton harmadosztályú tartalékcsapatának szakvezetője volt. Rá várhat a szinte lehetetlen feladat, hogy megtalálja Varga Barnabás fejjátékának ellenszerét.

 

