Varga Barnabás fejjátékára a visszavágón már a Magyarországon is megfordult edző kereshet ellenszert

Varga Barnabás nem várt sokáig: az AEK Athén színeiben vívott első nemzetközi kupameccsén, a Celje elleni idegenbeli Konferencialiga-találkozón már a harmadik percben gólt fejelt. A magyar támadó gólja megadta az alaphangot, az AEK Athén végül 4-0-ra nyert, s sokat elárul a görög csapat fölényéről, hogy a helyzetkihasználással a nagy különbségű győzelem ellenére sem volt elégedett Marko Nikolics vezetőedző, aki a hajrában lecserélte a meccs legjobbját, Varga Barnabást.

Varga Barnabás gólja után három további találatot is ünnepelhetett az AEK Athén, a Konferencialigában elszenvedett súlyos vereség után kirúgták a Celje edzőjét. Forrás: Facebook/AEK

Nikolics azonban még így is biztosan sokkal boldogabb most, mint a fehérorosz Ivan Majevszkij, aki a Celje kispadján ült.

Varga Barnabás csapatának sikere után kirúgták az ellenfél edzőjét

Majevszkij a Celje korábbi játékosaként mindössze nyolc meccsen irányította vezetőedzőként a csapatot, februárban lépett elő másodedzőből Albert Riera távozása után.