Erről a dicséretről biztosan lemondott volna Szoboszlai a BL-vereség után

A Liverpool azon sorozata kedd este sem szakadt meg, hogy török csapatok ellen idegenben még nyeretlen. A jubiláló Arne Slot aligha fog jókedvvel visszaemlékezni a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésére, ahol a törökök 1-0-ra nyertek, a mindent eldöntő gól már a 7. percben megszületett Mario Lemina révén. A szünet után mindkét csapat szerzett még egy-egy gólt, de ezeket érvénytelenítették. A három magyar ezúttal sem volt egyszerre a pályán , ugyanis Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos a 60. percben lejött, míg Sallai Roland csak a 77. minutumban állt be.

Szoboszlai Dominik lövése a Galatasaray–Liverpool BL-nyolcaddöntőn Fotó: ISA TERLI / ANADOLU

Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai sorozata véget ért

A magyar középpályás ezúttal a középpályán játszott, Slottól nagy szabadságot kapott, hol a védők előtt, hol a támadók mögött tűnt fel. Szoboszlainak a második félidő elején két ígéretes lövése is volt, ebből az egyik kaput is talált, azt azonban Cakir kapus védte. A 25 éves középpályás ezúttal is a letámadások karmestere volt, és ha a csapattársai pontosabban céloznak, az első félidő legelején ebből gólt is szerezhetett volna. Akkor most valószínűleg egy teljesen más meccsről beszélnénk...

Szoboszlai noha a statisztikák szerint emellett háromszor labdát szerzett, illetve 37/44 pontos passza volt, ebből 11 a támadó harmadba, a középpályán a törökök őt is legyűrték. A földön 2/6 párharcot nyert meg, a levegőben 1/3-at. A liverpooli sajtóban azonban így is a jobbak közé tartozott a lefújás utáni osztályzatokban, sőt volt olyan is, ahol a legjobbnak választották meg. Azt viszont sok helyen felróják neki, hogy a hosszabbításban sárga lapot szerzett, így egy lapra került az eltiltástól.

Emellett Szoboszlainak véget ért a remek futása a BL-ben: a legutóbbi hat mérkőzésen gólt vagy gólpasszt jegyzett. Kedden Isztambulban egyik sem jött össze, habár a góltól nem állt messze.

Megint magára hagyták Szoboszlait?

A This is Anfield oldalnál Szoboszlai hatos osztályzatot kapott – ennél csak a kapus, több bravúrt bemutató, Giorgi Mamardasvili kapott jobbat –, majd ezt a megjegyzést biggyesztette mellé:

„Az egyetlen Liverpool-játékos, aki valóban magabiztosnak tűnt, és készen állt a mérkőzésre. Keményen dolgozott, és azzal a mostanra már sajnos ismerős légkörrel találkozott, hogy a többiek elmaradnak tőle.”

Ennél a portálnál Kerkez Milos egyébként négyes értékelésben részesült, ez viszonyításképpen a legrosszabb a szörnyű meccset kifogó Ibrahima Konatéval együtt. Az újságíró Kerkeznél kifogásolta az első félidőben kapott sárga lapot, ami szerinte elkerülhető lett volna, emellett szerinte a 60. percnél hamarabb kellett volna Arne Slotnak lecserélnie.

A Rousing The Kop Szoboszlainak hatos osztályzatot adott ezzel a magyarázattal: „Ő volt a Liverpool intenzív első félidei letámadásának a katalizátora, de a második játékrészben visszaesett az ő teljesítménye is.” Kerkez itt ötös osztályzatot kapott: „Hatvan perc után lehozta őt Slot, miután kapott egy meglehetősen szigorú sárga lapot. Nincs sok ok a dicséretre vagy a kritikára jelen pillanatban.”

A Liverpool Echo is Szoboszlait látta a legjobb mezőnyjátékosnak, szintén kiemelte a remek letámadásait, illetve a két lövését a szünet után.

A párharc visszavágóját jövő szerdán 21 órakor rendezik az Anfielden, ahol a hazai pálya előnyét teljesen élvezni fogja az angol csapat, mert vendégszurkolók nem lehetnek a stadionban.