Még el sem kezdődött a Liverpool elleni BL-párharc, az UEFA lecsapott Sallai Rolandékra

A magyaros párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes – ám mint kiderült, vendégszurkolók nélkül.

Sallai Rolandékat nem buzdíthatják a helyszínen a szurkolók a liverpooli visszavágón. Fotó: Anadolu/AFP/Mine Kasapoglu

Sallai Rolandék szurkolók nélkül

Az UEFA bejelentése szerint a negyvenezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A Bajnokok Ligája rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak és rendzavarásokat okoztak.

Az első mérkőzésen 5-2-re diadalmaskodó Galatasaray a visszavágón leadta háromgólos előnyét, és hosszabbításra kényszerült, ám végül emberelőnyben kiharcolta a továbbjutást.

A Liverpoollal ismét szóba hozott Sallai csapata legutóbbi két mérkőzését kihagyta, ám edzője mindenkit megnyugtatott: a magyar futballista elvileg ezen a héten már bevethető lesz.