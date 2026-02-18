Sallai RolandBajnokok LigájaGalatasarayJuventus FC

Sallai Roland üzenetére „könyörtelenül” reagált a Galatasaray alelnöke

A félidőben még 2-1-es hátrányban lévő Galatasaray végül 5-2-es győzelmet aratott a Juventus ellen a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccsén kedden este. A meccset végigjátszó Sallai Roland hihetetlen hangulatról beszélt Isztambulban, üzenetére a Galatasaray alelnöke egyetlen szóval reagált. Az Arsenal volt sztárja hangyányit bővebben, amivel felrobbantotta Sallai közösségi oldalát.

2026. 02. 18. 7:09
Sallai Roland megszólalt a Juventus kiütése után a BL-ben Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: NurPhoto
Nagy bajban volt a Galatasaray hazai pályán a Juventus ellen, hiszen az olasz csapat félidőben még 2-1-re vezetett Isztambulban. Csakhogy Okan Buruk edző, mintha egy másik csapatot küldött volna a pályára a második félidőre , amelyben Sallai Roland és társai 5-2-re fordítottak, és így magabiztos előnyről várhatjuk a jövő keddi visszavágót a BL nyolcaddöntőjébe jutásért.

Sallai Roland nagyot küzdött a Juventus ellen, a Galatasaray alelnöke is dicsérte
Sallai Roland nagyot küzdött a Juventus ellen, a Galatasaray alelnöke is dicsérte Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A nagy fordításban Sallainak is megvolt a maga szerepe. A magyar szélső ezúttal is jobbhátvédként játszotta végig a találkozót. Az értékelések alapján nem tűnt ki a mezőnyből, az olasz Football Italia hatos, a statisztikai oldal, a Sofascore 6,2-es osztályzatot adott neki, mindkettő átlagos teljesítményre utal. Ugyanakkor Sallai olyan reakciókat kapott a meccs után, amik ellentmondanak ezeknek.

Sallai Roland könyörtelen volt a Galatasaray alelnöke szerint

A Juventus elleni győzelem után Sallai Roland boldogan posztolt a hivatalos közösségi oldalán, ahol a következőképpen értékelte a meccset:

Micsoda este hazai pályán! Nagy győzelem, nagyszerű csapatmunkával és hihetetlen hangulattal. Büszke vagyok arra, ahogy együtt játszottunk.

Sallai szavait nem hagyta szó nélkül a Galatasaray alelnöke, Maruf Gunes, aki egyetlen szóval osztotta meg a magyar futballista posztját:

Könyörtelen

– jellemezte a Galatasaray sportvezetője a magyar játékos szerinte igen erős teljesítméyét egyetlen szóval.

Nem Maruf Gunes volt az egyetlen, aki méltatta Sallait. Uruguayi válogatott csapattársa, az Arsenal volt sztárja, Lucas Torreira a következőt írta neki:

Micsoda játékos!

Torreira üzenete felrobbantotta Sallai közösségi oldalát, cikkünk megjelenéséig több mint négyezer kedvelést kapott a hozzászólása a magyar futballista posztja alatt.

