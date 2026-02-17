Sallai RolandJuventusBajnokok LigájaGalatasaray

Sallai Rolandék eszméletlen második félidőt produkáltak a Juventus ellen a BL-ben

A Galatasaray hazai pályán 5-2-re győzött a Juventus ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért kiírt párharc első mérkőzésén. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést az isztambuliaknál, akik vezettek, de a szünetre hátrányba kerültek az olasz sztárcsapattal szemben. A második játékrészben viszont négy gólt rámoltak be a törökök Michele Di Gregorio hálójába. Február 25-én Torinóban rendezik a visszavágót, amelyet Sallai Rolandék kiváló helyzetből várnak.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 17. 20:45
Sallai Roland ISTANBUL, TURKIYE - FEBRUARY 17: Roland Sallai (7) and Victor Osimhen (45) of Galatasaray are seen during UEFA Champions League last 16 playoff round first leg football match between Galatasaray and Juventus at RAMS Park in Istanbul, Turkiye
Sallai Rolandnak (balra) és Victor Osimhennek akadt megbeszélni valója Fotó: ABDULHAMID HOSBAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bánhatja az alapszakaszbeli rossz hajráját Sallai Roland csapata, a Galatasaray, mert a nyolcfordulós ligafázist három vereséggel és egy döntetlennel befejező isztambuliak a 20. helyen zárva erős riválisra számíthattak. A szeptemberben még a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt is legyőző (1-0) török együttesre a Juventus várt a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának nyitányán. Sallai Roland a kezdőcsapatban kapott helyet.

Sallai Roland
Gabriel Sara szerezte a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray első gólját. Fotó: AFP

Természetesen telt ház, több mint ötvenezer szurkoló fogadta remek hangulatban a csapatokat az isztambuli Rams Parkban. A házigazda volt jóval aktívabb az első félidőben, de hiába szerzett vezetést a török gárda Kenan Yildiz könnyelműsége után Gabriel Sara okos lövésével az első negyedóra végén, a félidőben 2-1-es hátrányban volt. Egy percen belül ugyanis egyenlítettek a torinóiak, Koopmeiners pofozott be egy kipattanó labdát közelről, majd a holland középpályás 15 méterről ballal a rövid felső sarokba lőtt a 32. percben. Középen lemaradtak a Galatasaray védői, a jobboldali felfutót játszó Sallai Roland próbált besegíteni, de nem ért oda időben. 

A magyar válogatott játékos az első játékrész ráadásában helyzetbe került, egy szöglet után azonban nem tudta eltalálni ballal a kaput, mert mögé érkezett, fel is pattant a labda.

Sallai Rolandék nagy fordítása

A második játékrész első negyedórájában fordított a házigazda. Előbb a Napolitól kölcsönvett Noa Lang kotort be egy kipattanó labdát, majd a 60. percben mellel, vállal sodorta Di Gregorio kapujába a labdát Davinson Sanchez (3-2). És még nem volt vége! A 75. percben az emberhátrányba került Juve védője, Lloyd Kelly érthetetlen módon cselezni próbált a saját öt és felesénél, Osimhen odalépett, a szabad labdára Noa Lang csapott le, s pimaszul a kapust átemelve pörgetett a hálóba. 

Sallai Rolandék fél óra alatt három gólt vágtak a Juventus kapujába, s nagy lépést tettek afelé, hogy komoly előnnyel utazzanak Torinóba. Főképp, hogy a 87. percben az épp csak beállt Boey éles szögből kapufás gólt lőtt.

A Galatasaray 5-2-re legyőzte a Juventust. A visszavágót február 25-én rendezik az olaszok otthonában. Az isztambuli meccset végigjátszó Sallai Roland a hajrában – cserék és átszervezés miatt – a jobb után a bal oldalon bukkant fel, s még egy sarkazással is megpróbálkozott. Ha ő és csapata képes lesz hasonlóan helytállni idegenben, nehezen elképzelhető, hogy talpra tudnak állni Locatelliék.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Vécépapír-Cipolla rajongói

Bayer Zsolt avatarja

Hát, nincsenek túl sokan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.