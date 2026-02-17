Sallai Rolandék eszméletlen második félidőt produkáltak a Juventus ellen a BL-ben

Bánhatja az alapszakaszbeli rossz hajráját Sallai Roland csapata, a Galatasaray, mert a nyolcfordulós ligafázist három vereséggel és egy döntetlennel befejező isztambuliak a 20. helyen zárva erős riválisra számíthattak. A szeptemberben még a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt is legyőző (1-0) török együttesre a Juventus várt a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának nyitányán. Sallai Roland a kezdőcsapatban kapott helyet.

Gabriel Sara szerezte a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray első gólját. Fotó: AFP

Természetesen telt ház, több mint ötvenezer szurkoló fogadta remek hangulatban a csapatokat az isztambuli Rams Parkban. A házigazda volt jóval aktívabb az első félidőben, de hiába szerzett vezetést a török gárda Kenan Yildiz könnyelműsége után Gabriel Sara okos lövésével az első negyedóra végén, a félidőben 2-1-es hátrányban volt. Egy percen belül ugyanis egyenlítettek a torinóiak, Koopmeiners pofozott be egy kipattanó labdát közelről, majd a holland középpályás 15 méterről ballal a rövid felső sarokba lőtt a 32. percben. Középen lemaradtak a Galatasaray védői, a jobboldali felfutót játszó Sallai Roland próbált besegíteni, de nem ért oda időben.

A magyar válogatott játékos az első játékrész ráadásában helyzetbe került, egy szöglet után azonban nem tudta eltalálni ballal a kaput, mert mögé érkezett, fel is pattant a labda.

Sallai Rolandék nagy fordítása

A második játékrész első negyedórájában fordított a házigazda. Előbb a Napolitól kölcsönvett Noa Lang kotort be egy kipattanó labdát, majd a 60. percben mellel, vállal sodorta Di Gregorio kapujába a labdát Davinson Sanchez (3-2). És még nem volt vége! A 75. percben az emberhátrányba került Juve védője, Lloyd Kelly érthetetlen módon cselezni próbált a saját öt és felesénél, Osimhen odalépett, a szabad labdára Noa Lang csapott le, s pimaszul a kapust átemelve pörgetett a hálóba.

Sallai Rolandék fél óra alatt három gólt vágtak a Juventus kapujába, s nagy lépést tettek afelé, hogy komoly előnnyel utazzanak Torinóba. Főképp, hogy a 87. percben az épp csak beállt Boey éles szögből kapufás gólt lőtt.

A Galatasaray 5-2-re legyőzte a Juventust. A visszavágót február 25-én rendezik az olaszok otthonában. Az isztambuli meccset végigjátszó Sallai Roland a hajrában – cserék és átszervezés miatt – a jobb után a bal oldalon bukkant fel, s még egy sarkazással is megpróbálkozott. Ha ő és csapata képes lesz hasonlóan helytállni idegenben, nehezen elképzelhető, hogy talpra tudnak állni Locatelliék.