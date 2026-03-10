Magyar PéterkormányBékemenetOrbán Viktordeák dániel

A március 15-i Békemenet erős válasz lehet a külső nyomásgyakorlási kísérletekre + videó

Az elmúlt időszakban több olyan lépés történt, például a Barátság vezeték elzárása, amely a magyar választási kampány befolyásolására irányul – mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint világpolitikai szempontból is nagy jelentőségű az áprilisi választás, és nagy figyelem hárul a március 15-i Békemenetre is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 12:40
A kampányhajrához közeledve egyre világosabbá válik, hogy az április 12-i választás nemcsak Magyarország, hanem a nemzetközi politikai tér szempontjából is kiemelt jelentőségű – mutatott rá új videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a közelmúlt eseményei azt mutatják: külföldi szereplők egyre nyíltabban próbálnak beavatkozni a magyar politikai folyamatokba.

Az elemző felhívta a figyelmet: az ukrán elnök részéről megfogalmazott fenyegetések és nyomásgyakorlás rávilágítanak, milyen nagy a tétje a közelgő választásnak.

Deák Dániel szerint Kijev és Brüsszel egyaránt érdekelt abban, hogy olyan kormány alakuljon Magyarországon, amely nem áll ellen a követeléseiknek.

Hangsúlyozta: Orbán Viktor az elmúlt években többször bizonyította, hogy képes ellenállni a nagyhatalmi nyomásnak, ha a magyar nemzeti érdekek védelméről van szó. Mint mondta, ez a hozzáállás a migráció, a háború és az energiapolitika kérdésében is megmutatkozott.

Deák Dániel szerint éppen ez az oka annak, hogy a brüsszeli döntéshozók egyre kritikusabban viszonyulnak a magyar kormányhoz. Az elemző úgy látja,

Orbán Viktor politikája iránymutatóvá vált több európai ország számára,

és az általa képviselt szuverenista irányzat számos helyen megerősödött, sőt egyes országokban kormányra is került vagy a legerősebb politikai erővé vált.

Deák Dániel
Deák Dániel (Forrás: Facebook)

Az elemző szerint az elmúlt időszakban több olyan lépés történt, amely szerinte a magyar választási kampány befolyásolását célozhatja. Ilyennek nevezte például a Barátság kőolajvezeték ügyét, valamint azokat a politikai nyilatkozatokat, amelyek szerinte nyomásgyakorlásként értelmezhetők Magyarországgal szemben.

Deák Dániel arról is beszélt, hogy állítása szerint Magyar Péter az ukrán kapcsolatairól szóló kritikák elterelése érdekében egy orosz beavatkozásról szóló történettel próbált érvelni. Az elemző szerint azonban a nemzetbiztonsági bizottság ülésén az hangzott el, hogy ilyen jellegű beavatkozásra utaló bizonyíték nem merült fel.

Az elemző felidézte: az orosz beavatkozás kérdése a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány során is központi témává vált Donald Trump esetében, és később vitatott állításnak bizonyult.

Deák Dániel úgy véli, a kialakult helyzetben

különösen nagy jelentősége lehet a március 15-i Békemenetnek.

Megfogalmazása szerint egy nagy létszámú demonstráció azt üzenheti a nemzetközi közvéleménynek, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatja a külső politikai beavatkozást, és továbbra is ragaszkodik a békepárti állásponthoz.

Az elemző szerint a kormány energiapolitikájának egyik kulcseleme az olcsó orosz energia fenntartása, amely lehetővé tette a rezsicsökkentés megőrzését, valamint egyes gazdasági intézkedések, például az üzemanyagok védett árának bevezetését is, miközben több európai országban jelentős drágulás következett be az energiaárakban.

Borítókép: Nagy a jelentősége a március 15-i Békemenetnek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

