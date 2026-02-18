A magyarok a Békemeneten is nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre

Az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Csizmadia László, az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke tudatta: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a nemzeti ünnepen emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett

– mondta.

A Békemenetre az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját. Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható

– tette hozzá.

Több százezres tömeg a békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték

Az eddigi békemenetek listája:

2012. január 21.

2012. március 15.

2012. október 23.

2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)

2013. október 23.

2014. március 29.

2018. március 15.

2021. október 23.

2022. március 15.

2024. június 1.

2025. október 23.

A békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

Békemenet a háború árnyékában

Az idei már a negyedik Békemenet lesz az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemenetet hetekkel a harcok kezdete után és alig két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg. A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.

Rendre hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten (Fotó: Csudai Sándor)

A miniszterelnök akkori beszédében kiemelt szerepe volt az ukrajnai háborúnak.

Amióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, mindig ugyanazt akartuk: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ugyanakkor ez nem maradhat puszta óhaj, mivel a békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez erőre van szükség

– mondta Orbán Viktor a Békemenet után.