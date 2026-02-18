A magyarok a Békemeneten is nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre

Az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Csizmadia László, az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke tudatta: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a nemzeti ünnepen emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett
– mondta.
A Békemenetre az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját. Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható
– tette hozzá.
Több százezres tömeg a békemeneteken
Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték
Az eddigi békemenetek listája:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.
- 2025. október 23.
A békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.
Békemenet a háború árnyékában
Az idei már a negyedik Békemenet lesz az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemenetet hetekkel a harcok kezdete után és alig két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg. A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.
A miniszterelnök akkori beszédében kiemelt szerepe volt az ukrajnai háborúnak.
Amióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, mindig ugyanazt akartuk: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ugyanakkor ez nem maradhat puszta óhaj, mivel a békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez erőre van szükség
– mondta Orbán Viktor a Békemenet után.
