Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

A magyarok a Békemeneten is nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre

Március 15-én ismét Békemenetet tart a CÖF–CÖKA, így a magyaroknak lehetőségük van arra, hogy kiálljanak a kormány békepárti politikája mellett. Legutóbb október 23-án volt Békemenet, amelyen több százezren vettek részt.

Máté Patrik
2026. 02. 18. 13:07
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Csizmadia László, az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke tudatta: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt. 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, a nemzeti ünnepen emlékeznünk kell arra, hogy a magyar nemzet mindenkor kiállt a szuverenitása és a függetlensége mellett

– mondta.

A Békemenetre az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját. Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható

– tette hozzá.

 

Több százezres tömeg a békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték

Az eddigi békemenetek listája:

  • 2012. január 21.
  • 2012. március 15.
  • 2012. október 23.
  • 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
  • 2013. október 23.
  • 2014. március 29.
  • 2018. március 15.
  • 2021. október 23.
  • 2022. március 15.
  • 2024. június 1.
  • 2025. október 23.

A békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

 

Békemenet a háború árnyékában

Az idei már a negyedik Békemenet lesz az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemenetet hetekkel a harcok kezdete után és alig két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg. A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra. 

20251023 Budapest A Békemenet a Kossuth téren, ahol a brüsszeli háborús politika elutasítását és Magyarország szuverenitásának megőrzését hangsúlyozta Orbán Viktor. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW
Rendre hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten (Fotó: Csudai Sándor)

A miniszterelnök akkori beszédében kiemelt szerepe volt az ukrajnai háborúnak.

Amióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, mindig ugyanazt akartuk: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ugyanakkor ez nem maradhat puszta óhaj, mivel a békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez erőre van szükség

– mondta Orbán Viktor a Békemenet után.

A 2024-es európai parlamenti választások előtti Békemenetet ismét az ukrajnai háború árnyékában rendeztek. Azonban a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán. A 2022-es békemenethez hasonlóan a 2024-es eseményen is hangsúlyos volt az orosz–ukrán háború helyzete.

Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme

– fogalmazott a tavaly júniusi békemenet után tartott beszédében Orbán Viktor. 

Magyarország legnagyobb politikai erejének, egész Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet Orbán Viktor tavaly az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen. 

A Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját

– fogalmazott a miniszterelnök.

De kitért az orosz–ukrán háború helyzetére is, amiről elmondta:

Brüsszel kifogyott a pénzéből, ezért akarnak adót emelni, megadóztatni a nyugdíjakat, felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk.

A kormányfő kiemelte, hogy ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába. Régi gyarmattartó logikának nevezte ezt: felosztani a legyengült országokat, nem kimaradni az osztozkodásból.

Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden

– értékelt.

Mit jelezhet előre a Békemenet? 

Jellemző, hogy a békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így két hónappal a választások előtt kiemelt jelentősége lesz annak, hogy

a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a Békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

Borítókép: A 2025. október 23-i Békemenet (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


Békemenet lesz március 15-én

Kondor Katalin
A katasztrófa maga az ember?

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

