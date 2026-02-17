A hétvégén Münchenben éles kritikák érték Orbán Viktort, amiért Magyarország nem hajlandó további pénzügyi forrásokat küldeni Ukrajnába. „Magyar Pétert is odarendelték, aki az összes háborúpárti politikussal szelfizett.” – hangzik el a videóban.
Orbán Viktor erős figyelmeztetést küldött: A Tiszával belesodródnánk a háborúba
A hétvégén Münchenben Orbán Viktort azért támadták, mert Magyarország nem hajlandó további pénzügyi forrásokat küldeni Ukrajnába – hangzik el a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban. A felvétel szerint a brüsszeli háborúpárti politikusok újabb támogatásokat sürgetnek, Magyar Péter pedig nem tud nemet mondani nekik.
A felvételen több európai politikus is megszólal:
- „Új időket élünk: egy háború előtti korszakot.” – mondta Donald Tusk.
- „Ukrajnának a harctéren kell győznie!” – jelentette ki Manfred Weber.
- „Folytatni és bővíteni fogjuk katonai támogatásunkat.” – fogalmazott Friedrich Merz.
- „Megszavaztunk 90 milliárd eurót Ukrajnának.” – hangsúlyozta szintén Weber.
A brüsszeli elit tehát további pénzeket és fegyvereket küldene Ukrajnába, és elvárja, hogy minden tagállam kövesse ezt az irányt.
És Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek.
– hangsúlyozza a videó.
Brüsszelben pedig ismét világossá tették:
Nem működünk együtt olyan pártokkal, akik nem követik a három alapelvünket. Európa-pártiság, Ukrajna-pártiság, jogállamiság.
– jelentette ki Manfred Weber.
A videó záróüzenete szerint a Tisza Párt kormányra kerülésével Magyarországot belesodornák a háborúba, a magyarok pénzét Ukrajnába küldenék, és elszabadulnának a rezsiárak.
Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás!
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
