Orbán Viktor erős figyelmeztetést küldött: A Tiszával belesodródnánk a háborúba

A hétvégén Münchenben Orbán Viktort azért támadták, mert Magyarország nem hajlandó további pénzügyi forrásokat küldeni Ukrajnába – hangzik el a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban. A felvétel szerint a brüsszeli háborúpárti politikusok újabb támogatásokat sürgetnek, Magyar Péter pedig nem tud nemet mondani nekik.

2026. 02. 17.
Orbán Viktor (Fotó: AFP)
A hétvégén Münchenben éles kritikák érték Orbán Viktort, amiért Magyarország nem hajlandó további pénzügyi forrásokat küldeni Ukrajnába. „Magyar Pétert is odarendelték, aki az összes háborúpárti politikussal szelfizett.” – hangzik el a videóban.

Orbán Viktor: A Tiszával belesodródnánk a háborúba (Fotó: AFP)
Orbán Viktor: A Tiszával belesodródnánk a háborúba (Fotó: AFP)

A felvételen több európai politikus is megszólal:

  • „Új időket élünk: egy háború előtti korszakot.” – mondta Donald Tusk.
  • „Ukrajnának a harctéren kell győznie!” – jelentette ki Manfred Weber.
  • „Folytatni és bővíteni fogjuk katonai támogatásunkat.” – fogalmazott Friedrich Merz.
  • „Megszavaztunk 90 milliárd eurót Ukrajnának.” – hangsúlyozta szintén Weber.

A  brüsszeli elit tehát további pénzeket és fegyvereket küldene Ukrajnába, és elvárja, hogy minden tagállam kövesse ezt az irányt.

És Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek.

– hangsúlyozza a videó.

Brüsszelben pedig ismét világossá tették:

Nem működünk együtt olyan pártokkal, akik nem követik a három alapelvünket. Európa-pártiság, Ukrajna-pártiság, jogállamiság.

– jelentette ki Manfred Weber.

A videó záróüzenete szerint a Tisza Párt kormányra kerülésével Magyarországot belesodornák a háborúba, a magyarok pénzét Ukrajnába küldenék, és elszabadulnának a rezsiárak.

Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

