Orbán Viktor erős figyelmeztetést küldött: A Tiszával belesodródnánk a háborúba

A felvételen több európai politikus is megszólal:

„Új időket élünk: egy háború előtti korszakot.” – mondta Donald Tusk.

„Ukrajnának a harctéren kell győznie!” – jelentette ki Manfred Weber.

„Folytatni és bővíteni fogjuk katonai támogatásunkat.” – fogalmazott Friedrich Merz.

„Megszavaztunk 90 milliárd eurót Ukrajnának.” – hangsúlyozta szintén Weber.

A brüsszeli elit tehát további pénzeket és fegyvereket küldene Ukrajnába, és elvárja, hogy minden tagállam kövesse ezt az irányt.

És Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek.

– hangsúlyozza a videó.