Háborúznának, de békéről papolnak

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Zelenszkij nem merne nyugati felhatalmazás nélkül fenyegetőzni, sértegetni és követelőzni.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
háborúbékeuszításBrüsszel 2026. 02. 17. 4:40
Fotó: MICHAELA STACHE
0

Miközben barátokat keresünk a formálódó új világrend keretei között, óhatatlanul szert teszünk ellenségekre is. Donald Trump elnökké választása óta aranykor köszöntött be az amerikai–magyar kapcsolatokban. Amikor mindezt végiggondoltam, akkor érkezett meg hazánkba Marco Rubio amerikai külügyminiszter, az elnök jobbkeze, aki a szomszédunkban dúló háború lezárásának lehetőségeiről és a már említett kiváló kapcsolatok elmélyítéséről tárgyal a magyar kormány vezető politikusaival.

De Orbán Viktorral nagyon jó munkakapcsolatban van a kínai, a török és az orosz elnök is, élénk figyelemmel követik tevékenységét és megszólalásait szerte a világon, és a legtöbb helyen osztják Trump elnök véleményét, miszerint a magyar kormányfő erős, kemény kezű vezető, aki hatékonyan képviseli nemzete érdekeit a nemzetközi színtéren. 

Éppen ezért elképesztő, hogy legfőbb szövetségesei, az Európai Unió tagállamainak és szervezeteinek globalista vezetői gyakorlatilag öszeesküdtek ellene, és a legaljasabb módszerektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy megbuktassák patrióta kormányát, és brüsszelita bábkormányt ültessenek a helyére.

Mivel ezt a vezetői garnitúrát egyáltalán nem érdekli az európai polgárok véleménye, és nagy ívben tesznek az érdekeikre, nyilván az sem zavarja őket, hogy szándékuk a durva beavatkozásra a magyar választásokba több millió magyar választópolgárt sért meg, és erősen megrengeti a demokráciába és az uniós integritásba vetett bizalmukat. Ráadásul elkövetik azt a pofátlanságot, hogy miközben kiközösítik, kreatív jogértelmezéssel megpróbálják megkerülni, meg kívánják fosztani vétó-, sőt a szavazati jogától a kormányfőt, még őt vádolják a felettébb kívánatos európai egység megbontásával.

 Holott az unió működésének alapja az egyhangú döntéshozatal alapvető, sorsdöntő kérdésekben. Az biztosítja a békét, a közös gyarapodást és a közös értékek védelmét, ha kardinális ügyekben addig tárgyalunk, amíg minden tagállamnak elfogadható álláspontra nem jutunk. Ameddig nincs ilyen álláspont, addig nincs döntés.

Ezt a gyakorlatot rúgná föl az Ursula von der Leyen vezette bizottság olyan súlyú kérdésekben, mint Ukrajna gyorsított ütemű felvétele az unióba vagy további ostoba, önsorsrontó szankciók megszavazása Oroszország ellen. Értsük jól, a szerződések őre úgy látja, kreatív értelmezéssel kijátszhatók ezek a szerződésbe foglalt eljárási szabályok, vagyis Magyarország megkerülhető azokban a kérdésekben, amelyekben különvéleményt fogalmaz meg. Itt tartunk: a bizottság elnöke az Európai Unió szétverésén munkálkodik.

A Politicóban kiszivárogtatott ötpontos terv lényegében a fentieket foglalja össze programszerűen. Megbuktatni az útban lévő kormányt, ha nem sikerül, szólni Trumpnak, a haverjának, hátha az bír vele, ha az sem jön össze, akkor elvenni a vétójogát. 

Ehhez hozzátartozik a források visszatartása eurómilliárdos nagyságrendben, a kivéreztetés, a kiszárítás, az energiabiztonság szétzilálása a szankciós politikával és az orosz energiahordozókról való leválasztással, valamint a mondvacsinált jogállamisági eljárások, a döbbenetes büntetések, a folyamatos politikai zsarolások.

Sőt a Politico egy podcastjében elhangzik az is, el sem mondanak minden aljasságot, amit ellenünk művelnek, nehogy Orbán Viktor fel tudja azokat használni a kampányában. Hangsúlyozom, mindezt legfőbb szövetségeseink művelik velünk. Minek ellenség annak, akinek ilyen barátai vannak? – szokták mondani.

Mindez persze nem marad következmények nélkül. Felbátorodva az uniós vezetők viselkedésén, Ukrajna sem akar lemaradni a magyarellenes kirohanások tekintetében. Mindennaposak a diplomáciában teljesen szokatlan gyalázkodások, gúnyolódások ukrán részről, amelyeknek célpontja elsősorban Orbán Viktor és Szijjártó Péter, de egyes vérgőzös nácik és militáns őrültek már ott tartanak, hogy egyetlen zászlóaljjal szétverik a magyar haderőt, egy óra alatt Budapesten lesznek egy hadosztállyal, és még aznap a Balatonban mossák le a vért mocskos csizmájukról. És ez nem a fenyegető ellenség, a világot lerohanni vágyó gaz agresszor hangja, hanem egy olyan ország polgári és katonai vezetőinek hangja, amelyik velünk szeretne egy szövetségi rendszerbe tartozni, azt akarja, hogy adjuk oda a pénzünket a háborújukra, adjunk fegyvert számolatlanul, és adott esetben küldjünk katonákat is, mert ők már a vágóhídra hajtották népük legjavát.

Ezt az országot akarják beerőltetni jövő január elsején az Európai Unióba Ursuláék. De azon rettenetesen meg vannak sértődve, amikor a magyar miniszterelnök úgy fogalmaz, Ukrajna addig az ellenségünk, ameddig meg akar fosztani bennünket az olcsó és könnyen szállítható orosz energiahordozóktól. Most éppen hetek óta nem engedik újraindítani a kőolajszállítást a megrongálódott és rendbehozott Barátság vezetéken. Nyilvánvaló, hogy Zelenszkij ezt nem merné nyugati felhatalmazás nélkül megtenni, de egyes elemzők úgy tartják, az unió egyenesen biztatja az ukránokat a magyarellenes lépésekre, ötleteket ad, hiszen a Brüsszelben eredő politikai zsarolás szerves részét képezik ezek az ellenséges megnyilvánulások.

Hogy mindez nyílt hadüzenetnek tűnik? Ráadásul azok részéről, akik a segítségünkre, a támogatásunkra vágynak? Egészen elképesztő. De az még inkább, hogy ennek a politikának megvannak a támogatói Magyarországon belül is.

Münchenben a napokban megszületett a megállapodás a háborúpárti európai vezetők és a Tisza párt között. Amikor Magyar Péter azt mondja, nem létezik semmilyen háborús fenyegetés és nincs olyan központi brüsszeli terv sem, amiről fentebb beszéltünk, akkor ez azt jelenti az ő összevissza hazudozó nyelvén, hogy azonnal megad minden támogatást pénzben és fegyverben is Ukrajnának, amint hatalomra kerül, és mindenben segíti azok háborús terveit, akikkel a biztonsági konferencia idején tárgyalt. Többek között Donald Tusk lengyel kormányfőét, aki nemrég úgy fogalmazott: – Tudom, hogy lesújtóan hangzik, különösen a fiatalabb generáció számára, de mentálisan hozzá kell szoknunk egy új, háborús korszak eljöveteléhez.

Sajnos a francia vezérkari főnök korábbi kijelentéseihez kísértetiesen hasonlító mondatokat sokan hazánkban sem veszik komolyan. A Tisza hívei körében az a tévképzet uralkodik, hogy a háború rémével csak a magyar kormány riogat, mert a félelemérzet felerősítésével, majd a védelem ígéretével akarja átverni a szavazókat, és így akarja megtartani a hatalmát. Az sem zavarja őket, hogy az orbáni békepolitika kritikája éppen arról szól, hogy azért kellene Ukrajnát minden eszközzel támogatni, mert Putyin meg sem áll az Atlanti-óceánig, ha a hős ukránok nem állnak ellen.

Most akkor van háborús fenyegetés vagy nincs? – teszi föl a kérdést minden józanul gondolkodó, de ilyen a Tisza tájékán elvétve akad. 

Annyira erős az Orbán-fóbia bennük, 

hogy nem hallják azokat a kijelentéseket, amiket a NATO vezetői és a háborúpárti politikusok naponta tesznek az oroszok legyőzéséről, arról, hogy megelőző csapást kellene mérni Moszkvára, uniós felségjelzésű nemzetközi egységeknek kellen beavatkozni Ukrajna oldalán. Így nyilván nem hallják azt sem, amikor a több ezer nukleáris robbanófejjel rendelkező atomhatalom folyamatosan jelzi, naponta hányszor lépte át szerintük a vérgőzös uniós uszítás a képzeletbeli vörös vonalat. Iszonyú tapasztalat, hogy a háborús bűnösnek minősített, agresszornak nevezett Putyin a leghiggadtabb az érintettek közül, és gyakorlatilag az ő higgadtságán múlik Európa jövője.

Magyar Péter tehát a tűzzel játszik ebben a kérdésben is. 

Ócska demagógia a megbékélésről, új nemzeti összefogásról papolni, amikor az életünket leginkább fenyegető témában sincs egyetlen őszinte mondata sem. Az atomháború néhány percében ugyanis teljesen mindegy, van-e vécépapír az éppen hamuvá égő kórház mosdójában.

