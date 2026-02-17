Háborúznának, de békéről papolnak

Miközben barátokat keresünk a formálódó új világrend keretei között, óhatatlanul szert teszünk ellenségekre is. Donald Trump elnökké választása óta aranykor köszöntött be az amerikai–magyar kapcsolatokban. Amikor mindezt végiggondoltam, akkor érkezett meg hazánkba Marco Rubio amerikai külügyminiszter, az elnök jobbkeze, aki a szomszédunkban dúló háború lezárásának lehetőségeiről és a már említett kiváló kapcsolatok elmélyítéséről tárgyal a magyar kormány vezető politikusaival.

De Orbán Viktorral nagyon jó munkakapcsolatban van a kínai, a török és az orosz elnök is, élénk figyelemmel követik tevékenységét és megszólalásait szerte a világon, és a legtöbb helyen osztják Trump elnök véleményét, miszerint a magyar kormányfő erős, kemény kezű vezető, aki hatékonyan képviseli nemzete érdekeit a nemzetközi színtéren.

Éppen ezért elképesztő, hogy legfőbb szövetségesei, az Európai Unió tagállamainak és szervezeteinek globalista vezetői gyakorlatilag öszeesküdtek ellene, és a legaljasabb módszerektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy megbuktassák patrióta kormányát, és brüsszelita bábkormányt ültessenek a helyére.

Mivel ezt a vezetői garnitúrát egyáltalán nem érdekli az európai polgárok véleménye, és nagy ívben tesznek az érdekeikre, nyilván az sem zavarja őket, hogy szándékuk a durva beavatkozásra a magyar választásokba több millió magyar választópolgárt sért meg, és erősen megrengeti a demokráciába és az uniós integritásba vetett bizalmukat. Ráadásul elkövetik azt a pofátlanságot, hogy miközben kiközösítik, kreatív jogértelmezéssel megpróbálják megkerülni, meg kívánják fosztani vétó-, sőt a szavazati jogától a kormányfőt, még őt vádolják a felettébb kívánatos európai egység megbontásával.

Holott az unió működésének alapja az egyhangú döntéshozatal alapvető, sorsdöntő kérdésekben. Az biztosítja a békét, a közös gyarapodást és a közös értékek védelmét, ha kardinális ügyekben addig tárgyalunk, amíg minden tagállamnak elfogadható álláspontra nem jutunk. Ameddig nincs ilyen álláspont, addig nincs döntés.