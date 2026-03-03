Elnököt játszó balkáni zsaroló

Szintet lépett a tréningruhás diplomácia, amikor az extrém zongoristából ukrán elnökké átváltoztatott pukkancs kifejtette, nem elég hálásak a magyarok, amiért eddig engedte az olaj áramlását a Barátság vezetéken, hiszen fel is robbanthatta volna már jóval korábban, mint az Északi Áramlatot. Sajnos ahhoz már régen hozzá kellett szoknunk Európa összes népével együtt, hogy ez a középszerű sorozatszínész a világ első emberének képzeli magát, ebből fakadóan kérni nem tud, csak a gyűrött tarkójú kidobólegények stílusában követelőzik, ha pedig nem kapja meg, amit akar, bunkó módon sérteget, durván fenyegetőzik és újabban balkáni módszerekkel zsarol. Ilyen az, amikor a zsigeri suttyóság kigyúrt öntudattal társul. De azt a pofátlan cinizmust, amivel Orbán Viktor felszólító levelére válaszolt, még ez sem indokolja. A magyar miniszterelnök annyit kért, ne veszélyeztesse hazánk és a térség energiabiztonságát a Barátság kőolajvezeték elzárásával, tartsa be az unióval kötött megállapodásokat, és azonnal nyissa meg a csapot. Erre bírta azt böfögni izzadt pólójában, hogy legyünk hálásak, amiért eddig nyitva volt.

Na jó! Nézzük akkor, miért is kellene hálásnak lennünk! Csak nem azért, mert tízezrével segítettük az értelmetlen háború elől menekülőket étellel, szálással, ingyen vonatjeggyel?

Esetleg, mert az itt maradók gyermekeinek elsőként teremtettük meg az ukrán nyelvű oktatás lehetőségét? Vagy talán azért, mert Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója keretében összefogott a kormány a karitatív szervezetekkel, civilekkel, vállalkozókkal és a segíteni vágyó hétköznapi emberekkel, hogy erőnkhöz mérten enyhíteni tudjuk az Ukrajnában maradók iszonyatos szenvedéseit? A mai napig gyűlik a pénz, visszük az élelmet, ruhát, áramfejlesztőket, víztisztító berendezéseket, bármit, amire szükség van. De építettünk újjá szétlőtt iskolát, segítettünk mindenben, amit az ott élők kértek.

S ha ennyi kifejezése a hálának nem lenne elég Zelenszkijnek, szeretném emlékeztetni, hogy a Barátság vezeték használatáért kapott tranzitdíjból is kijöhet néhány aranybudi. A hálának arról a formájáról már nem is beszélve, hogy az orosz olajból készült gázolajból, amit tőlünk kaptak, hányszor tudták tele tankolni a harcjárműveiket.

S ha még ez sem lenne elég, emlékeztetném a terepjárós pénzbehajtók modorában hőbörgő elnököt, hogy tekintélyes mennyiségű elektromos áram szállításával is támogatjuk összeomló rendszerét. Úgy is fogalmazhatnék, nem győzünk elég hálásnak lenni, amiért segíthettünk. No persze nem neki, hanem az iszonyú tragédiát átélő ukrán népnek, és a Kárpátaljai magyar testvéreinknek.