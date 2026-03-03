Öt napja üzemel a Budapest–Belgrád vasútvonal

Hegyi Zsolt elmondta, hogy az elmúlt négy évben a Budapest–Kelebia vasútvonal teljesen átépült. A közösségi oldalon posztolt videójában kiemelte: a beruházás költségében nem csak az infrastruktúra volt benne, ebből a pénzből megújultak az épületek, elkészült négyszáz biciklis és négyszáz P+R-parkoló is. Emellett elkészültek az aluljárók, és lesz egy teljes biztonsági audit is – tette hozzá.

A Budapest–Kelebia vasút vonalán minden üzembiztosan működik. Fotó: MTI/Lakatos Péter

A vadonatúj pályához a vadonatúj biztosítóberendezés is elkészült, ez felel a váltókért és a sorompókért is, hogy minden megfelelően működjön – és működik is a friss tapasztalatok alapján. A tehervonatok jelenleg 100 km/h sebességgel haladhatnak. A Szerbia felé tartó tehervonatok folyamatosan terelődnek át erre a vonalra a szegedi irányról.

Hegyi Zsolt közölte, a forgalom a következő hetekben folyamatosan bővül, a jövő héttől már lehetőség lesz a konténervonatok fogadására is – mondta. Nincsen korlátozás, hogy hány tehervonat használhatja egyszerre a pályát. Beszélt arról is, hogy egy feladat van még hátra: a vonatbefolyásolási rendszer véglegesítése, ennek tesztelése folyamatban van, ez kell ahhoz, hogy a személyforgalom elindulhasson az ígért 160 km/h sebességgel.

Hétfőn lapunk is beszámolt róla, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium reagált néhány sajtóhíresztelésre. Azt írták közleményükben: lejárt szavatosságú, rég meghaladott információkon alapuló hírekkel igyekeznek zavart kelteni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. A sajtóban megjelent híresztelések minden alapot nélkülöző tévedéseken alapulnak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. Egyetlen szó sem igaz például abból az „értesülésből”, hogy az állomásokon a váltók kezelése tilos lenne.