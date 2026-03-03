Ez már az iráni háború hatása: drágul a tankolás, ennyivel fizetünk többet a benzinért és a gázolajért

Az iráni háború kitörése nyomán intenzíven elindul az üzemanyagárak szakértők által korábban megjósolt emelkedése: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal nő majd. Ez köszönhető annak, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben – írta kedden a Holtankoljak.hu

Megkezdődött az üzemanyagárak emelkedése Fotó: Székelyhidi Balázs

Ahogy azt hétfőn a Magyar Nemzet is megírta, a gázolaj ára már a mai naptól bruttó öt forinttal emelkedik, a benziné még nem változik, de mint látjuk, holnaptól már az is drágul majd.

2026. március 3-án az alábbi üzemanyagárakon tankolhatunk még:

95-ös benzin: 565 forint/liter

Gázolaj: 594 forint/liter

A Hormuzi-szoros lezárása nyomán tovább drágulhat a benzin és a gázolaj is

Irán az ellene indított izraeli–amerikai csapásokra válaszként lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.

Irán még sosem alkalmazott teljes blokádot a Hormuzi-szorosban, és a mostani zárás kapcsán sem ismert egyelőre az, hogy az ténylegesen hogyan valósul meg (szóba jöhet aknák telepítése, vagy katonai hajók áthaladó kereskedelmi járművek elleni támadásai, és több más alternatíva). A Forradalmi Gárda közlése a szoros teljes blokádjára utal, azaz Irán lezárta azt az útvonalat, amelyen a világ olajkereskedelmi volumenjének 20 százaléka, és a tengeren kereskedett cseppfolyósított földgáz körülbelül 25 százaléka halad át.

A Hormuzi-szoros lezárása globális energiapiaci sokkot eredményez.

A piaci referenciaként tekintett Brent olaj hordónkénti ára már 80 dollárnál mozog, ami közel 10 százalékos emelkedés a pénteki, 73 dolláros árhoz képest, és 2,6 százalékos a pénteki árához képest.

Számos elemző korábban arra a következtetésre jutott, hogy a Brent ára 100-108 dollárra emelkedhet, amennyiben Irán hivatalosan is blokádot vezet be a szorosban, és valóban nem csak feltartóztat, hanem meg is támad minden arra haladó kereskedelmi hajót (a blokádra már hétvégén is, annak bejelentése előtt is utaltak jelek, bár a Kpler hajókövető szolgálat adatai szerint vasárnap még volt némi, korlátozott forgalom a szorosban – elsősorban Irán és fő kereskedelmi partnere, Kína zászlaja alatt hajózó hajókat regisztráltak az útvonalon).