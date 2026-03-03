Orbán Viktor: Az ukrán olajblokádnak politikai oka van + videó

A Barátság kőolajvezeték nem károsodott, és az ukránoktól folyamatosan azt a tájékoztatást kapta a Mol, hogy a tűz eloltása után két-három nappal újra tudják indítani a szállítást – idézte fel az ATV műsorában Hernádi Zsolt, a Mol-csoport vezérigazgatója.

És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, nehéz technikai problémának nevezni

– mondta Hernádi Zsolt.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a vezérigazgató nyilatkozatát, és leszögezte: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse – közölte a kormányfő.

Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását

– hangsúlyozta Orbán Viktor.