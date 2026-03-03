hernádi zsoltzelenszkijOrbán Viktormol

Orbán Viktor: Az ukrán olajblokádnak politikai oka van + videó

A Mol vezérigazgatója az ATV-ben arról beszélt, hogy ukrán kollégái azért nem indították újra a kőolajvezetéket, mert nem kaptak rá engedélyt. Tehát nem technikai okok állnak a háttérben – erősítette meg Hernádi Zsolt. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: kormánya letöri az olajblokádot és megvédi Magyarország energiaellátását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 8:28
A Barátság kőolajvezeték nem károsodott, és az ukránoktól folyamatosan azt a tájékoztatást kapta a Mol, hogy a tűz eloltása után két-három nappal újra tudják indítani a szállítást – idézte fel az ATV műsorában Hernádi Zsolt, a Mol-csoport vezérigazgatója.

És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, nehéz technikai problémának nevezni

– mondta Hernádi Zsolt.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a vezérigazgató nyilatkozatát, és leszögezte: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse – közölte a kormányfő.

Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


