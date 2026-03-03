rendőrségsegélyhívásposta112

A rendőrség fel van jelentve – a 112-es segélyhívó újabb szürreális gyöngyszemei + videó

Van, aki danolászva közölte, fel van a rendőrség jelentve, más a postát s a levelét kereste, de volt, aki azt tudakolta, hétfő van-e vagy vasárnap. A rendőrség újabb, a 112-es hívószámra érkezett hajmeresztő hívásokat tett közzé.

– Fel van a rendőrség jelentve, fel van a rendőrség jelentve! – dalolja egy borízű férfihang a telefonba a rendőrség új videójában.

Csak vészhelyzetben hívjuk a 112-t

A felvételen újabb válogatás hallható azokból az elképesztő hívásokból, amelyekkel egyesek a 112-es segélyhívószámot tárcsázzák.

Van, aki arról érdeklődött: „Kalászon az Auchanban a posta nyitva-e van?” Más munkaerőt toborzott, de olyan is akadt, aki felajánlotta a segítségét.

Sokan sajnos még mindig nem tudják, mire való a 112-es segélyhívószám vagy úgy önmagukban a készenléti szervek

– kommentálta a rendőrség a szürreális válogatást.

Felhívták a figyelmet: a 112-t csak csak vészhelyzet esetén hívjuk, ennek ellenkezője szabálysértésnek minősül.

A rendőrség elképesztő hívásokat bemutató sorozatának egy korábbi részében előfordult, hogy valaki egyenesen házi zsírt rendelt.

Borítókép: Illusztráció

