A rendőrség fel van jelentve – a 112-es segélyhívó újabb szürreális gyöngyszemei + videó

– Fel van a rendőrség jelentve, fel van a rendőrség jelentve! – dalolja egy borízű férfihang a telefonba a rendőrség új videójában.

Csak vészhelyzetben hívjuk a 112-t Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A felvételen újabb válogatás hallható azokból az elképesztő hívásokból, amelyekkel egyesek a 112-es segélyhívószámot tárcsázzák.

Van, aki arról érdeklődött: „Kalászon az Auchanban a posta nyitva-e van?” Más munkaerőt toborzott, de olyan is akadt, aki felajánlotta a segítségét.

Sokan sajnos még mindig nem tudják, mire való a 112-es segélyhívószám vagy úgy önmagukban a készenléti szervek

– kommentálta a rendőrség a szürreális válogatást.

Felhívták a figyelmet: a 112-t csak csak vészhelyzet esetén hívjuk, ennek ellenkezője szabálysértésnek minősül.

A rendőrség elképesztő hívásokat bemutató sorozatának egy korábbi részében előfordult, hogy valaki egyenesen házi zsírt rendelt.