„Nekem zsír kell, házi magyar sertés zsír” – hihetetlen, de igaz: ilyen hívások érkeznek a 112-re + videó

„Nekem zsír kell, házi magyar sertés zsír”– akár hiszi, akár nem, egy ismeretlen, borízű hangú férfi ezzel a kéréssel hívta fel a segélyhívószámot.

A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán közzétett felvételből kiderül: a „bajba jutott” nem ingyen tartott igényt a zsírra, cserébe kolbászt ajánlott.

Azt hittétek mindent hallottatok már? Mi is. Csalódnunk kellett, sokan sajnos még mindig nem tudják mire való a 112-es segélyhívószám, vagy úgy önmagukban a készenléti szervek

– kommentálta a vicces, de döbbenetes hívást a rendőrség, és további hasonló felvételeket ígért.

Felhívták a figyelmet: a 112-t csak csak vészhelyzet esetén hívjuk, ennek ellenkezője szabálysértésnek minősül.

