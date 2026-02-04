rendőrségzsír házisegélyhívás112

„Nekem zsír kell, házi magyar sertés zsír” – hihetetlen, de igaz: ilyen hívások érkeznek a 112-re + videó

A komoly bejelentések mellett számos szürreális hívás is érkezik a 112-es hívószámra. A rendőrség ezekből tett közzé egyet. Hallgassa és csodálkozzon.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 04. 7:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nekem zsír kell, házi magyar sertés zsír”– akár hiszi, akár nem, egy ismeretlen, borízű hangú férfi ezzel a kéréssel hívta fel a segélyhívószámot. 

A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán közzétett felvételből kiderül: a „bajba jutott” nem ingyen tartott igényt a zsírra, cserébe kolbászt ajánlott. 

Azt hittétek mindent hallottatok már? Mi is. Csalódnunk kellett, sokan sajnos még mindig nem tudják mire való a 112-es segélyhívószám, vagy úgy önmagukban a készenléti szervek

 – kommentálta a vicces, de döbbenetes hívást a rendőrség, és további hasonló felvételeket ígért. 

Felhívták a figyelmet: a 112-t csak csak vészhelyzet esetén hívjuk, ennek ellenkezője szabálysértésnek minősül. 
 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.