Orbán Viktor bemutatta a műholdfelvételeket: a Barátság kőolajvezetéket nem érte kár

A miniszterelnök ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

2026. 03. 02. 12:23
Védelmi Tanács Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Budapest, 2026. március 2. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nemzetbiztonsági egyeztetést tart a Barátság kőolajvezeték állapotáról Budapesten 2026. március 2-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Mint arról beszámoltunk, a kormányfő hétfőn reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról.

Orbán Viktor rámutatott:

a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

A miniszterelnök új bejegyzésében ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy

zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, egyértelmű az összejátszás Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a Tisza Párt vezetője között.

Borítókép: Műholdfelvételek a Barátság kőolajvezeték állapotáról (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


