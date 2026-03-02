A valóság a tudat illúziója – állítja egy világhírű tudós

Botrányosan hangzik ilyesmi egy higgadt tudós szájából? Maria Strømme elfogadott, élvonalbeli kutató, aki már 2004-ben a nanotechnológia professzora lett az Uppsala Egyetemen – kinevezésekor ő volt Svédország legfiatalabb műszaki területen dolgozó professzora.

Maria Strømme

Uppsala Egyetem

Mi van akkor, ha a tudatot nem az agy hozza létre, hanem az maga képezi a valóság alapját? Ez az alappillére annak az új elméleti modellnek, amelyet Maria Strømme az AIP Advances folyóiratban tett közzé. E modellben a tudat létezése ontológiailag megelőzi a belőle keletkező teret, időt és anyagot: a tudat a valóság alapja.

Miként ragadtathatja magát ilyen ezoterikusnak tűnő gondolatokra egy anyagtudós?

Strømme leginkább a nanotechnológia területén végzett munkájáról ismert, ahol rendkívül kis léptékű anyagokat vizsgál. Ehhez képest új munkájában a lehető legnagyobb kérdésekre helyezi a hangsúlyt, beleértve az univerzum eredetét és szerkezetét. Ahelyett, hogy a tudatot a fősodratú tudomány bevett álláspontja szerint az idegi aktivitás mellékhatásaként kezelné, alapvető mezőként írja le, amely minden megfigyelt dolog alapját képezi, beleértve a fizikai anyagot és az idő folyását is.

A nanotechnológia – nagyon leegyszerűsítve – anyagokat épít és vizsgál nanométeres léptékben. A professzornő kutatásai például gyógyszerbeviteli rendszerekre, szuperkondenzátorokra és cellulóz-alapú nanoanyagokra vonatkoznak. Ezek után a tudatfilozófia és a kvantumelméleti határterületek irányába tett lépése kissé olyan, mintha egy világhírű séf elkezdene asztrológiáról könyvet írni – a presztízs reális, a kompetencia az adott területen viszont sok szaktudós számára megkérdőjelezhető.

Kapott is hideget-meleget a tudományos közösségtől, de intézményi visszautasítással nem találkozott. Sőt, az Uppsala Egyetem nemhogy nem határolódott el tőle, de magát a sajtóközleményt is az egyetem adta ki.

Valóban ez lenne az új elmélet a valóság és az univerzum felépítéséről?

„Igen, mondhatnánk így. De mindenekelőtt olyan elmélet, amelyben a tudat az első, és az olyan struktúrák, mint az idő, a tér és az anyag, csak utána jelennek meg. A kvantummatematika nyelvén ez egy ambiciózus kísérlet arra, hogy leírjuk, hogyan működik megtapasztalt valóságunk. Olyan fizikusok, mint Einstein, Schrödinger, Heisenberg és Planck, hasonló gondolatokat kutattak, és én is az általuk megnyitott ösvényekre építek" – válaszolja Strømme a SciTechDaily-nek.