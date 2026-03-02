Hatalmas fa zuhant a kamionos tanulóvezetőre

Egy félig az úttestre borult fa hétfőn 11 óra előtt teljesen megbénította a forgalmat Hódmezővásárhelyen, az Oldalkosár utcai gyalogátkelőnél. A fa épp egy tanulóvezető busz és egy oktató teherautó előtt dőlt ki – számolt be a balesetről a Delmagyar.hu.

Szerencse, hogy nem történt nagyobb baj. Forrás: Delmagyar.hu/Donka Ferenc

A szemtanúk beszámolója szerint a teherjárművezető-tanuló, hogy biztonságosan elférjen a szemből jövő tanulóvezető-busztól, túl közel ment a padkához, és a dobozával hozzáért az útra igencsak ráhajló fához, ami ettől azonnal kidőlt.

A portál szerint Hódmezővásárhelyen az elmúlt években nagyon sok problémát okoztak az öreg, korhadó, 60-70 éves fák a közterületeken és a mártélyi üdülőterületen is.

A tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és összevágták a bajt okozó fát – olvasható a tudósításban, amelyben a mentésről készült fotógalériát is megnézheti.