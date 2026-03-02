balesethódmezővásárhelyenfa zuhant

Hatalmas fa zuhant a kamionos tanulóvezetőre

Egy méretes fa dőlt egy tanulóvezetőre Hódmezővásárhelyen. A nem mindennapi baleset megbénította a forgalmat.

Magyar Nemzet
Forrás: Delmagyar.hu2026. 03. 02. 14:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy félig az úttestre borult fa hétfőn 11 óra előtt teljesen megbénította a forgalmat Hódmezővásárhelyen, az Oldalkosár utcai gyalogátkelőnél. A fa épp egy tanulóvezető busz és egy oktató teherautó előtt dőlt ki – számolt be a balesetről a Delmagyar.hu.

Szerencse, hogy nem történt nagyobb baj. Forrás: Delmagyar.hu/Donka Ferenc

A szemtanúk beszámolója szerint a teherjárművezető-tanuló, hogy biztonságosan elférjen a szemből jövő tanulóvezető-busztól, túl közel ment a padkához, és a dobozával hozzáért az útra igencsak ráhajló fához, ami ettől azonnal kidőlt. 

A portál szerint Hódmezővásárhelyen az elmúlt években nagyon sok problémát okoztak az öreg, korhadó, 60-70 éves fák a közterületeken és a mártélyi üdülőterületen is. 

A tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és összevágták a bajt okozó fát  – olvasható a tudósításban, amelyben a mentésről készült fotógalériát is megnézheti.  

Borítókép: Tűzoltók a helyszínen (Forrás: Delmagyar.hu/Donka Ferenc)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu