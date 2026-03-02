Az óvodából szállították kórházba a borsodi kislányt, az életébe is kerülhetett volna a baklövés

Az édesanyja közléséből az óvoda intézményvezetője, valamennyi dolgozó, így a vádlott is tudott arról, hogy allergén tartalmú ételek fogyasztása a gyermeknél súlyos következményekkel járhat. A kislánynak egyedi étkeztetést biztosítottak, az édesanya vitte be az ételt és az evőeszközöket.

Az óvodában 2024. március elején névnapi rendezvényt tartottak, a szülők nassolnivalókat vittek be. Ebből két szál sóspálcikát adott a sértettnek. Az elkövető elmulasztotta ellenőrizni az étel összetevőit, amely szójalisztet tartalmazott. A gyermek szólt az édesanyjának, hogy sóspálcikát evett, aki értesítette az intézményvezetőt, majd a helyszínre hívott orvos intézkedett a gyermek kórházba szállításáról.