Az óvodából szállították kórházba a borsodi kislányt, az életébe is kerülhetett volna a baklövés

Vádat emelt egy nő ellen a Kazincbarcikai Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A pedagógiai asszisztens olyan ételt adott az óvodásnak, ami a gyermeknél allergiás reakciót váltott ki.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 02. 16:08
illusztráció Fotó: Fehér Gábor
A vádirat szerint a nő pedagógiai asszisztensként dolgozott egy borsodi településen lévő óvodában. Az intézménybe 2023. szeptember elejétől beiratkozott hároméves kislánynak gyermekorvosi szakrendelésen földimogyoró- és szójamentes diétát írtak elő. 

Az édesanyja közléséből az óvoda intézményvezetője, valamennyi dolgozó, így a vádlott is tudott arról, hogy allergén tartalmú ételek fogyasztása a gyermeknél súlyos következményekkel járhat. A kislánynak egyedi étkeztetést biztosítottak, az édesanya vitte be az ételt és az evőeszközöket.

Az óvodában 2024. március elején névnapi rendezvényt tartottak, a szülők nassolnivalókat vittek be. Ebből két szál sóspálcikát adott a sértettnek. Az elkövető elmulasztotta ellenőrizni az étel összetevőit, amely szójalisztet tartalmazott. A gyermek szólt az édesanyjának, hogy sóspálcikát evett, aki értesítette az intézményvezetőt, majd a helyszínre hívott orvos intézkedett a gyermek kórházba szállításáról. 

A kislány már rosszul volt, allergiás tüneteket mutatott, de a kórházi kezelés eredményeként a tünetek megszűntek. A vádlott cselekményével a foglalkozási szabályokat megszegte és mulasztásának következményeként a rábízott gyermek egészsége, illetve élete közvetlen veszélynek volt kitéve.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést indítványozott.

 

