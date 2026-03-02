Nem érkezett üres kézzel Orbán Viktor a nyugati határszélre

Csokiosztás és aláírásgyűjtés Fertőszentmiklóson – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök folytatta az országjárását, újabb támogatóit látogatta meg, és nem érkezett üres kézzel. A kormányfő támogató aláírásokat, a gyerekek csokit kaptak.

A miniszterelnökkel tartott Lázár János is az országjárásra. Az építési és közlekedési miniszter több képet is megosztott a támogató aláírások gyűjtéséről a közösségi oldalán.

Sorsdöntő választás előtt állunk, mi pedig azért jöttünk, hogy elmondjuk: mi vagyunk a biztos választás!

– hangsúlyozta a miniszter.

Orbán Viktor és Lázár János Barcza Attilának, a Fidesz–KDNP Győr-Moson-Sopron vármegye 4. számú egyéni választókerületben induló képviselőjelöltjének gyűjtöttek támogató aláírásokat. A miniszterelnök, a miniszter és a jelenleg is a választókerületet képviselő Barcza Attila a Bognár családot látogatta meg, amelyről a kormányfő videót is megosztott.

Két új aláírás bezsebelve

– emelte ki a miniszterelnök, ugyanis a házaspár mindkét tagja az aláírásával támogatta a Fidesz–KDNP jelöltjét.

A miniszterelnök a család három gyermekének csokoládéval kedveskedett, egyikükkel pedig még a labdarúgásról is elbeszélgetett. A gyermekek édesanyja a kormányfőnek elmondta, hogy szerinte a kormány intézkedéseinek köszönhetően megvalósult az a mondás, hogy ne érje hátrány anyagilag azt, aki gyereket vállal.