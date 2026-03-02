Orbán ViktorLázár JánosVálasztás 2026országjárás

Nem érkezett üres kézzel Orbán Viktor a nyugati határszélre

A miniszterelnök Fertőszentmiklósra látogatott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 17:47
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csokiosztás és aláírásgyűjtés Fertőszentmiklóson – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök folytatta az országjárását, újabb támogatóit látogatta meg, és nem érkezett üres kézzel. A kormányfő támogató aláírásokat, a gyerekek csokit kaptak.

A miniszterelnökkel tartott Lázár János is az országjárásra. Az építési és közlekedési miniszter több képet is megosztott a támogató aláírások gyűjtéséről a közösségi oldalán.

Sorsdöntő választás előtt állunk, mi pedig azért jöttünk, hogy elmondjuk: mi vagyunk a biztos választás!

– hangsúlyozta a miniszter.

Orbán Viktor és Lázár János Barcza Attilának, a Fidesz–KDNP Győr-Moson-Sopron vármegye 4. számú egyéni választókerületben induló képviselőjelöltjének gyűjtöttek támogató aláírásokat. A miniszterelnök, a miniszter és a jelenleg is a választókerületet képviselő Barcza Attila a Bognár családot látogatta meg, amelyről a kormányfő videót is megosztott.

Két új aláírás bezsebelve

– emelte ki a miniszterelnök, ugyanis a házaspár mindkét tagja az aláírásával támogatta a Fidesz–KDNP jelöltjét.

A miniszterelnök a család három gyermekének csokoládéval kedveskedett, egyikükkel pedig még a labdarúgásról is elbeszélgetett. A gyermekek édesanyja a kormányfőnek elmondta, hogy szerinte a kormány intézkedéseinek köszönhetően megvalósult az a mondás, hogy ne érje hátrány anyagilag azt, aki gyereket vállal.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu