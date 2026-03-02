Reviczky Károly gróf, a méltatlanul elfeledett magyar orientalista

Reviczky Károly gróf személye és életműve méltatlanul merült a feledés homályába, pedig a tudománytörténet a legnagyobb orientalisták és keleti nyelv filológusok között tartja számon a revisneyi Reviczky család tudós tagját.

Reviczky Károly nemesi címere. Mária Terézia bárói, majd II. József grófi rangra emelte a kiváló diplomatáját (Fotó: Wikimedia Commons)

Reviczky Károly a nyelvzseni csodagyerek és a Habsburg Birodalom 22 nyelven beszélő diplomatája

Revisnyei Reviczky Károly Imre az Árva vármegyei Revisnyén született 1737-ben, Reviczky János Ferenc Zemplén vármegyei országgyűlési követ és Barthodieszky Anna Mária fiaként. Pontos születési dátuma nem ismert, az egyik forrás 1737. november 4-ére teszi születésének időpontját.

IV. (Kun) László magyar király 1272-es adományleve a revisnyei Reviczky családnak (Fotó: Elter Tamás / Reviczky Katalin)

Az ifjú Károly – aki példamutatóan gondos nevelést kapott a szülői házban – igen korán tanújelét adta a páratlan nyelvtehetségének. Már gyermekként tökéletesen megtanult latinul, ógörögül, németül és franciául, amihez később további nyelvek, így köztük az angol és a francia perfekt ismerete társult.

Reviczky Károly különleges érdeklődést tanúsított az egzotikus és Európában csak nagyon kevesek által ismert ázsiai nyelvek iránt.

Erre vezethető vissza, hogy tökéletes szinten elsajátította a török, az arab és a perzsa nyelveket is. Élete során összesen 22 nyelvet tanult meg, ami páratlan perspektívát kínált számára a korabeli Európa által még alig ismert nagy múltú kultúrák, köztük a több ezer éves perzsa kultúra felfedezéséhez. Különleges nyelvtehetségét, illetve sokoldalú nyelvtudását – a kor főrangú családjainak hagyományát folytatva – a politikai pályára lépve hasznosította.

A család grófi ágának másik híres tagja, Reviczky Ádám kancellár, a pozsonyi reform országgyűlés kiemelkedő alakja (Fotó: Wikimedia Commons)

Kitűnő török nyelvtudásának köszönhetően az Oszmán Birodalom fővárosában, Isztambulban, a Habsburg Birodalomnak a szultáni udvarhoz rendelt követségén kezdhette el diplomáciai pályafutását.

Isztambuli szolgálata arra is kiváló lehetőséget teremtett Reviczky Károly számára, hogy mélyebben beleáshassa magát az iszlám kultúra, különösen az irodalom alapos megismerésébe.

Az Oszmán Birodalom a XVIII. században még a Balkántól kezdve délen egészen Egyiptomig, illetve Szudánig, keleten Mezopotámiáig továbbá Perzsiáig terjedt ki, magába olvasztva szinte az egész Közel-Keletet, beleértve ebbe az Arab-félszigetet is egészen le Ádenig, az Indiai-óceán kapujáig.