íróregénydiplomataReviczky Imre

Egy izgalmas élet, amit nem lehet elfelejteni

Reviczky Katalin regénye, az Amit nem lehet elfelejteni – Habsburgok, diplomácia, utazások rendhagyó módon ötvözi a személyes sorsot és a nagyvilág történeteit. A kötetben a diplomata, újságíró, kultúrmenedzser író több évtizedes ausztriai élményeit, a nemzetközi baráti körrel, világhírű művészekkel és történelmi személyiségekkel való találkozásait, fesztiválok varázsát és utazásait örökíti meg élvezetes stílusban.

Bényei Adrienn
2026. 01. 02. 6:20
Utazó újságíróként a világ számos pontján dolgozott Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Igazság és igazságtalanság, emberi visszaélések, lelkiismereti kérdések motiválták az írót, aki beleszületett az egyik legrégibb magyar történelmi családba, s már gyermekkorában megtanulta: a történelem nemcsak könyvek lapjain, hanem emberi sorsokon is maradandó nyomot hagy. Megtapasztalhatta a kommunizmus éveiben a nagyszülein, szülein esett igazságtalanságokat, amelyek az ő életét, tanulási esélyeit, társadalmi helyét is erőteljesen befolyásolták. Reviczky Katalin nagyapja, revisnyei Reviczky Imre alezredes II. világháborús embermentő, aki üldözöttek tízezreit mentette meg. Gyerekként élte meg, amikor száz meg száz egykori megmentettje emelte ünnepeltjét vállára erdélyi körútja alkalmával, majd 1957-ben a temetését a vallási tolerancia jegyében történő ünnepként élte át Farkasréten. Lánya Reviczky Ádámnak, a Vesztes háborúk – megnyert csaták című regény szerzőjének. 

Reviczky Katalin
Reviczky Katalin diplomáciai évei során kivívta fogadó országa, Ausztria elismerését (Fotó: Polyák Attila)

Reviczky Katalin pályája

A kötetben megismerhetjük Reviczky Katalin pályájának rendkívüli gazdagságát. 

Diplomáciai évei során kivívta fogadó országa, Ausztria elismerését. Kulturális menedzserként és művészeti közvetítőként kiemelkedő tevékenységet végzett, utazó újságíróként a világ számos pontján dolgozott, kiállításmeghívásaiból a Szépművészeti Múzeum, kultúrtörténeti filmjeiből a televízió profitált.

Ő forgathatta a hazai televíziónak Zita királyné temetésének szertartását, és interjúkat készített a Habsburg család tagjaival. Családja kapcsolódását a Monarchia történelméhez a Habsburgok és a köztársaság is ismerte. Megtudjuk a kötetből, hogy Habsburg Ottó őt kérte fel a Páneurópa magyar egyesületének megalapítására, és megbízta az első magyar képviselőkből álló delegáció megszervezésére. Így beszélgethetett a strasbourgi EP-ben Giscard ’d Estaing-nel. Diplomataként tagja volt a Mindszenty kardinálist hazahozó bizottságnak, a két ország televíziós nyilvánossága előtt tolmácsolt a két külügyminiszternek. Vagy olvashatunk arról, amikor Klaus Maria Brandauerrel elemezte Rostand Cyranójának bemutatóját, aki csak neki szavalta el Cyrano veretes szavait, ő pedig hosszú strófákkal bizonygatta a némettel szemben a magyar szöveg szépségeit. Decemberi hótakaró fedte a stájer Salzkammergut hegyeit, amikor Maximilian Schell-lel és Maria testvérével kirándult a hegyekben. 

Tíz éven át ő hívta meg a budapesti operabálok VIP-vendégeit: Gina Lollobrigidát, Franco Nerót, Richard Claydermant, köszönetképpen Gina meghívta őt római villájába és saját kezűleg készített pasztával vendégelte meg. Diego Rivera unokájával vacsorázott Mexiko City milliárdosnegyedében. Fernando Botero világhírű kolumbiai mester barátságának köszönhetően meghívással utazhatta be Kolumbiát és Mexikót. 

Egy héten keresztül ünnepelték Botero 80. születésnapját a mexikói elnökkel. Picasso egyik fiának vendége volt Svájcban, amikor egy Picasso-kiállítás meghívásán munkálkodott. 

Velencében dózseleszármazott palazzójában karneválozhatott, Dél-Afrikában francia sofőrt és zulu kislány idegenvezetőt kapott lányával tett körutazása alkalmával. Kva Zulu Natal természeti sűrűjébe tett szafarin a sofőr letámasztva puskáját megkérdezte: Milyen koktélt parancsolnak a hölgyek? 

Bergentől Kirkenesig hajózhatott a hagyományos norvég postahajón. Mintha csoda történt volna a kapitány szerint: a tenger két hétig tükörsima volt és nyári meleg a sarkkörön túl májusban. Máltán egy film kedvéért rövid ideig kormányozhatta Captain Morgan kirándulóhajóját, 

Teheránban a perzsa költő, Háfiz síremlékénél az idegenvezető meglepte egy ismert családi történettel: gróf Reviczky Károly 22 nyelven beszélő orientalista és Mária Terézia diplomatája fordította és adatta ki elsőként a ma is szinte szentként tisztelt perzsa költő verseit.

Reviczky Katalin könyvében ilyen és ehhez hasonló érdekfeszítő történeteket olvashatunk, amelyeket az író élvezetes stílusban oszt meg olvasóival 440 oldalon, a Szülőföld Kiadó gondozásában.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu