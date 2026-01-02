Egy izgalmas élet, amit nem lehet elfelejteni

Igazság és igazságtalanság, emberi visszaélések, lelkiismereti kérdések motiválták az írót, aki beleszületett az egyik legrégibb magyar történelmi családba, s már gyermekkorában megtanulta: a történelem nemcsak könyvek lapjain, hanem emberi sorsokon is maradandó nyomot hagy. Megtapasztalhatta a kommunizmus éveiben a nagyszülein, szülein esett igazságtalanságokat, amelyek az ő életét, tanulási esélyeit, társadalmi helyét is erőteljesen befolyásolták. Reviczky Katalin nagyapja, revisnyei Reviczky Imre alezredes II. világháborús embermentő, aki üldözöttek tízezreit mentette meg. Gyerekként élte meg, amikor száz meg száz egykori megmentettje emelte ünnepeltjét vállára erdélyi körútja alkalmával, majd 1957-ben a temetését a vallási tolerancia jegyében történő ünnepként élte át Farkasréten. Lánya Reviczky Ádámnak, a Vesztes háborúk – megnyert csaták című regény szerzőjének.

Reviczky Katalin diplomáciai évei során kivívta fogadó országa, Ausztria elismerését (Fotó: Polyák Attila)

Reviczky Katalin pályája

A kötetben megismerhetjük Reviczky Katalin pályájának rendkívüli gazdagságát.

Diplomáciai évei során kivívta fogadó országa, Ausztria elismerését. Kulturális menedzserként és művészeti közvetítőként kiemelkedő tevékenységet végzett, utazó újságíróként a világ számos pontján dolgozott, kiállításmeghívásaiból a Szépművészeti Múzeum, kultúrtörténeti filmjeiből a televízió profitált.

Ő forgathatta a hazai televíziónak Zita királyné temetésének szertartását, és interjúkat készített a Habsburg család tagjaival. Családja kapcsolódását a Monarchia történelméhez a Habsburgok és a köztársaság is ismerte. Megtudjuk a kötetből, hogy Habsburg Ottó őt kérte fel a Páneurópa magyar egyesületének megalapítására, és megbízta az első magyar képviselőkből álló delegáció megszervezésére. Így beszélgethetett a strasbourgi EP-ben Giscard ’d Estaing-nel. Diplomataként tagja volt a Mindszenty kardinálist hazahozó bizottságnak, a két ország televíziós nyilvánossága előtt tolmácsolt a két külügyminiszternek. Vagy olvashatunk arról, amikor Klaus Maria Brandauerrel elemezte Rostand Cyranójának bemutatóját, aki csak neki szavalta el Cyrano veretes szavait, ő pedig hosszú strófákkal bizonygatta a némettel szemben a magyar szöveg szépségeit. Decemberi hótakaró fedte a stájer Salzkammergut hegyeit, amikor Maximilian Schell-lel és Maria testvérével kirándult a hegyekben.

Tíz éven át ő hívta meg a budapesti operabálok VIP-vendégeit: Gina Lollobrigidát, Franco Nerót, Richard Claydermant, köszönetképpen Gina meghívta őt római villájába és saját kezűleg készített pasztával vendégelte meg. Diego Rivera unokájával vacsorázott Mexiko City milliárdosnegyedében. Fernando Botero világhírű kolumbiai mester barátságának köszönhetően meghívással utazhatta be Kolumbiát és Mexikót.

Egy héten keresztül ünnepelték Botero 80. születésnapját a mexikói elnökkel. Picasso egyik fiának vendége volt Svájcban, amikor egy Picasso-kiállítás meghívásán munkálkodott.