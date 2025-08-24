Posztumusz avatták vitézzé Reviczky Imre vezérőrnagyot

Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

A második vikágháborúban csaknem ötvenezer, főként zsidó munkaszolgálatost mentett meg a deportálástól Reviczky Imre. A nyilas uralom idején, az embertelen parancsok kijátszásával gyakran kockáztatta saját életét, de később a kommunista rendszer mégsem volt neki hálás, még a nyugdíját is megvonták. Végül 1957-ben, méltatlan körülmények között hunyt el, és csaknem hetven évvel később, most hétvégén avatták vitézzé.

2025. 08. 24. 14:49
A vitéz Habsburg-Lotharingiai József Károly királyi herceg, főkapitány vezetése alatt álló Vitézi Rend az elmúlt években többször is feltűnt a rendezvényeivel. Ünnepi megemlékezéseket tartott Legénden, a rend emlékművénél, valamint vitéz avatásokat a fővárosi Magyarok Nagyasszonya-templomban, a máriapócsi Szent Mihály Főangyal-templomban, a gödöllői királyi kastélyban, a hétvégén pedig a Debreceni Református Nagytemplomban.

Az idei avatási ünnepség előtt Terék István tárogatóművész kápráztatta el a rendtagokat kitűnő előadásával, majd vitéz Molnár Zoltán székkapitány, ceremóniamester és narrátor eligazítását követően sor került a bevonulásra a Nagytemplomba. A rendtagok és a vendégek megtöltötték a templomot. A rend kiválasztott tagjai a megszokott sorrendben hozták 

a díszpárnára helyezett Szent Korona másolatát, majd a Vitézi Rend zászlaját, a magyar címeres trikolórt, a székely zászlót és a református egyház zászlaját. Ezután érkezett az avatópallos, a jogar, az országalma és az országvédő pajzs.

A megjelenteket először vitéz Berniczei-Roykó Ádám főkapitány-helyettes köszöntötte, név szerint is említve az illusztris személyeket. Ezután vitéz Bardoly-Küzmös Ferdinánd főszéktartó törzskapitány mondott magyar és angol nyelvű köszöntőt, majd vitéz Habsburg-Lotharingiai József Károly főkapitány is üdvözölte a megjelenteket.

 

Istentisztelet a hazafias bátorságról

Az ünnepség jeles vendége volt revisnyei Reviczky Imre ezredesnek, a Világ Igaza kitüntetettjének unokája, Reviczky Katalin. Az avatásnak különös rangot adott, hogy vendégként megjelent Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az avatandók között pedig ott voltak családjának fiatal tagjai. És megjelent vitéz Szerencsés Zsolt kanonok, székkapitány, valamint vitéz Vejkey Imre országgyűlési képviselő, spirituális törzskapitány is.

Az istentiszteletet Szabó Ferenc alezredes, tábori püspökhelyettes tartotta. Prédikációjában többek között a hazafias bátorság és a keresztény elkötelezettség jelentőségét elemezte. Mondandóját bibliai gondolatokkal, az emberség és a jóság megható példájával is alátámasztotta.

Az avatás előtt, a külföldi avatandókra tekintettel, vitéz Kóczy T. László széki bíró törzskapitány tartott angol nyelvű tájékoztatót, illetve mondta el az eskü szövegét.

 

Hiába állt ellen a nyilasoknak, a kommunistáktól sem kapott megbecsülést

Az avatási ceremónia Reviczky Imre ezredes (posztumusz vezérőrnagy) posztumusz avatásával kezdődött. Ezt megelőzően vitéz Elter Tamás jogász, író ismertette az ezredes életútját és kimagasló érdemeit. Elmondta, hogy a kiváló főtiszt az erdélyi X. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj parancsnokaként, 1943 tavaszától hozzávetőleg negyven-ötvenezer, főként zsidó munkaszolgálatost mentett meg a deportálástól.

A nyilas uralom idején, az embertelen parancsok kijátszásával gyakran kockáztatta a saját életét, de később a kommunista rendszer mégsem volt neki hálás, még a nyugdíját is megvonták. Reviczkyről tudni kell, hogy idősen, szívbetegen, 1953 szeptemberétől 1956 októberéig a Tüzelőanyag-kereskedelmi Vállalat (TÜKER) pincéiben szenet lapátolt és zsákokat cipelt. Csak a forradalom kitörése előtt (október 17-én) kapta meg az ezredesi nyugdíját. A mozgalmas napokat azonban nem sokkal élte túl. 1957. február 16-án búcsút mondott a földi létnek.

 

Izraelben is utcák viselik a nevét

Reviczky Imrét − bátor és tisztességes magatartásáért, embermentő munkájáért − 1965-ben a jeruzsálemi Yad Vashem (a Holokauszt Áldozatainak és Hőseinek Izraeli Emlékhatósága) posztumusz Világ Igaza kitüntetésben részesítette. 1991. december 15-én, a nyíregyházi hagyományőrzők javaslatára, posztumusz vezérőrnaggyá léptették elő. Ma utcák viselik nevét Budapesten, valamint az izraeli Cfaat, Beet Shemes és Haifa városában.

A további avatások és előléptetések rendben zajlottak, majd vitéz Vejkey Imre lovag, spirituális törzskapitány mondott ünnepi záróbeszédet. Ebben rámutatott, hogy a globalista erők szívósan rombolják a krisztusi szeretetre épülő keresztény értékeinket. 

– Látható, hogy az Európai Egyesült Államok megteremtésének erőltetése együtt jár a kereszténység visszaszorításával, a hagyományos családok, a nemzeti közösségek gyengítésével, ezért ma is szükség van arra a vitézi szellemre, amely képessé tesz bennünket, magyarokat a nemzeti és keresztény öntudat védelmében kifejtett küzdelemre és áldozathozatalra

– emelte ki.

A felemelő debreceni esemény is igazolta: a legitim Vitézi Rend olyan elődökre tekint követendő példaként, mint Reviczky Imre vezérőrnagy és egykori katonatársa, vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, a Kállay-kormány honvédelmi minisztere, aki embermentő tevékenységéért Reviczkyvel egy időben lett a Világ Igaza.

 

Borítókép: Középen a főkapitány, balra vitéz Berniczei-Roykó Ádám első helyettes, jobbra vitéz Kóczy T. László második helyettes (Fotó: Bánó Attila)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

