Posztumusz avatták vitézzé Reviczky Imre vezérőrnagyot

A vitéz Habsburg-Lotharingiai József Károly királyi herceg, főkapitány vezetése alatt álló Vitézi Rend az elmúlt években többször is feltűnt a rendezvényeivel. Ünnepi megemlékezéseket tartott Legénden, a rend emlékművénél, valamint vitéz avatásokat a fővárosi Magyarok Nagyasszonya-templomban, a máriapócsi Szent Mihály Főangyal-templomban, a gödöllői királyi kastélyban, a hétvégén pedig a Debreceni Református Nagytemplomban.

Az idei avatási ünnepség előtt Terék István tárogatóművész kápráztatta el a rendtagokat kitűnő előadásával, majd vitéz Molnár Zoltán székkapitány, ceremóniamester és narrátor eligazítását követően sor került a bevonulásra a Nagytemplomba. A rendtagok és a vendégek megtöltötték a templomot. A rend kiválasztott tagjai a megszokott sorrendben hozták

a díszpárnára helyezett Szent Korona másolatát, majd a Vitézi Rend zászlaját, a magyar címeres trikolórt, a székely zászlót és a református egyház zászlaját. Ezután érkezett az avatópallos, a jogar, az országalma és az országvédő pajzs.

A megjelenteket először vitéz Berniczei-Roykó Ádám főkapitány-helyettes köszöntötte, név szerint is említve az illusztris személyeket. Ezután vitéz Bardoly-Küzmös Ferdinánd főszéktartó törzskapitány mondott magyar és angol nyelvű köszöntőt, majd vitéz Habsburg-Lotharingiai József Károly főkapitány is üdvözölte a megjelenteket.

Istentisztelet a hazafias bátorságról

Az ünnepség jeles vendége volt revisnyei Reviczky Imre ezredesnek, a Világ Igaza kitüntetettjének unokája, Reviczky Katalin. Az avatásnak különös rangot adott, hogy vendégként megjelent Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az avatandók között pedig ott voltak családjának fiatal tagjai. És megjelent vitéz Szerencsés Zsolt kanonok, székkapitány, valamint vitéz Vejkey Imre országgyűlési képviselő, spirituális törzskapitány is.

Az istentiszteletet Szabó Ferenc alezredes, tábori püspökhelyettes tartotta. Prédikációjában többek között a hazafias bátorság és a keresztény elkötelezettség jelentőségét elemezte. Mondandóját bibliai gondolatokkal, az emberség és a jóság megható példájával is alátámasztotta.