A csere egy időben zajlott Újdelhiben és Iszlámábádban, az indiai külügyminisztérium tájékoztatása szerint. A két ország minden év január 1-jén köteles értesíteni egymást a nukleáris létesítményekről – ez volt a sorozatban a 35. ilyen alkalom, az első listacsere 1992-ben történt. A gyakorlat több mint három évtizede megszakítás nélkül működik, még olyan időszakokban is, amikor a két ország között komoly politikai vagy katonai feszültség alakult ki – írja az Origo.
Nukleáris egyeztetés: India és Pakisztán lépett
India és Pakisztán csütörtökön diplomáciai úton ismét kicserélte egymással azoknak a nukleáris létesítményeknek a listáját, amelyekre a két ország között hatályban lévő, a nukleáris objektumok elleni támadásokat tiltó megállapodás vonatkozik.
A listacsere fennmaradt a Kargil-konfliktus, a 2001–02-es katonai válság, valamint a 2016-os uri és a 2019-es pulwamai támadások és az azt követő légicsapások idején is.
A megállapodást 1988 végén írták alá, és 1991-ben lépett hatályba. Lényege, hogy India és Pakisztán vállalja: nem hajt végre, nem ösztönöz és nem támogat semmilyen olyan cselekményt, amely a másik ország nukleáris létesítményeinek megrongálására vagy megsemmisítésére irányulna.
A nyilvántartott létesítmények köre nagyon széles: nemcsak atomerőművek tartoznak ide, hanem kutatóreaktorok, urándúsítók, üzemanyaggyártó egységek, izotópszétválasztó és -újrafeldolgozó üzemek, valamint minden olyan telephely, ahol jelentős mennyiségű radioaktív anyagot tárolnak – írja a The Times of India.
A megállapodás azt is előírja, hogy a felek évente egyszer kötelesek megadni egymásnak e létesítmények pontos helyét, rendszerint földrajzi koordináták formájában. Ez a kölcsönös tájékoztatás a szakértők szerint fontos bizalomépítő lépés két olyan nukleáris hatalom között, amelyek történelmük során többször kerültek fegyveres konfliktusba egymással.
A rendszer célja, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy egy válsághelyzetben véletlenül vagy téves információk alapján történjen támadás egy nukleáris létesítmény ellen. Egy ilyen támadás – még hagyományos fegyverekkel is – súlyos humanitárius és környezeti következményekkel járna, és könnyen nukleáris eszkalációhoz vezethetne. Bár a megállapodás jelentős lépés a kockázatok csökkentésében, korlátai is vannak: nem szabályozza a nukleáris fegyverek fejlesztését, telepítését vagy alkalmazását, és nem tartalmaz ellenőrzési mechanizmusokat sem, amelyek igazolnák a bejelentett adatok pontosságát.
A rakétabázisok és más stratégiai katonai objektumok sem tartoznak a megállapodás hatálya alá. Ennek ellenére a szakértők szerint az, hogy a listacsere több mint három évtizede megszakítás nélkül folytatódik, azt mutatja, hogy mindkét fél felismeri: a nukleáris létesítmények elleni támadás kockázata túlságosan nagy ahhoz, hogy ne legyen legalább minimális együttműködés ezen a területen.
