Nukleáris egyeztetés: India és Pakisztán lépett

A listacsere fennmaradt a Kargil-konfliktus, a 2001–02-es katonai válság, valamint a 2016-os uri és a 2019-es pulwamai támadások és az azt követő légicsapások idején is.

A megállapodást 1988 végén írták alá, és 1991-ben lépett hatályba. Lényege, hogy India és Pakisztán vállalja: nem hajt végre, nem ösztönöz és nem támogat semmilyen olyan cselekményt, amely a másik ország nukleáris létesítményeinek megrongálására vagy megsemmisítésére irányulna.

A nyilvántartott létesítmények köre nagyon széles: nemcsak atomerőművek tartoznak ide, hanem kutatóreaktorok, urándúsítók, üzemanyaggyártó egységek, izotópszétválasztó és -újrafeldolgozó üzemek, valamint minden olyan telephely, ahol jelentős mennyiségű radioaktív anyagot tárolnak – írja a The Times of India.