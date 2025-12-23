pentagonKínai NépköztársaságEgyesült Államokballisztikus rakéta

Kína olyasmit tudhat, amit a világ még nem

Egy, a Pentagon által készített jelentéstervezet szerint Peking több mint száz interkontinentális ballisztikus rakétát telepíthetett, miközben elzárkózik a fegyverzetkorlátozási tárgyalásoktól. Az Atomic Scientists Bulletin értékelése alapján Kína nukleáris arzenáljának modernizálása felgyorsult. Mire készülhet a nagyhatalom?

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 12:07
Hszi Csin-ping kínai elnök
Hszi Csin-ping kínai elnök Forrás: AFP
Egy, a Pentagon által készített jelentéstervezet szerint Kína feltehetően több mint száz interkontinentális ballisztikus rakétát helyezett el három újonnan kialakított komplexumban, miközben nem mutat hajlandóságot fegyverzetkorlátozási egyeztetések megkezdésére. A dokumentum Peking egyre markánsabb katonai törekvéseire hívja fel a figyelmet.

Pentagon szerint Kína feltehetően több mint száz interkontinentális ballisztikus rakétát helyezett el.
A Pentagon szerint Kína feltehetően több mint száz interkontinentális ballisztikus rakétát helyezett el. Fotó: AFP

Az Atomic Scientists Bulletin nevű nonprofit szervezet megállapítása szerint Kína gyorsabb ütemben fejleszti és korszerűsíti nukleáris arzenálját, mint bármely más atomfegyverrel rendelkező állam.

A kínai vezetés ezzel szemben a katonai felkészülésről szóló beszámolókat úgy értékelte, mint amelyek célja Kína lejáratása és a nemzetközi közvélemény tudatos félrevezetése. Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban arról beszélt, hogy fontolgat egy Kínát és Oroszországot érintő denuklearizációs kezdeményezést. A Pentagon-jelentéstervezet azonban azt rögzíti, hogy Peking részéről nem tapasztalható érdeklődés ilyen irányú lépésekre. 

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

