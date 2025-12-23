Kína olyasmit tudhat, amit a világ még nem

Az Atomic Scientists Bulletin nevű nonprofit szervezet megállapítása szerint Kína gyorsabb ütemben fejleszti és korszerűsíti nukleáris arzenálját, mint bármely más atomfegyverrel rendelkező állam.

A kínai vezetés ezzel szemben a katonai felkészülésről szóló beszámolókat úgy értékelte, mint amelyek célja Kína lejáratása és a nemzetközi közvélemény tudatos félrevezetése. Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban arról beszélt, hogy fontolgat egy Kínát és Oroszországot érintő denuklearizációs kezdeményezést. A Pentagon-jelentéstervezet azonban azt rögzíti, hogy Peking részéről nem tapasztalható érdeklődés ilyen irányú lépésekre.