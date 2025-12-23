Egy, a Pentagon által készített jelentéstervezet szerint Kína feltehetően több mint száz interkontinentális ballisztikus rakétát helyezett el három újonnan kialakított komplexumban, miközben nem mutat hajlandóságot fegyverzetkorlátozási egyeztetések megkezdésére. A dokumentum Peking egyre markánsabb katonai törekvéseire hívja fel a figyelmet.
Kína olyasmit tudhat, amit a világ még nem
Egy, a Pentagon által készített jelentéstervezet szerint Peking több mint száz interkontinentális ballisztikus rakétát telepíthetett, miközben elzárkózik a fegyverzetkorlátozási tárgyalásoktól. Az Atomic Scientists Bulletin értékelése alapján Kína nukleáris arzenáljának modernizálása felgyorsult. Mire készülhet a nagyhatalom?
Az Atomic Scientists Bulletin nevű nonprofit szervezet megállapítása szerint Kína gyorsabb ütemben fejleszti és korszerűsíti nukleáris arzenálját, mint bármely más atomfegyverrel rendelkező állam.
A kínai vezetés ezzel szemben a katonai felkészülésről szóló beszámolókat úgy értékelte, mint amelyek célja Kína lejáratása és a nemzetközi közvélemény tudatos félrevezetése. Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban arról beszélt, hogy fontolgat egy Kínát és Oroszországot érintő denuklearizációs kezdeményezést. A Pentagon-jelentéstervezet azonban azt rögzíti, hogy Peking részéről nem tapasztalható érdeklődés ilyen irányú lépésekre.
További Külföld híreink
A jelentéstervezet részleteiről az Origo cikkében olvashat bővebben.
Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jelentés mutat rá: Brüsszel szélsőséges iszlamistákat pénzel
Itt vannak a részletek.
Komoly figyelmeztetés Amerikától: Európa a vesztébe rohan
A legnagyobb veszélyt a belső fenyegetés jelenti.
Egységes az amerikai álláspont Ukrajna ügyében
Az NBC ismét támadásba lendült.
Zelenszkij kihúzza a gyufát, Putyin válasza borzasztó lesz
Oroszországban lángok csaptak fel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jelentés mutat rá: Brüsszel szélsőséges iszlamistákat pénzel
Itt vannak a részletek.
Komoly figyelmeztetés Amerikától: Európa a vesztébe rohan
A legnagyobb veszélyt a belső fenyegetés jelenti.
Egységes az amerikai álláspont Ukrajna ügyében
Az NBC ismét támadásba lendült.
Zelenszkij kihúzza a gyufát, Putyin válasza borzasztó lesz
Oroszországban lángok csaptak fel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!