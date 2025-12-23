Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: letartóztatta a bíróság a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Súlyos ítélet született, ez mindent megváltoztat

Súlyos ítélet született Ecuadorban egy tavalyi katonai akció ügyében: katonákat ítéltek el, mert embertelenül bántak kiskorúakkal. A gyerekekre később holtan találtak rá.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 23. 9:37
Súlyos ítélet született Ecuadorban egy tavalyi katonai akció ügyében Forrás: AFP
Tizenegy ecuadori katonát ítéltek hétfőn több mint 34 év börtönbüntetésre amiatt, hogy négy kiskorú fiúval embertelenül bántak egy tavaly végrehajtott biztonsági művelet során. A gyerekeknek nyoma veszett, később a hatóságok megtalálták elszenesedett holttestüket.

Súlyos ítélet született Ecuadorban egy tavalyi katonai akció ügyében
Súlyos ítélet született Ecuadorban egy tavalyi katonai akció ügyében Fotó: AFP

Súlyos ítélet született Ecuadorban

Öt további katonát, aki együttműködött a vádhatósággal, két és fél év börtönnel sújtott a büntetőbíróság. Egy további vádlottat felmentettek az ügyben. A 11 és 15 év közötti gyerekek tavaly decemberben tűntek el Guayaquil Las Malvinas nevű negyedében egy, a szervezett bűnözés ellen indított katonai akció során. A műveletet a térségben rendkívüli állapotot bevezető Daniel Noboa elnök rendelte el.

A katonák a gyerekeket állítólag egy éjszakai őrjárat során vették őrizetbe, megverték, és ruhátlanul kirakták őket a veszélyes környéknek számító Taura településen, mintegy 30 kilométerre délre Guayaquiltól. 

Szemtanúk vallomása szerint az egyik gyerek fel tudta hívni az apját Taurából, de mire az odaérkezett, hogy hazavigye őket, a fiataloknak nyoma veszett. Napokkal később a hatóságok négy elszenesedett holttestet találtak Taurában, amelyeket az eltűnt gyermekekként azonosítottak.

A járőr sorsukra hagyta a fiatalokat egy olyan térségben, amelyről tudták, hogy veszélyes, sivár és elhagyatott

– húzta alá Jovanny Suarez bíró az ítélethirdetéskor.

A tárgyalás során a katonák ügyvédei azzal érveltek, hogy a vádhatóság bizonyítékai nem következetesek, a katonákat előzetes felkészítés nélkül küldték járőrözni, illetve, hogy a fiatalok életben voltak, amikor hátrahagyták őket Taurában.
Gian Carlo Loffredo védelmi miniszter még a nyomozás kezdetekor azt mondta, hogy a fiatalokat egy rablásban történt feltételezett részvételük miatt vették őrizetbe. 

Családjaik azonban azt mondták, hogy a fiúk eltűnésük napján focizni mentek.

 Az áldozatok hozzátartozóinak jogi képviselői szerint a boncolás azt mutatta ki, hogy a fiatalok haláluk előtt sérüléseket és zúzódásokat szenvedtek.

Elfogták Ecuador legveszélyesebb gengszterét

Lapunk a nyáron arról is beszámolt, hogy Ecuador legkeresettebb bűnözőjét, Adolfo „Fito” Macíast egy luxusvilla föld alatti bunkerében fogták el a rendőrök. Az országot terrorizáló drogbáró elfogása fegyverhasználat nélkül zajlott. A bandavezért ezután kiadták az Egyesült Államoknak, ahol kábítószer- és fegyverkereskedelemmel kapcsolatos vádakkal nézett szembe. A maffiafőnök a balkáni bűnszervezetekkel is kapcsolatban állt.

Borítókép: Ecuadori katona őrködik a quitói Carondelet-palotánál (Fotó: AFP)

