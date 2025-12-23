Súlyos ítélet született, ez mindent megváltoztat

Tizenegy ecuadori katonát ítéltek hétfőn több mint 34 év börtönbüntetésre amiatt, hogy négy kiskorú fiúval embertelenül bántak egy tavaly végrehajtott biztonsági művelet során. A gyerekeknek nyoma veszett, később a hatóságok megtalálták elszenesedett holttestüket.
Súlyos ítélet született Ecuadorban
Öt további katonát, aki együttműködött a vádhatósággal, két és fél év börtönnel sújtott a büntetőbíróság. Egy további vádlottat felmentettek az ügyben. A 11 és 15 év közötti gyerekek tavaly decemberben tűntek el Guayaquil Las Malvinas nevű negyedében egy, a szervezett bűnözés ellen indított katonai akció során. A műveletet a térségben rendkívüli állapotot bevezető Daniel Noboa elnök rendelte el.
A katonák a gyerekeket állítólag egy éjszakai őrjárat során vették őrizetbe, megverték, és ruhátlanul kirakták őket a veszélyes környéknek számító Taura településen, mintegy 30 kilométerre délre Guayaquiltól.
Szemtanúk vallomása szerint az egyik gyerek fel tudta hívni az apját Taurából, de mire az odaérkezett, hogy hazavigye őket, a fiataloknak nyoma veszett. Napokkal később a hatóságok négy elszenesedett holttestet találtak Taurában, amelyeket az eltűnt gyermekekként azonosítottak.
A járőr sorsukra hagyta a fiatalokat egy olyan térségben, amelyről tudták, hogy veszélyes, sivár és elhagyatott
– húzta alá Jovanny Suarez bíró az ítélethirdetéskor.
A tárgyalás során a katonák ügyvédei azzal érveltek, hogy a vádhatóság bizonyítékai nem következetesek, a katonákat előzetes felkészítés nélkül küldték járőrözni, illetve, hogy a fiatalok életben voltak, amikor hátrahagyták őket Taurában.
Gian Carlo Loffredo védelmi miniszter még a nyomozás kezdetekor azt mondta, hogy a fiatalokat egy rablásban történt feltételezett részvételük miatt vették őrizetbe.
Családjaik azonban azt mondták, hogy a fiúk eltűnésük napján focizni mentek.
Az áldozatok hozzátartozóinak jogi képviselői szerint a boncolás azt mutatta ki, hogy a fiatalok haláluk előtt sérüléseket és zúzódásokat szenvedtek.
Elfogták Ecuador legveszélyesebb gengszterét
Lapunk a nyáron arról is beszámolt, hogy Ecuador legkeresettebb bűnözőjét, Adolfo „Fito” Macíast egy luxusvilla föld alatti bunkerében fogták el a rendőrök. Az országot terrorizáló drogbáró elfogása fegyverhasználat nélkül zajlott. A bandavezért ezután kiadták az Egyesült Államoknak, ahol kábítószer- és fegyverkereskedelemmel kapcsolatos vádakkal nézett szembe. A maffiafőnök a balkáni bűnszervezetekkel is kapcsolatban állt.
Borítókép: Ecuadori katona őrködik a quitói Carondelet-palotánál (Fotó: AFP)
