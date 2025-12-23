Súlyos ítélet született, ez mindent megváltoztat

Tizenegy ecuadori katonát ítéltek hétfőn több mint 34 év börtönbüntetésre amiatt, hogy négy kiskorú fiúval embertelenül bántak egy tavaly végrehajtott biztonsági művelet során. A gyerekeknek nyoma veszett, később a hatóságok megtalálták elszenesedett holttestüket.

Súlyos ítélet született Ecuadorban egy tavalyi katonai akció ügyében Fotó: AFP

Súlyos ítélet született Ecuadorban

Öt további katonát, aki együttműködött a vádhatósággal, két és fél év börtönnel sújtott a büntetőbíróság. Egy további vádlottat felmentettek az ügyben. A 11 és 15 év közötti gyerekek tavaly decemberben tűntek el Guayaquil Las Malvinas nevű negyedében egy, a szervezett bűnözés ellen indított katonai akció során. A műveletet a térségben rendkívüli állapotot bevezető Daniel Noboa elnök rendelte el.

A katonák a gyerekeket állítólag egy éjszakai őrjárat során vették őrizetbe, megverték, és ruhátlanul kirakták őket a veszélyes környéknek számító Taura településen, mintegy 30 kilométerre délre Guayaquiltól.

Szemtanúk vallomása szerint az egyik gyerek fel tudta hívni az apját Taurából, de mire az odaérkezett, hogy hazavigye őket, a fiataloknak nyoma veszett. Napokkal később a hatóságok négy elszenesedett holttestet találtak Taurában, amelyeket az eltűnt gyermekekként azonosítottak.

🇪🇨 #Ecuador: condenan a 11 soldados a más de 34 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro niños de entre 11 y 15 años, en #Guayaquil. Cinco soldados que colaboraron con la Fiscalía en la investigación fueron condenados a dos años y medio ➡️ https://t.co/qc78QccnXX pic.twitter.com/kmPFAMdkQO — FRANCE 24 Español (@France24_es) December 22, 2025

A járőr sorsukra hagyta a fiatalokat egy olyan térségben, amelyről tudták, hogy veszélyes, sivár és elhagyatott

– húzta alá Jovanny Suarez bíró az ítélethirdetéskor.

A tárgyalás során a katonák ügyvédei azzal érveltek, hogy a vádhatóság bizonyítékai nem következetesek, a katonákat előzetes felkészítés nélkül küldték járőrözni, illetve, hogy a fiatalok életben voltak, amikor hátrahagyták őket Taurában.

Gian Carlo Loffredo védelmi miniszter még a nyomozás kezdetekor azt mondta, hogy a fiatalokat egy rablásban történt feltételezett részvételük miatt vették őrizetbe.

Családjaik azonban azt mondták, hogy a fiúk eltűnésük napján focizni mentek.

Az áldozatok hozzátartozóinak jogi képviselői szerint a boncolás azt mutatta ki, hogy a fiatalok haláluk előtt sérüléseket és zúzódásokat szenvedtek.

Ecuador despide a los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil tras ser detenidos por militares después de un partido de fútbol.



Los cuerpos aparecieron calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea ecuatoriana. Hay 16 soldados en prisión preventiva.#DWNoticias / ajr pic.twitter.com/pzOjobU2L4 — DW Español (@dw_espanol) January 2, 2025

Elfogták Ecuador legveszélyesebb gengszterét

Lapunk a nyáron arról is beszámolt, hogy Ecuador legkeresettebb bűnözőjét, Adolfo „Fito” Macíast egy luxusvilla föld alatti bunkerében fogták el a rendőrök. Az országot terrorizáló drogbáró elfogása fegyverhasználat nélkül zajlott. A bandavezért ezután kiadták az Egyesült Államoknak, ahol kábítószer- és fegyverkereskedelemmel kapcsolatos vádakkal nézett szembe. A maffiafőnök a balkáni bűnszervezetekkel is kapcsolatban állt.

Borítókép: Ecuadori katona őrködik a quitói Carondelet-palotánál (Fotó: AFP)