Legkevesebb nyolc nő meghalt, miután rájuk omlott egy bolt teteje

A hatósági jelentés szerint a tető az után omlott le, hogy egy boltos arra kérte az üzlete előtt várakozó több mint száz nő egy részét, hogy helyszűke miatt ne a boltban várakozzanak, hanem menjenek fel a tetőre. A nők a Pandzsáb tartománybeli Rahím Jar Hán körzetben gyűltek össze, hogy még a ramadán végét jelző íd al-fitr ünnep előtt felvegyék az állami támogatást.