Legkevesebb nyolc nő meghalt, miután rájuk omlott egy bolt teteje

Több mint ötvenen megsérültek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 16. 16:44
illusztráció Forrás: Pexels
Szociális juttatásra váró nőkre omlott rá egy bolt teteje egy kelet-pakisztáni faluban, a balesetben legalább nyolc nő életét vesztette, több mint ötvenen pedig megsérültek – közölte hétfőn a rendőrség és a mentőszolgálat.

A hatósági jelentés szerint a tető az után omlott le, hogy egy boltos arra kérte az üzlete előtt várakozó több mint száz nő egy részét, hogy helyszűke miatt ne a boltban várakozzanak, hanem menjenek fel a tetőre. A nők a Pandzsáb tartománybeli Rahím Jar Hán körzetben gyűltek össze, hogy még a ramadán végét jelző íd al-fitr ünnep előtt felvegyék az állami támogatást.

A jövedelemkiegészítő támogatás több millió alacsony jövedelmű család számára jelent készpénzes támogatást. A jogosult családok negyedévente 13 ezer rúpiát, mintegy 45 dollárt kapnak.

Pakisztánban a ramadán idején gyakoribbak a tömegbalesetek, mivel a kormányzati és jótékonysági szervezetek ilyenkor osztanak élelmiszert és pénzbeli támogatást a rászorulóknak. 2023-ban 11 nő és gyermek halt meg egy tolongásban a dél-pakisztáni Karacsi egyik segélyosztó központjánál, ahol több százan próbáltak támogatáshoz jutni egy gyár előtt.

 

