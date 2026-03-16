Legkevesebb nyolc nő meghalt, miután rájuk omlott egy bolt teteje

Szociális juttatásra váró nőkre omlott rá egy bolt teteje egy kelet-pakisztáni faluban, a balesetben legalább nyolc nő életét vesztette, több mint ötvenen pedig megsérültek – közölte hétfőn a rendőrség és a mentőszolgálat.
A hatósági jelentés szerint a tető az után omlott le, hogy egy boltos arra kérte az üzlete előtt várakozó több mint száz nő egy részét, hogy helyszűke miatt ne a boltban várakozzanak, hanem menjenek fel a tetőre. A nők a Pandzsáb tartománybeli Rahím Jar Hán körzetben gyűltek össze, hogy még a ramadán végét jelző íd al-fitr ünnep előtt felvegyék az állami támogatást.
A jövedelemkiegészítő támogatás több millió alacsony jövedelmű család számára jelent készpénzes támogatást. A jogosult családok negyedévente 13 ezer rúpiát, mintegy 45 dollárt kapnak.
Pakisztánban a ramadán idején gyakoribbak a tömegbalesetek, mivel a kormányzati és jótékonysági szervezetek ilyenkor osztanak élelmiszert és pénzbeli támogatást a rászorulóknak. 2023-ban 11 nő és gyermek halt meg egy tolongásban a dél-pakisztáni Karacsi egyik segélyosztó központjánál, ahol több százan próbáltak támogatáshoz jutni egy gyár előtt.
