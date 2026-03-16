Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóját azzal kezdte, hogy az ukránok lebuktak.
Szijjártó Péter: Lebuktak az ukránok + videó
Szijjártó Péter egy videóüzenetben arról beszélt, hogy az ukrán fél kommunikációja ellentmondásos az olajszállítás újraindításának ügyében, miközben szerinte semmiféle műszaki akadálya nincs a tranzitnak. A külgazdasági és külügyminiszter politikai okokat emlegetett, és az ügyet súlyos beavatkozási kísérletként értékelte a magyar választásokba.
Lebuktak, hiszen mindenki számára, aki képes és hajlandó egy kicsit is józanul gondolkodni, világossá vált, hogy itt semmifajta műszaki vagy technikai oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás
– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először azt jelezte a Molnak, hogy 3 napra van szüksége, utána még 1-2 napra, aztán folyamatosan késleltették az indítást, míg végül beismerték, hogy politikai engedélyre várnak. Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető vállalat tájékoztatót tartott Kijevben a nagyköveteknek, amiben elmondták, hogy további egy hónapra van szükségük az indításhoz. Ehhez képest ma az ukrán külügyminiszter a tanácsülésen már 42 napot mondott.
További Külföld híreink
Két nap különbséggel a rendszerüzemeltető 30 napot mond, a külügyminiszter meg 42 napot mond, teljesen világos, hogy hazudnak, mint a vízfolyás, a Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, politikai oka van az olajblokádnak, ez pedig az, hogy Zelenszkij alakítson kormányt (Magyarországon)
– részletezte. Hangsúlyozta, hogy az ukránok megpróbálnak beavatkozni a magyarországi parlamenti választásba, és egy olajellátási válsággal benzinellátási válságot akarnak előállítani.
Ezer forintos benzinárat akarnak létrehozni, ezáltal segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében. Ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba
– zárta a videót a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
