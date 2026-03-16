Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

Szijjártó Péter: Lebuktak az ukránok + videó

Szijjártó Péter egy videóüzenetben arról beszélt, hogy az ukrán fél kommunikációja ellentmondásos az olajszállítás újraindításának ügyében, miközben szerinte semmiféle műszaki akadálya nincs a tranzitnak. A külgazdasági és külügyminiszter politikai okokat emlegetett, és az ügyet súlyos beavatkozási kísérletként értékelte a magyar választásokba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 17:50
Szijjártó Péter külügyminiszter Forrás: MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóját azzal kezdte, hogy az ukránok lebuktak.

Az ukránok hazudnak és a Barátság kőoldalvezeték egy okból nincs nyitva: Zelenszkij akar Magyarországon is kormányt alakítani
Lebuktak, hiszen mindenki számára, aki képes és hajlandó egy kicsit is józanul gondolkodni, világossá vált, hogy itt semmifajta műszaki vagy technikai oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először azt jelezte a Molnak, hogy 3 napra van szüksége, utána még 1-2 napra, aztán folyamatosan késleltették az indítást, míg végül beismerték, hogy politikai engedélyre várnak. Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető vállalat tájékoztatót tartott Kijevben a nagyköveteknek, amiben elmondták, hogy további egy hónapra van szükségük az indításhoz. Ehhez képest ma az ukrán külügyminiszter a tanácsülésen már 42 napot mondott. 

Két nap különbséggel a rendszerüzemeltető 30 napot mond, a külügyminiszter meg 42 napot mond, teljesen világos, hogy hazudnak, mint a vízfolyás, a Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, politikai oka van az olajblokádnak, ez pedig az, hogy Zelenszkij alakítson kormányt (Magyarországon)

– részletezte. Hangsúlyozta, hogy az ukránok megpróbálnak beavatkozni a magyarországi parlamenti választásba, és egy olajellátási válsággal benzinellátási válságot akarnak előállítani. 

Ezer forintos benzinárat akarnak létrehozni, ezáltal segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében. Ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba

– zárta a videót a külügyminiszter.

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Mol-t az orosz olajról való leválásra

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
