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Szlovénia megszüntette a határellenőrzést

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Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 18:57
Szlovénia megszüntette a határellenőrzést Fotó: STRINGER Forrás: AFP
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Az ideiglenesnek szánt intézkedést azóta többször meghosszabbították. A korábbi kormány legutóbb hat hónappal, december 21-ig tartotta volna fenn az ellenőrzést, a nemrég hivatalba lépett új kabinet azonban a megszüntetéséről döntött.

A jelenlegi kormány szerint az eddigi határellenőrzés fenntartására már nincs szükség, mert a rendőrség hatékonyabb, célzottabb módszerekkel léphet fel az illegális migrációval és a határokon átnyúló bűnözéssel szemben. A határátkelőkről visszavont rendőrök saját egységeikhez térnek vissza, így több járőr lehet jelen az ország belsejében és a kockázatosnak minősített térségekben

– írta az MTI. A rendőrség az úgynevezett kompenzációs intézkedéseket azokon a helyszíneken erősíti meg, ahol az elemzések szerint nagyobb a másodlagos migráció és a határokon átnyúló bűnözés veszélye. Ljubljana emellett fokozza az együttműködést a szomszédos országok rendőrségeivel, egyebek mellett operatív adatcserével és vegyes járőrökkel.

A szlovén kormány várakozása szerint az ellenőrzések megszüntetése javíthatja a személy- és teherforgalom áramlását is az egyébként is túlterhelt határ menti útszakaszokon.

A döntés illeszkedik az Európai Bizottság múlt heti felhívásához, amelyben a testület a belső határellenőrzést fenntartó kilenc schengeni tagállamot – köztük Szlovéniát – az intézkedések fokozatos kivezetésére szólította fel. Noha az EU migrációs és menekültügyi paktumát péntektől teljeskörűen alkalmazni kell, Szlovénia még nem fogadta el az annak végrehajtását szabályozó nemzeti törvényt.

A szlovén hatóságok közölték: továbbra is figyelemmel kísérik a lehetséges biztonsági kockázatokat, a regionális helyzet alakulását és az ellenőrzések megszüntetésének hatásait.

Borítókép: Szlovénia megszüntette a határellenőrzést (Fotó: AFP)

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