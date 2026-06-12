Szlovénia megszüntette a határellenőrzést

Az ideiglenesnek szánt intézkedést azóta többször meghosszabbították. A korábbi kormány legutóbb hat hónappal, december 21-ig tartotta volna fenn az ellenőrzést, a nemrég hivatalba lépett új kabinet azonban a megszüntetéséről döntött.

A jelenlegi kormány szerint az eddigi határellenőrzés fenntartására már nincs szükség, mert a rendőrség hatékonyabb, célzottabb módszerekkel léphet fel az illegális migrációval és a határokon átnyúló bűnözéssel szemben. A határátkelőkről visszavont rendőrök saját egységeikhez térnek vissza, így több járőr lehet jelen az ország belsejében és a kockázatosnak minősített térségekben

– írta az MTI. A rendőrség az úgynevezett kompenzációs intézkedéseket azokon a helyszíneken erősíti meg, ahol az elemzések szerint nagyobb a másodlagos migráció és a határokon átnyúló bűnözés veszélye. Ljubljana emellett fokozza az együttműködést a szomszédos országok rendőrségeivel, egyebek mellett operatív adatcserével és vegyes járőrökkel.

A szlovén kormány várakozása szerint az ellenőrzések megszüntetése javíthatja a személy- és teherforgalom áramlását is az egyébként is túlterhelt határ menti útszakaszokon.

A döntés illeszkedik az Európai Bizottság múlt heti felhívásához, amelyben a testület a belső határellenőrzést fenntartó kilenc schengeni tagállamot – köztük Szlovéniát – az intézkedések fokozatos kivezetésére szólította fel. Noha az EU migrációs és menekültügyi paktumát péntektől teljeskörűen alkalmazni kell, Szlovénia még nem fogadta el az annak végrehajtását szabályozó nemzeti törvényt.