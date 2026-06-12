Kiszelly Zoltán: Brüsszel minden országból bevándorlóországot akar csinálni

Tavaly az EU-ban 669 400 első alkalommal benyújtott menedékkérelmet és 178 000 szabálytalan határátlépést regisztráltak. A Migrációkutató Intézet szakértője szerint hazánknak több mint 7700 menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania, miközben egyelőre kérdéses, hogyan működik majd a rendszer egy újabb migrációs válsághelyzet esetén.

Minden tagállam maga dönti el, hogy mit vállal, az Európai Bizottság felmérése szerint Magyarország érdemi migrációs nyomásnak nincs kitéve. Ennek megfelelően a magyar kormánynak arányos módon kellene hozzájárulni a probléma kezeléséhez vagy bevándorlók befogadásával, vagy pénzügyi hozzájárulással.

A szabályozás legnagyobb terhe az lesz, hogy Magyarországnak 7716 menedékkérő elhelyezésére és ellátására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania, miközben az uniós rendszer működőképessége számos ponton még kérdéses.

A Fidesz–KDNP végül arra szólította fel a Tisza-kormányt, hogy egyértelműen mondja meg, végrehajtja-e a migrációs paktumot (Fotó: AFP)

A ma életbe lépett migrációs paktum kapcsán Magyar Péter arra hivatkozott, hogy Orbán Viktor korábban ezt miért nem akadályozta meg.

Érdemes felidézni, hogy a magyar és a lengyel kormány a migrációs paktumot nem szavazta meg, az többségi szavazással lett elfogadva a két ország ellenállásával

– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő hozzátette: Varsó és Budapest az Európai Unió bíróságához is fordult, azonban nem jártak sikerrel.

Ez nem Magyarországon múlt, és Orbán Viktor és a Fidesz-kormány ezt ellenezte, mint ahogy a magyar emberek többsége is ellenzi a mai napig. A Tisza politikusai ezt pontosan tudják, és ezért is sumákolnak, mert tudják, hogy a szavazóik többsége is ellenzi az uniós betelepítési kvótát

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

A migráció hatása visszafordíthatatlan

A szakértő szerint a migráció hosszú távú következményei különösen súlyosak lehetnek Nyugat-Európában. A migráció miatt Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos. Több országban már másod- és harmadgenerációs migráns közösségek élnek párhuzamos társadalmakban. Egyre többször fordul elő az is, hogy a helyiek saját kezükbe akarják venni a rendfenntartást, mert elvesztették a bizalmukat az államban.